NHRA Northwest Nationals Qualifying

Friday
At Pacific Raceways
Kent, Wash.
Qualifying after two rounds
Top Fuel
1. Jasmine Salinas, 3.794 seconds, 328.38 mph; 2. Antron Brown, 3.798, 329.67; 3. Doug Kalitta, 3.802, 331.69; 4. Leah Pruett, 3.819, 323.12; 5. Tony Stewart, 3.822, 327.66; 6. Shawn Langdon, 3.823, 320.97; 7. Shawn Reed, 3.837, 325.14; 8. Maddi Gordon, 3.839, 318.99; 9. Tony Schumacher, 3.866, 320.58; 10. Justin Ashley, 3.882, 312.06; 11. Will Smith, 3.893, 309.27; 12. Josh Hart, 3.939, 290.51; 13. Clay Millican, 4.069, 239.48; 14. Billy Torrence, 4.292, 198.47.
Funny Car
1. Cruz Pedregon, Dodge Charger, 3.926, 325.61; 2. Alexis DeJoria, Chevy Camaro, 3.955, 326.56; 3. Austin Prock, Ford Mustang, 3.960, 319.98; 4. Jack Beckman, Camaro, 3.975, 322.73; 5. Chad Green, Mustang, 3.977, 322.19; 6. Matt Hagan, Charger, 3.988, 322.04; 7. Paul Lee, Charger, 3.996, 318.62; 8. Blake Alexander, Charger, 3.997, 325.22; 9. J.R. Todd, Toyota GR Supra, 4.000, 323.89; 10. Daniel Wilkerson, Mustang, 4.001, 313.37; 11. Dave Richards, Mustang, 4.083, 320.28; 12. Spencer Hyde, Mustang, 4.098, 271.08; 13. Jeff Arend, Charger, 4.108, 309.13; 14. Ron Capps, GR Supra, 4.206, 233.76; 15. Jordan Vandergriff, Camaro, 4.495, 193.77; 16. Tim Gibbons, Charger, 5.283, 141.06.
Pro Stock
1. Dallas Glenn, Chevy Camaro, 6.527, 210.34; 2. Cody Anderson, Camaro, 6.536, 210.18; 3. Greg Stanfield, Camaro, 6.539, 209.56; 4. Matt Latino, Camaro, 6.548, 210.08; 5. Greg Anderson, Camaro, 6.551, 209.62; 6. Matt Hartford, Camaro, 6.555, 209.62; 7. Aaron Stanfield, Camaro, 6.562, 208.94; 8. Stephen Bell, Camaro, 6.566, 209.07; 9. Chris Vang, Camaro, 6.571, 208.17; 10. Eric Latino, Camaro, 6.572, 209.85; 11. Jeg Coughlin, Camaro, 6.573, 209.92; 12. Mason McGaha, Camaro, 6.582, 209.95; 13. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.582, 209.30; 14. Joey Grose, Camaro, 6.599, 207.53; 15. Shane Tucker, Camaro, 6.630, 209.30; 16. Kenny Delco, Camaro, 7.480, 149.58. Not Qualified: 17. Erica Enders, 8.149, 121.10.
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