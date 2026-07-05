x-first half winner
All Times EDT
Friday’s Games
Vancouver 5, Eugene 3, 1st game
Eugene 9, Vancouver 0, 2nd game
Everett 15, Tri-City 2
Spokane 4, Hillsboro 2
Saturday’s Games
Eugene 8, Vancouver 2
Everett 6, Tri-City 3
Spokane 1, Hillsboro 0
Sunday’s Games
Eugene at Vancouver, 4:05 p.m.
Spokane at Hillsboro, 4:05 p.m.
Tri-City at Everett, 7:05 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Spokane at Eugene, 9:35 p.m.
Everett at Vancouver, 10:05 p.m.
Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.
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