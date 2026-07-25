ISPS HANDA Women’s Scottish Open Scores

Saturday
At Dundonald Links
Troon, United Kingdom
Purse: $2 million
Yardage: 6,543; Par: 72
Third Round
|Jenny Shin
|66-67-71—204
|Pajaree Anannarukarn
|71-69-69—209
|Erika Hara
|70-70-71—211
|Esther Henseleit
|70-68-73—211
|A Lim Kim
|67-72-74—213
|Lauren Coughlin
|66-74-74—214
|Miyu Yamashita
|70-74-70—214
|Ryann O’Toole
|73-72-71—216
|Amy Yang
|76-69-71—216
|Rose Zhang
|73-72-71—216
|Diksha Dagar
|74-73-70—217
|Daniela Darquea
|71-72-74—217
|Aki Iwai
|78-70-69—217
|Ariya Jutanugarn
|73-73-71—217
|Leona Maguire
|72-72-73—217
|Chanettee Wannasaen
|71-76-70—217
|Ina Yoon
|73-68-76—217
|Hyo Joo Kim
|75-70-73—218
|Julia Lopez Ramirez
|71-74-73—218
|Patty Tavatanakit
|71-69-78—218
|Nataliya Guseva
|72-74-73—219
|Maja Stark
|74-72-73—219
|Weiwei Zhang
|73-73-73—219
|Alice Hewson
|75-70-75—220
|Grace Kim
|74-70-76—220
|Sei Young Kim
|75-72-73—220
|Mi Hyang Lee
|75-68-77—220
|Nastasia Nadaud
|75-71-74—220
|Helen Briem
|77-70-74—221
|Moa Folke
|76-70-75—221
|Amelia Garvey
|76-73-72—221
|Chizzy Iwai
|72-74-75—221
|Nelly Korda
|72-76-73—221
|Pia Babnik
|77-71-74—222
|Jenny Bae
|72-76-74—222
|Hye Jin Choi
|76-70-76—222
|Allisen Corpuz
|78-72-72—222
|Amanda Doherty
|72-73-77—222
|Sara Kouskova
|77-69-76—222
|Anna Nordqvist
|70-79-73—222
|Pauline Roussin-Bouchard
|73-73-76—222
|Lottie Woad
|74-70-78—222
|Arpichaya Yubol
|73-72-77—222
|Nasa Hataoka
|74-72-77—223
|Lisa Pettersson
|69-77-77—223
|Mimi Rhodes
|77-71-75—223
|Manon De Roey
|73-75-76—224
|Lindy Duncan
|74-74-76—224
|Hannah Green
|74-76-74—224
|Charley Hull
|78-71-75—224
|You Min Hwang
|74-74-77—225
|Alexa Pano
|75-72-78—225
|In Gee Chun
|73-76-77—226
|Dewi Weber
|79-71-76—226
|Yana Wilson
|73-76-77—226
|Robyn Choi
|76-73-79—228
|Emma Spitz
|77-73-78—228
|Olivia Cowan
|74-75-80—229
|Hannah Darling
|75-74-80—229
|Soo Bin Joo
|76-74-80—230
|Brianna Navarrosa
|76-73-81—230
|Carla Tejedo Mulet
|74-76-80—230
|Aunchisa Utama
|73-74-84—231
|Yan Liu
|77-73-83—233
|Rio Takeda
|76-74-84—234
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.