NHRA Northwest Nationals Pairings

Saturday
At Pacific Raceways
Kent, Wash.
Sunday’s Pairings
Top Fuel
1. Josh Hart, 3.685 seconds, 335.40 mph vs. Bye; 2. Billy Torrence, 3.692, 338.17 vs. 15. Krista Baldwin, 6.470, 105.93; 3. Doug Kalitta, 3.703, 336.57 vs. 14. Shawn Reed, 3.776, 328.86; 4. Shawn Langdon, 3.707, 334.48 vs. 13. Justin Ashley, 3.752, 333.25; 5. Leah Pruett, 3.710, 332.18 vs. 12. Will Smith, 3.742, 331.04; 6. Clay Millican, 3.719, 336.74 vs. 11. Jasmine Salinas, 3.741, 332.75; 7. Antron Brown, 3.730, 332.59 vs. 10. Tony Schumacher, 3.740, 334.98; 8. Maddi Gordon, 3.731, 337.92 vs. 9. Tony Stewart, 3.732, 335.40.
Funny Car
1. J.R. Todd, Toyota GR Supra, 3.885, 336.74 vs. 16. Jeff Arend, Dodge Charger, 4.108, 309.13; 2. Jack Beckman, Chevy Camaro, 3.890, 327.43 vs. 15. Tim Gibbons, Charger, 4.091, 280.72; 3. Alexis DeJoria, Camaro, 3.900, 337.41 vs. 14. Dave Richards, Ford Mustang, 4.083, 320.28; 4. Matt Hagan, Charger, 3.903, 327.35 vs. 13. Blake Alexander, Charger, 3.997, 325.22; 5. Chad Green, Mustang, 3.908, 328.54 vs. 12. Paul Lee, Charger, 3.996, 318.62; 6. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.924, 327.98 vs. 11. Austin Prock, Mustang, 3.960, 319.98; 7. Cruz Pedregon, Charger, 3.926, 325.92 vs. 10. Ron Capps, GR Supra, 3.940, 329.18; 8. Spencer Hyde, Mustang, 3.929, 328.38 vs. 9. Jordan Vandergriff, Camaro, 3.936, 330.07.
Pro Stock
1. Dallas Glenn, Chevy Camaro, 6.470, 211.89 vs. 16. Mason McGaha, Camaro, 6.547, 211.10; 2. Greg Anderson, Camaro, 6.470, 211.06 vs. 15. Stephen Bell, Camaro, 6.526, 209.26; 3. Matt Hartford, Camaro, 6.477, 211.73 vs. 14. Jeg Coughlin, Camaro, 6.519, 210.41; 4. Cody Anderson, Camaro, 6.478, 210.93 vs. 13. Shane Tucker, Camaro, 6.513, 212.03; 5. Greg Stanfield, Camaro, 6.487, 211.89 vs. 12. Aaron Stanfield, Camaro, 6.505, 209.56; 6. Eric Latino, Camaro, 6.497, 210.21 vs. 11. Erica Enders, Camaro, 6.505, 211.23; 7. Matt Latino, Camaro, 6.500, 211.20 vs. 10. Chris Vang, Camaro, 6.504, 208.33; 8. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.503, 212.29 vs. 9. Kenny Delco, Camaro, 6.503, 209.01.
Did Not Qualify: 17. Joey Grose, 6.591, 208.55.
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