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John Deere Classic Par Scores

The Associated Press

July 3, 2026, 9:50 PM

Friday

At TPC Deere Run

Silvis, Ill.

Purse: $8.8 million

Yardage: 7,327; Par: 71

Second Round

Lucas Glover 63-65—128 -14
Lee Hodges 64-66—130 -12
Zac Blair 63-68—131 -11
Tyler Duncan 66-66—132 -10
Ryo Hisatsune 67-65—132 -10
Ben Kohles 65-67—132 -10
David Lipsky 67-65—132 -10
Troy Merritt 66-66—132 -10
Jackson Suber 68-64—132 -10
Max Homa 67-66—133 -9
Michael Brennan 66-68—134 -8
Doug Ghim 69-65—134 -8
Chris Gotterup 66-68—134 -8
Ben Griffin 69-65—134 -8
Zach Johnson 64-70—134 -8
William Mouw 66-68—134 -8
Pontus Nyholm 68-66—134 -8
Hayden Springer 66-68—134 -8
Blades Brown 69-66—135 -7
Davis Chatfield 69-66—135 -7
Luke Gutschewski 67-68—135 -7
Harry Higgs 67-68—135 -7
Chan Kim 68-67—135 -7
Tom Kim 67-68—135 -7
Andrew Putnam 67-68—135 -7
Austin Smotherman 66-69—135 -7
Preston Stout 66-69—135 -7
Aaron Wise 66-69—135 -7
Christiaan Bezuidenhout 68-68—136 -6
Zecheng Dou 67-69—136 -6
Patrick Fishburn 65-71—136 -6
Steven Fisk 68-68—136 -6
Emiliano Grillo 70-66—136 -6
Stephan Jaeger 64-72—136 -6
Chandler Phillips 69-67—136 -6
Gordon Sargent 67-69—136 -6
Ryan Brehm 68-69—137 -5
Jacob Bridgeman 67-70—137 -5
Rafael Campos 66-71—137 -5
Pierceson Coody 69-68—137 -5
Joel Dahmen 66-71—137 -5
Tom Hoge 73-64—137 -5
Beau Hossler 70-67—137 -5
Sungjae Im 68-69—137 -5
Nicholas Lindheim 69-68—137 -5
Peter Malnati 71-66—137 -5
Mac Meissner 67-70—137 -5
J.T. Poston 68-69—137 -5
Davis Riley 65-72—137 -5
Karl Vilips 72-65—137 -5
Trace Crowe 69-69—138 -4
Austin Eckroat 71-67—138 -4
Tony Finau 70-68—138 -4
Matt Kuchar 72-66—138 -4
Davis Thompson 69-69—138 -4
Camilo Villegas 71-67—138 -4
Ryan Voois 68-70—138 -4
Matt Wallace 67-71—138 -4
Kevin Yu 66-72—138 -4
Zachary Bauchou 69-70—139 -3
Keegan Bradley 70-69—139 -3
Jonathan Byrd 69-70—139 -3
Eric Cole 76-63—139 -3
Adrien Dumont De Chassart 72-67—139 -3
Nick Dunlap 67-72—139 -3
A.J. Ewart 67-72—139 -3
Michael Feagles 69-70—139 -3
Rickie Fowler 70-69—139 -3
Fabian Gomez 72-67—139 -3
Will Gordon 70-69—139 -3
Lanto Griffin 67-72—139 -3
Mark Hubbard 72-67—139 -3
Mackenzie Hughes 72-67—139 -3
Max McGreevy 71-68—139 -3
Keith Mitchell 73-66—139 -3
Keita Nakajima 70-69—139 -3
David Skinns 72-67—139 -3
Jordan Spieth 70-69—139 -3
Erik Van Rooyen 70-69—139 -3
Seamus Power 77-WD

Missed Cut

Daniel Berger 68-72—140 -2
Austin Cook 71-69—140 -2
Max Greyserman 71-69—140 -2
Nick Hardy 74-66—140 -2
Rico Hoey 68-72—140 -2
Takumi Kanaya 70-70—140 -2
Jeffrey Kang 71-69—140 -2
John Keefer 71-69—140 -2
Neal Shipley 72-68—140 -2
Webb Simpson 70-70—140 -2
Jimmy Stanger 72-68—140 -2
Kevin Streelman 70-70—140 -2
Adam Svensson 70-70—140 -2
Michael Thorbjornsen 68-72—140 -2
Sudarshan Yellamaraju 70-70—140 -2
Patrick Adler 70-71—141 -1
Luke Clanton 69-72—141 -1
Dylan Frittelli 70-71—141 -1
Brice Garnett 72-69—141 -1
Joe Highsmith 74-67—141 -1
Kensei Hirata 68-73—141 -1
Hank Lebioda 71-70—141 -1
Hao-Tong Li 67-74—141 -1
Taylor Moore 70-71—141 -1
Paul Peterson 72-69—141 -1
Brendon Todd 70-71—141 -1
Dylan Wu 72-69—141 -1
Brian Campbell 70-72—142 E
Garrick Higgo 71-71—142 E
Michael Kim 72-70—142 E
Martin Laird 72-70—142 E
Justin Lower 72-70—142 E
Ben Martin 72-70—142 E
Denny McCarthy 71-71—142 E
Matthieu Pavon 72-70—142 E
Aldrich Potgieter 74-68—142 E
Kevin Roy 69-73—142 E
Marcelo Rozo 72-70—142 E
Robert Streb 71-71—142 E
Vince Whaley 75-67—142 E
Carson Young 73-69—142 E
Noah Goodwin 68-75—143 +1
Patton Kizzire 71-72—143 +1
Jackson Koivun 73-70—143 +1
Andrew Novak 72-71—143 +1
Taylor Pendrith 68-75—143 +1
Kris Ventura 69-74—143 +1
Cameron Champ 72-72—144 +2
Adam Hadwin 73-71—144 +2
Luke List 74-70—144 +2
Augusto Nunez 73-71—144 +2
Adam Schenk 71-73—144 +2
Ben Silverman 73-71—144 +2
Alejandro Tosti 74-70—144 +2
John VanDerLaan 74-70—144 +2
Seung-Yul Noh 74-72—146 +4
Thorbjorn Olesen 75-71—146 +4
Chad Ramey 73-73—146 +4
Chandler Blanchet 70-77—147 +5
Mason Howell 72-75—147 +5
Christo Lamprecht 77-72—149 +7
Jeremy Paul 72-77—149 +7
Danny Walker 81-72—153 +11
Darin Fisher 78-78—156 +14

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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