Live Radio
Home » Sports » ISPS HANDA Women's Scottish…

ISPS HANDA Women’s Scottish Open Scores

The Associated Press

July 25, 2026, 12:21 PM

Saturday

At Dundonald Links

Troon, United Kingdom

Purse: $2 million

Yardage: 6,543; Par: 72

Third Round

Jenny Shin 66-67-71—204
Pajaree Anannarukarn 71-69-69—209
Erika Hara 70-70-71—211
Esther Henseleit 70-68-73—211
A Lim Kim 67-72-74—213
Lauren Coughlin 66-74-74—214
Miyu Yamashita 70-74-70—214
Ryann O’Toole 73-72-71—216
Amy Yang 76-69-71—216
Rose Zhang 73-72-71—216
Diksha Dagar 74-73-70—217
Daniela Darquea 71-72-74—217
Aki Iwai 78-70-69—217
Ariya Jutanugarn 73-73-71—217
Leona Maguire 72-72-73—217
Chanettee Wannasaen 71-76-70—217
Ina Yoon 73-68-76—217
Hyo Joo Kim 75-70-73—218
Julia Lopez Ramirez 71-74-73—218
Patty Tavatanakit 71-69-78—218
Nataliya Guseva 72-74-73—219
Maja Stark 74-72-73—219
Weiwei Zhang 73-73-73—219
Alice Hewson 75-70-75—220
Grace Kim 74-70-76—220
Sei Young Kim 75-72-73—220
Mi Hyang Lee 75-68-77—220
Nastasia Nadaud 75-71-74—220
Helen Briem 77-70-74—221
Moa Folke 76-70-75—221
Amelia Garvey 76-73-72—221
Chizzy Iwai 72-74-75—221
Nelly Korda 72-76-73—221
Pia Babnik 77-71-74—222
Jenny Bae 72-76-74—222
Hye Jin Choi 76-70-76—222
Allisen Corpuz 78-72-72—222
Amanda Doherty 72-73-77—222
Sara Kouskova 77-69-76—222
Anna Nordqvist 70-79-73—222
Pauline Roussin-Bouchard 73-73-76—222
Lottie Woad 74-70-78—222
Arpichaya Yubol 73-72-77—222
Nasa Hataoka 74-72-77—223
Lisa Pettersson 69-77-77—223
Mimi Rhodes 77-71-75—223
Manon De Roey 73-75-76—224
Lindy Duncan 74-74-76—224
Hannah Green 74-76-74—224
Charley Hull 78-71-75—224
You Min Hwang 74-74-77—225
Alexa Pano 75-72-78—225
In Gee Chun 73-76-77—226
Dewi Weber 79-71-76—226
Yana Wilson 73-76-77—226
Robyn Choi 76-73-79—228
Emma Spitz 77-73-78—228
Olivia Cowan 74-75-80—229
Hannah Darling 75-74-80—229
Soo Bin Joo 76-74-80—230
Brianna Navarrosa 76-73-81—230
Carla Tejedo Mulet 74-76-80—230
Aunchisa Utama 73-74-84—231
Yan Liu 77-73-83—233
Rio Takeda 76-74-84—234

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up