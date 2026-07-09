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Genesis Scottish Open Par Scores

The Associated Press

July 9, 2026, 3:15 PM

Thursday

At The Renaissance Club

North Berwick, United Kingdom

Purse: $9 million

Yardage: 7,282; Par: 70

First Round

Patrick Cantlay, United States 34-31—65 -5
Rasmus Hojgaard, Denmark 32-33—65 -5
Tom Kim, South Korea 32-33—65 -5
Rory McIlroy, Northern Ireland 31-34—65 -5
Bernd Wiesberger, Austria 34-31—65 -5
Angel Ayora Fanegas, Spain 33-33—66 -4
Kurt Kitayama, United States 33-33—66 -4
Brooks Koepka, United States 31-35—66 -4
Min Woo Lee, Australia 33-33—66 -4
Oliver Lindell, Finland 31-35—66 -4
Andrew Novak, United States 32-34—66 -4
Michael Thorbjornsen, United States 34-32—66 -4
Zachary Bauchou, United States 32-35—67 -3
Michael Brennan, United States 34-33—67 -3
Wyndham Clark, United States 32-35—67 -3
Corey Conners, Canada 31-36—67 -3
Matt Fitzpatrick, England 32-35—67 -3
Tommy Fleetwood, England 34-33—67 -3
Calum Hill, Scotland 33-34—67 -3
Joost Luiten, Netherlands 32-35—67 -3
Robert MacIntyre, Scotland 33-34—67 -3
Matthew McCarty, United States 33-34—67 -3
Tom McKibbin, Northern Ireland 33-34—67 -3
Keita Nakajima, Japan 32-35—67 -3
Kevin Roy, United States 34-33—67 -3
Danny Willett, England 34-33—67 -3
Ludvig Aberg, Sweden 35-33—68 -2
Marcus Armitage, England 32-36—68 -2
Nicolas Echavarria, Colombia 34-34—68 -2
Ryan Gerard, United States 34-34—68 -2
Chris Gotterup, United States 32-36—68 -2
Angel Hidalgo, Spain 32-36—68 -2
Nicolai Hojgaard, Denmark 35-33—68 -2
Viktor Hovland, Norway 32-36—68 -2
Casey Jarvis, South Africa 34-34—68 -2
John Keefer, United States 34-34—68 -2
Michael Kim, United States 33-35—68 -2
Hao-Tong Li, China 35-33—68 -2
Guido Migliozzi, Italy 33-35—68 -2
Francesco Molinari, Italy 32-36—68 -2
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 34-34—68 -2
Shaun Norris, South Africa 31-37—68 -2
Patrick Reed, United States 31-37—68 -2
Davis Riley, United States 35-33—68 -2
Jayden Trey Schaper, South Africa 36-32—68 -2
Scottie Scheffler, United States 33-35—68 -2
Matti Schmid, Germany 33-35—68 -2
Jordan L. Smith, England 35-33—68 -2
J.J. Spaun, United States 35-33—68 -2
Sam Stevens, United States 33-35—68 -2
Andy Sullivan, England 35-33—68 -2
Sudarshan Yellamaraju, Canada 34-34—68 -2
Laurie Canter, England 35-34—69 -1
Nacho Elvira, Spain 33-36—69 -1
Grant Forrest, Scotland 36-33—69 -1
Max Greyserman, United States 33-36—69 -1
Scott Jamieson, Scotland 37-32—69 -1
Jacques Kruyswijk, South Africa 34-35—69 -1
Mikael Lindberg, Sweden 34-35—69 -1
Max McGreevy, United States 33-36—69 -1
Adrian Meronk, Poland 34-35—69 -1
Alex Noren, Sweden 37-32—69 -1
Victor Perez, France 35-34—69 -1
Antoine Rozner, France 34-35—69 -1
Xander Schauffele, United States 33-36—69 -1
Adam Scott, Australia 35-34—69 -1
Marcel Siem, Germany 34-35—69 -1
Brandt Snedeker, United States 34-35—69 -1
Ockie Strydom, South Africa 33-36—69 -1
Justin Thomas, United States 34-35—69 -1
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 34-35—69 -1
Ricky Castillo, United States 36-34—70 E
Cameron Davis, Australia 36-34—70 E
Hennie Du Plessis, South Africa 34-36—70 E
