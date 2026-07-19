x-first half winner All Times EDT Friday’s Games Eugene 6, Hillsboro 2 Everett 11, Spokane 3 Vancouver 5, Tri-City 1…

x-first half winner

All Times EDT

Friday’s Games

Eugene 6, Hillsboro 2

Everett 11, Spokane 3

Vancouver 5, Tri-City 1

Saturday’s Games

Eugene 3, Hillsboro 1

Spokane 6, Everett 5, 10 innings

Vancouver 6 Tri-City 2

Sunday’s Games

Everett at Spokane, 4:05 p.m.

Hillsboro at Eugene, 7:05 p.m.

Vancouver at Tri-City, 10:05 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

Eugene at Everett, 10:05 p.m.

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