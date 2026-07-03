Men’s World Cup Glance

GROUP A
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Mexico
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|9
|South Africa
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|4
|South Korea
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|3
|Czechia
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|1
GROUP A
Thursday, June 11
Mexico 2, South Africa 0
Friday, June 12
South Korea 2, Czechia 1
Thursday, June 18
Czechia 1, South Africa 1
Friday, June 19
Mexico 1, South Korea 0
Thursday, June 25
Czechia 0, Mexico 3
South Africa 1, South Korea 0
GROUP B
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Switzerland
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|7
|Canada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|4
|Bosnia-Herzegovina
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|4
|Qatar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|1
GROUP B
Friday, June 12
Canada 1, Bosnia-Herzegovina 1
Saturday, June 13
Qatar 1, Switzerland 1
Thursday, June 18
Switzerland 4, Bosnia-Herzegovina 1
Canada 6, Qatar 0
Wednesday, June 24
Switzerland 2, Canada 1
Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1
GROUP C
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Brazil
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|7
|Morocco
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|7
|Scotland
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|3
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|0
GROUP C
Saturday, June 13
Brazil 1, Morocco 1
Sunday, June 14
Haiti 0, Scotland 1
Friday, June 19
Scotland 0, Morocco 1
Saturday, June 20
Brazil 3, Haiti 0
Wednesday, June 24
Scotland 0, Brazil 3
Morocco 4, Haiti 2
GROUP D
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|United States
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|6
|Australia
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|4
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|4
|Turkey
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|3
GROUP D
Saturday, June 13
United States 4, Paraguay 1
Sunday, June 14
Australia 2, Turkey 0
Friday, June 19
United States 2, Australia 0
Saturday, June 20
Turkey 0, Paraguay 1
Friday, June 26
Turkey 3, United States 2
Paraguay 0, Australia 0
GROUP E
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Germany
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|Ivory Coast
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|6
|Ecuador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|1
GROUP E
Sunday, June 14
Germany 7, Curacao 1
Ivory Coast 1, Ecuador 0
Saturday, June 20
Germany 2, Ivory Coast 1
Sunday, June 21
Ecuador 0, Curacao 0
Thursday, June 25
Ecuador 2, Germany 1
Curacao 0, Ivory Coast 2
GROUP F
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Netherlands
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|7
|Japan
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|5
|Sweden
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|4
|Tunisia
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|0
GROUP F
Sunday, June 14
Netherlands 2, Japan 2
Monday, June 15
Sweden 5, Tunisia 1
Saturday, June 20
Netherlands 5, Sweden 1
Sunday, June 21
Tunisia 0, Japan 4
Thursday, June 25
Tunisia 1, Netherlands 3
Japan 1, Sweden 1
GROUP G
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Belgium
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|5
|Egypt
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|5
|Iran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|3
|New Zealand
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|1
GROUP G
Monday, June 15
Belgium 1, Egypt 1
Tuesday, June 16
Iran 2, New Zealand 2
Sunday, June 21
Belgium 0, Iran 0
Monday, June 22
New Zealand 1, Egypt 3
Saturday, June 27
New Zealand 1, Belgium 5
Egypt 1, Iran 1
GROUP H
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Spain
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|7
|Cape Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|3
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|2
|Saudi Arabia
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|2
GROUP H
Monday, June 15
Spain 0, Cape Verde 0
Saudi Arabia 1, Uruguay 1
Sunday, June 21
Spain 4, Saudi Arabia 0
Uruguay 2, Cape Verde 2
Saturday, June 27
Uruguay 0, Spain 1
Cape Verde 0, Saudi Arabia 0
GROUP I
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|France
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|9
|Norway
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|6
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|3
|Iraq
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|0
GROUP I
Tuesday, June 16
France 3, Senegal 1
Iraq 1, Norway 4
Monday, June 22
France 3, Iraq 0
Tuesday, June 23
Norway 3, Senegal 2
Friday, June 26
Norway 1, France 4
Senegal 5, Iraq 0
GROUP J
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Argentina
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|9
|Austria
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|4
|Algeria
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|4
|Jordan
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|0
GROUP J
Wednesday, June 17
Argentina 3, Algeria 0
Austria 3, Jordan 1
Monday, June 22
Argentina 2, Austria 0
Tuesday, June 23
Jordan 1, Algeria 2
Sunday, June 28
Jordan 1, Argentina 3
Algeria 3, Austria 3
GROUP K
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Colombia
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|7
|Portugal
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|Congo
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|4
|Uzbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|0
GROUP K
Wednesday, June 17
Portugal 1, Congo 1
Thursday, June 18
Uzbekistan 1, Colombia 3
Tuesday, June 23
Portugal 5, Uzbekistan 0
Wednesday, June 24
Colombia 1, Congo 0
Saturday, June 27
Colombia 0, Portugal 0
Congo 3, Uzbekistan 1
GROUP L
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|England
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|7
|Croatia
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|6
|Ghana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|0
GROUP L
Wednesday, June 17
England 4, Croatia 2
Ghana 1, Panama 0
Tuesday, June 23
England 0, Ghana 0
Panama 0, Croatia 1
Saturday, June 27
Panama 0, England 2
Croatia 2, Ghana 1
ROUND OF 32
Sunday, June 28
South Africa 0, Canada 1
Monday, June 29
Brazil 2, Japan 1
Germany 1, Paraguay 1, Paraguay advances 4-3 on penalty kicks
Tuesday, June 30
Netherlands 1, Morocco 1, Morocco advances 3-2 on penalty kicks
Ivory Coast 1, Norway 2
France 3, Sweden 0
Wednesday, July 1
Mexico 2, Ecuador 0
England 2, Congo 1
Belgium 3, Senegal 2, OT
Thursday, July 2
United States 2, Bosnia-Herzegovina 0
Spain 3, Austria 0
Portugal 2, Croatia 1
Friday, July 3
Switzerland 2, Algeria 0
Australia vs. Egypt, 1800 GMT
Argentina vs. Cape Verde, 2200 GMT
Saturday, July 4
Colombia vs. Ghana, 0130 GMT
ROUND OF 16
Saturday, July 4
Canada vs. Morocco, 1700 GMT
Paraguay vs. France, 2100 GMT
Sunday, July 5
Brazil vs. Norway, 2000 GMT
Monday, July 6
Mexico vs. England, 0000 GMT
Portugal vs. Spain, 1900 GMT
Tuesday, July 7
United States vs. Belgium, 0000 GMT
W86 vs. W88, 1600 GMT
Switzerland vs. W87, 2000 GMT
QUARTERFINAL
Thursday, July 9
W89 vs. W90, 2000 GMT
Friday, July 10
W93 vs. W94, 1900 GMT
Saturday, July 11
W91 vs. W92, 2100 GMT
Sunday, July 12
W95 vs. W96, 0100 GMT
SEMIFINAL
Tuesday, July 14
W97 vs. W98, 1900 GMT
Wednesday, July 15
W99 vs. W100, 1900 GMT
3RD PLACE PLAYOFF
Saturday, July 18
RU101 vs. RU102, 2100 GMT
FINAL
Sunday, July 19
W101 vs. W102, 1900 GMT
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.