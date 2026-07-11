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Kaulig Companies Championship Par Scores

The Associated Press

July 11, 2026, 4:20 PM

Saturday

At Firestone Country Club – South Course

Akron, Ohio

Purse: $3.5 million

Yardage: 7,248; Par: 70

Third Round

Zach Johnson 67-67-63—197 -13
Miguel Angel Jimenez 72-67-62—201 -9
Cameron Percy 67-66-70—203 -7
Darren Clarke 66-70-68—204 -6
Tag Ridings 70-66-68—204 -6
Stewart Cink 69-68-68—205 -5
Jerry Kelly 65-69-71—205 -5
Boo Weekley 68-67-70—205 -5
Y.E. Yang 67-73-65—205 -5
Alex Cejka 70-71-65—206 -4
Ben Crane 71-68-67—206 -4
Rory Sabbatini 68-72-66—206 -4
Vijay Singh 71-70-65—206 -4
Retief Goosen 69-67-71—207 -3
Bernhard Langer 70-70-67—207 -3
Bo Van Pelt 74-69-64—207 -3
Steve Flesch 71-69-68—208 -2
Matt Gogel 71-72-65—208 -2
George McNeill 68-71-69—208 -2
Angel Cabrera 69-73-67—209 -1
Justin Leonard 69-71-69—209 -1
Mario Tiziani 72-68-69—209 -1
Stephen Ames 69-69-72—210 E
Jason Caron 70-69-71—210 E
K.J. Choi 70-70-70—210 E
Ricardo Gonzalez 73-67-70—210 E
Soren Kjeldsen 67-70-73—210 E
Timothy O’Neal 71-71-68—210 E
Paul Stankowski 71-70-69—210 E
Vaughn Taylor 72-69-69—210 E
Ernie Els 67-74-70—211 +1
Harrison Frazar 74-69-68—211 +1
Tommy Gainey 73-71-67—211 +1
Brett Quigley 70-70-71—211 +1
Michael Wright 70-72-69—211 +1
Steven Alker 70-73-69—212 +2
Steve Allan 68-74-70—212 +2
Ryan Armour 68-68-76—212 +2
Joe Durant 70-72-70—212 +2
Kenny Perry 72-70-70—212 +2
David Toms 71-73-68—212 +2
Stuart Appleby 68-73-72—213 +3
Scott Parel 76-68-69—213 +3
Tim Petrovic 73-70-70—213 +3
Kevin Sutherland 74-68-71—213 +3
Greg Chalmers 69-72-73—214 +4
David Duval 69-73-72—214 +4
Richard Green 76-70-68—214 +4
Tom Pernice 74-72-68—214 +4
Steve Stricker 72-71-71—214 +4
Mike Weir 66-72-76—214 +4
Charlie Wi 71-73-71—215 +5
Chad Campbell 72-72-72—216 +6
Stephen Dodd 75-70-71—216 +6
Ken Duke 74-70-72—216 +6
Fredrik Jacobson 73-77-66—216 +6
Scott McCarron 80-72-64—216 +6
Rod Pampling 71-71-74—216 +6
Kirk Triplett 71-74-71—216 +6
Brian Gay 71-75-71—217 +7
Paul Goydos 70-76-71—217 +7
Jeff Maggert 73-76-68—217 +7
Woody Austin 71-73-74—218 +8
Doug Barron 73-74-72—219 +9
Mark Hensby 70-73-76—219 +9
Shane Bertsch 74-72-75—221 +11
Thongchai Jaidee 79-68-74—221 +11
Robert Karlsson 77-73-71—221 +11
Billy Mayfair 72-76-73—221 +11
Ken Tanigawa 72-73-76—221 +11
John Daly 71-73-78—222 +12
Scott Hend 73-78-71—222 +12
Rocco Mediate 70-77-76—223 +13
Bob Estes 76-75-73—224 +14
Heath Slocum 76-75-73—224 +14
Chris DiMarco 75-75-75—225 +15

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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