Portugal Invitational Par Scores

Friday
At The Els Club Vilamoura
Quarteira, Portugal
Purse: $3 million
Yardage: 7,335; Par: 72
First Round
|Zach Johnson
|31-33—64
|-8
|Rory Sabbatini
|31-34—65
|-7
|Alex Cejka
|34-32—66
|-6
|Padraig Harrington
|31-35—66
|-6
|Mikael Lundberg
|31-35—66
|-6
|Charlie Wi
|31-35—66
|-6
|Chad Campbell
|33-34—67
|-5
|Stewart Cink
|34-33—67
|-5
|Darren Fichardt
|32-35—67
|-5
|Dicky Pride
|33-34—67
|-5
|Paul Stankowski
|32-35—67
|-5
|Boo Weekley
|31-36—67
|-5
|Doug Barron
|34-34—68
|-4
|Jason Caron
|37-31—68
|-4
|Ernie Els
|32-36—68
|-4
|Retief Goosen
|32-36—68
|-4
|Timothy O’Neal
|35-33—68
|-4
|Cameron Percy
|34-34—68
|-4
|Tag Ridings
|34-34—68
|-4
|Vaughn Taylor
|37-31—68
|-4
|Y.E. Yang
|32-36—68
|-4
|Stephen Ames
|34-35—69
|-3
|Jamie Donaldson
|35-34—69
|-3
|Bob Estes
|35-34—69
|-3
|Ricardo Gonzalez
|33-36—69
|-3
|Paul Goydos
|34-35—69
|-3
|Keith Horne
|33-36—69
|-3
|Fredrik Jacobson
|34-35—69
|-3
|Jerry Kelly
|33-36—69
|-3
|Bernhard Langer
|33-36—69
|-3
|Justin Leonard
|35-34—69
|-3
|Greg Owen
|36-33—69
|-3
|Steve Allan
|37-33—70
|-2
|Stuart Appleby
|36-34—70
|-2
|David Duval
|34-36—70
|-2
|Simon Griffiths
|34-36—70
|-2
|Scott Hend
|36-34—70
|-2
|Mark Hensby
|35-35—70
|-2
|Søren Kjeldsen
|37-33—70
|-2
|Tom Lehman
|33-37—70
|-2
|Bo Van Pelt
|35-35—70
|-2
|Billy Andrade
|34-37—71
|-1
|Woody Austin
|35-36—71
|-1
|Mark Calcavecchia
|37-34—71
|-1
|Darren Clarke
|37-34—71
|-1
|Adilson Da Silva
|35-36—71
|-1
|David Drysdale
|36-35—71
|-1
|Joe Durant
|35-36—71
|-1
|Tommy Gainey
|36-35—71
|-1
|Miguel Ángel Jiménez
|35-36—71
|-1
|Jeff Maggert
|37-34—71
|-1
|Peter Baker
|35-37—72
|E
|Chris DiMarco
|36-36—72
|E
|Johan Edfors
|35-37—72
|E
|Steve Flesch
|37-35—72
|E
|Brian Gay
|36-36—72
|E
|Matt Gogel
|35-37—72
|E
|Richard Green
|35-37—72
|E
|James Kingston
|35-37—72
|E
|Andrew Marshall
|37-35—72
|E
|Rod Pampling
|36-36—72
|E
|Gene Sauers
|36-36—72
|E
|Mark Wilson
|35-37—72
|E
|Michael Wright
|37-35—72
|E
|Michael Campbell
|33-40—73
|+1
|Emanuele Canonica
|35-38—73
|+1
|Ben Crane
|36-37—73
|+1
|Colin Montgomerie
|36-37—73
|+1
|Tim Petrovic
|35-38—73
|+1
|Greg Chalmers
|37-38—75
|+3
|Tom Pernice
|38-37—75
|+3
|Brett Quigley
|37-38—75
|+3
|John Rollins
|37-38—75
|+3
|David Frost
|37-39—76
|+4
|Kirk Triplett
|42-34—76
|+4
|K.J. Choi
|40-38—78
|+6
|Thomas Levet
|39-39—78
|+6
|Fred Funk
|43-38—81
|+9
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