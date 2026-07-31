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Portugal Invitational Tour Scores

The Associated Press

July 31, 2026, 12:45 PM

Friday

At The Els Club Vilamoura

Quarteira, Portugal

Purse: $3 million

Yardage: 7,335; Par: 72

First Round

Zach Johnson 31-33—64
Rory Sabbatini 31-34—65
Alex Cejka 34-32—66
Padraig Harrington 31-35—66
Mikael Lundberg 31-35—66
Charlie Wi 31-35—66
Chad Campbell 33-34—67
Stewart Cink 34-33—67
Darren Fichardt 32-35—67
Dicky Pride 33-34—67
Paul Stankowski 32-35—67
Boo Weekley 31-36—67
Doug Barron 34-34—68
Jason Caron 37-31—68
Ernie Els 32-36—68
Retief Goosen 32-36—68
Timothy O’Neal 35-33—68
Cameron Percy 34-34—68
Tag Ridings 34-34—68
Vaughn Taylor 37-31—68
Y.E. Yang 32-36—68
Stephen Ames 34-35—69
Jamie Donaldson 35-34—69
Bob Estes 35-34—69
Ricardo Gonzalez 33-36—69
Paul Goydos 34-35—69
Keith Horne 33-36—69
Fredrik Jacobson 34-35—69
Jerry Kelly 33-36—69
Bernhard Langer 33-36—69
Justin Leonard 35-34—69
Greg Owen 36-33—69
Steve Allan 37-33—70
Stuart Appleby 36-34—70
David Duval 34-36—70
Simon Griffiths 34-36—70
Scott Hend 36-34—70
Mark Hensby 35-35—70
Søren Kjeldsen 37-33—70
Tom Lehman 33-37—70
Bo Van Pelt 35-35—70
Billy Andrade 34-37—71
Woody Austin 35-36—71
Mark Calcavecchia 37-34—71
Darren Clarke 37-34—71
Adilson Da Silva 35-36—71
David Drysdale 36-35—71
Joe Durant 35-36—71
Tommy Gainey 36-35—71
Miguel Ángel Jiménez 35-36—71
Jeff Maggert 37-34—71
Peter Baker 35-37—72
Chris DiMarco 36-36—72
Johan Edfors 35-37—72
Steve Flesch 37-35—72
Brian Gay 36-36—72
Matt Gogel 35-37—72
Richard Green 35-37—72
James Kingston 35-37—72
Andrew Marshall 37-35—72
Rod Pampling 36-36—72
Gene Sauers 36-36—72
Mark Wilson 35-37—72
Michael Wright 37-35—72
Michael Campbell 33-40—73
Emanuele Canonica 35-38—73
Ben Crane 36-37—73
Colin Montgomerie 36-37—73
Tim Petrovic 35-38—73
Greg Chalmers 37-38—75
Tom Pernice 38-37—75
Brett Quigley 37-38—75
John Rollins 37-38—75
David Frost 37-39—76
Kirk Triplett 42-34—76
K.J. Choi 40-38—78
Thomas Levet 39-39—78
Fred Funk 43-38—81

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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