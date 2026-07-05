x-first half winner All Times EDT Friday’s Games Vancouver 5, Eugene 3, 1st game Eugene 9, Vancouver 0, 2nd game…

x-first half winner

All Times EDT

Friday’s Games

Vancouver 5, Eugene 3, 1st game

Eugene 9, Vancouver 0, 2nd game

Everett 15, Tri-City 2

Spokane 4, Hillsboro 2

Saturday’s Games

Eugene 8, Vancouver 2

Everett 6, Tri-City 3

Spokane 1, Hillsboro 0

Sunday’s Games

Eugene at Vancouver, 4:05 p.m.

Spokane at Hillsboro, 4:05 p.m.

Tri-City at Everett, 7:05 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Spokane at Eugene, 9:35 p.m.

Everett at Vancouver, 10:05 p.m.

Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.

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