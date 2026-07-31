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Portugal Invitational Par Scores

The Associated Press

July 31, 2026, 12:45 PM

Friday

At The Els Club Vilamoura

Quarteira, Portugal

Purse: $3 million

Yardage: 7,335; Par: 72

First Round

Zach Johnson 31-33—64 -8
Rory Sabbatini 31-34—65 -7
Alex Cejka 34-32—66 -6
Padraig Harrington 31-35—66 -6
Mikael Lundberg 31-35—66 -6
Charlie Wi 31-35—66 -6
Chad Campbell 33-34—67 -5
Stewart Cink 34-33—67 -5
Darren Fichardt 32-35—67 -5
Dicky Pride 33-34—67 -5
Paul Stankowski 32-35—67 -5
Boo Weekley 31-36—67 -5
Doug Barron 34-34—68 -4
Jason Caron 37-31—68 -4
Ernie Els 32-36—68 -4
Retief Goosen 32-36—68 -4
Timothy O’Neal 35-33—68 -4
Cameron Percy 34-34—68 -4
Tag Ridings 34-34—68 -4
Vaughn Taylor 37-31—68 -4
Y.E. Yang 32-36—68 -4
Stephen Ames 34-35—69 -3
Jamie Donaldson 35-34—69 -3
Bob Estes 35-34—69 -3
Ricardo Gonzalez 33-36—69 -3
Paul Goydos 34-35—69 -3
Keith Horne 33-36—69 -3
Fredrik Jacobson 34-35—69 -3
Jerry Kelly 33-36—69 -3
Bernhard Langer 33-36—69 -3
Justin Leonard 35-34—69 -3
Greg Owen 36-33—69 -3
Steve Allan 37-33—70 -2
Stuart Appleby 36-34—70 -2
David Duval 34-36—70 -2
Simon Griffiths 34-36—70 -2
Scott Hend 36-34—70 -2
Mark Hensby 35-35—70 -2
Søren Kjeldsen 37-33—70 -2
Tom Lehman 33-37—70 -2
Bo Van Pelt 35-35—70 -2
Billy Andrade 34-37—71 -1
Woody Austin 35-36—71 -1
Mark Calcavecchia 37-34—71 -1
Darren Clarke 37-34—71 -1
Adilson Da Silva 35-36—71 -1
David Drysdale 36-35—71 -1
Joe Durant 35-36—71 -1
Tommy Gainey 36-35—71 -1
Miguel Ángel Jiménez 35-36—71 -1
Jeff Maggert 37-34—71 -1
Peter Baker 35-37—72 E
Chris DiMarco 36-36—72 E
Johan Edfors 35-37—72 E
Steve Flesch 37-35—72 E
Brian Gay 36-36—72 E
Matt Gogel 35-37—72 E
Richard Green 35-37—72 E
James Kingston 35-37—72 E
Andrew Marshall 37-35—72 E
Rod Pampling 36-36—72 E
Gene Sauers 36-36—72 E
Mark Wilson 35-37—72 E
Michael Wright 37-35—72 E
Michael Campbell 33-40—73 +1
Emanuele Canonica 35-38—73 +1
Ben Crane 36-37—73 +1
Colin Montgomerie 36-37—73 +1
Tim Petrovic 35-38—73 +1
Greg Chalmers 37-38—75 +3
Tom Pernice 38-37—75 +3
Brett Quigley 37-38—75 +3
John Rollins 37-38—75 +3
David Frost 37-39—76 +4
Kirk Triplett 42-34—76 +4
K.J. Choi 40-38—78 +6
Thomas Levet 39-39—78 +6
Fred Funk 43-38—81 +9

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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