Austin Eckroat, United States 35-35—70 E
Ewen Ferguson, Scotland 34-36—70 E
Dylan Frittelli, South Africa 33-37—70 E
Brian Harman, United States 34-36—70 E
Tyrrell Hatton, England 32-38—70 E
Mark Hubbard, United States 33-37—70 E
Si Woo Kim, South Korea 36-34—70 E
Chris Kirk, United States 37-33—70 E
Joakim Lagergren, Sweden 35-35—70 E
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 35-35—70 E
Richard Mansell, England 33-37—70 E
Taylor Moore, United States 34-36—70 E
Dylan Naidoo, South Africa 34-36—70 E
Thorbjorn Olesen, Denmark 35-35—70 E
Matthieu Pavon, France 35-35—70 E
Marco Penge, England 33-37—70 E
Aldrich Potgieter, South Africa 36-34—70 E
Sepp Straka, Austria 35-35—70 E
Jesper Svensson, Sweden 38-32—70 E
Nick Taylor, Canada 34-36—70 E
Sahith Theegala, United States 36-34—70 E
Darius Van Driel, Netherlands 35-35—70 E
Karl Vilips, Australia 34-36—70 E
Matt Wallace, England 34-36—70 E
Dan Bradbury, England 33-38—71 +1
Seungbin Choi, South Korea 35-36—71 +1
Eric Cole, United States 36-35—71 +1
Pierceson Coody, United States 36-35—71 +1
Harris English, United States 34-37—71 +1
Alex Fitzpatrick, England 36-35—71 +1
Ryan Fox, New Zealand 34-37—71 +1
Doug Ghim, United States 37-34—71 +1
Julien Guerrier, France 33-38—71 +1
Harry Hall, England 34-37—71 +1
Joe Highsmith, United States 37-34—71 +1
Rikuya Hoshino, Japan 35-36—71 +1
Kota Kaneko, Japan 35-36—71 +1
Yuto Katsuragawa, Japan 34-37—71 +1
Pablo Larrazabal, Spain 36-35—71 +1
Thriston Lawrence, South Africa 35-36—71 +1
Shane Lowry, Ireland 36-35—71 +1
Mac Meissner, United States 35-36—71 +1
Niklas Norgaard Moller, Denmark 35-36—71 +1
Yurav Premlall, South Africa 34-37—71 +1
Andrew Putnam, United States 35-36—71 +1
Aaron Rai, England 34-37—71 +1
Kristoffer Reitan, Norway 35-36—71 +1
Erik Van Rooyen, South Africa 35-36—71 +1
Paul Waring, England 35-36—71 +1
Brian Campbell, United States 36-36—72 +2
Alejandro Del Rey, Spain 35-37—72 +2
Jordan Gumberg, United States 35-37—72 +2
Sungjae Im, South Korea 35-37—72 +2
Ryggs Johnston, United States 36-36—72 +2
Jake Knapp, United States 36-36—72 +2
Junghwan Lee, South Korea 36-36—72 +2
Matteo Manassero, Italy 35-37—72 +2
Taehoon Ok, South Korea 35-37—72 +2
Daniel Rodrigues, Portugal 35-37—72 +2
Adrien Saddier, France 35-37—72 +2
Alex Smalley, United States 35-37—72 +2
Richard Sterne, South Africa 37-35—72 +2
Daniel Brown, England 36-37—73 +3
Bud Cauley, United States 36-37—73 +3
Martin Couvra, France 37-36—73 +3
Frederic Lacroix, France 36-37—73 +3
Jon Rahm, Spain 39-34—73 +3
David Ravetto, France 36-37—73 +3
Johannes Veerman, United States 37-36—73 +3
Ashun Wu, China 37-36—73 +3
Padraig Harrington, Ireland 37-37—74 +4
Charley Hoffman, United States 37-37—74 +4
Billy Horschel, United States 37-37—74 +4
Austin Smotherman, United States 38-36—74 +4
Daniel Hillier, New Zealand 36-39—75 +5
Baekjun Kim, South Korea 37-38—75 +5
John Parry, England 39-36—75 +5
David Puig, Spain 38-37—75 +5
Connor Syme, Scotland 37-38—75 +5
Kevin Yu, Chinese Taipei 37-38—75 +5
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 40-36—76 +6
Freddy Schott, Germany 42-43—85 +15

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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