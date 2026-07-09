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ISCO Championship Par Scores

The Associated Press

July 9, 2026, 7:14 PM

Thursday

At Championship Course

Louisville, Ky.

Purse: $4 million

Yardage: 7,056; Par: 70

First Round

Steven Fisk, United States 31-32—63 -7
Lucas Glover, United States 33-30—63 -7
Stephan Jaeger, Germany 32-31—63 -7
Troy Merritt, United States 34-29—63 -7
Chan Kim, United States 34-30—64 -6
Pontus Nyholm, Sweden 33-31—64 -6
Benjamin James, United States 31-34—65 -5
Jeffrey Kang, United States 33-32—65 -5
Patton Kizzire, United States 34-31—65 -5
Jeong-Weon Ko, France 33-32—65 -5
Adam Svensson, Canada 30-35—65 -5
Aaron Wise, United States 32-33—65 -5
Rafael Campos, Puerto Rico 33-33—66 -4
Cameron Champ, United States 34-32—66 -4
Tyler Duncan, United States 30-36—66 -4
A.J. Ewart, Canada 34-32—66 -4
Nick Hardy, United States 31-35—66 -4
Tom Hoge, United States 33-33—66 -4
Mackenzie Hughes, Canada 32-34—66 -4
Takumi Kanaya, Japan 34-32—66 -4
Romain Langasque, France 32-34—66 -4
Cooper Musselman, United States 34-32—66 -4
Thomas Rosenmueller, Germany 33-33—66 -4
Sam Bairstow, England 33-34—67 -3
Todd Clements, England 35-32—67 -3
Joel Dahmen, United States 33-34—67 -3
Wenyi Ding, China 33-34—67 -3
Zecheng Dou, China 34-33—67 -3
Patrick Fishburn, United States 35-32—67 -3
Joel Girrbach, Switzerland 34-33—67 -3
Oihan Guillamoundeguy, France 33-34—67 -3
Adam Hadwin, Canada 34-33—67 -3
Marcus Helligkilde, Denmark 34-33—67 -3
Max Homa, United States 33-34—67 -3
Marcus Kinhult, Sweden 34-33—67 -3
Jackson Koivun, United States 34-33—67 -3
Niklas Lemke, Sweden 37-30—67 -3
Ben Martin, United States 36-31—67 -3
Jacob Skov Olesen, Denmark 33-34—67 -3
Chandler Phillips, United States 34-33—67 -3
Chad Ramey, United States 34-33—67 -3
Ben Silverman, Canada 34-33—67 -3
Alejandro Tosti, Argentina 29-38—67 -3
Euan Walker, Scotland 34-33—67 -3
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 34-34—68 -2
Filippo Celli, Italy 36-32—68 -2
Davis Chatfield, United States 34-34—68 -2
Luke Clanton, United States 36-32—68 -2
Austin Cook, United States 35-33—68 -2
Sean Crocker, United States 34-34—68 -2
Manuel Elvira, Spain 35-33—68 -2
Lee Hodges, United States 34-34—68 -2
Christo Lamprecht, South Africa 36-32—68 -2
Justin Lower, United States 34-34—68 -2
Denny McCarthy, United States 35-33—68 -2
William Mouw, United States 34-34—68 -2
Jeremy Paul, Germany 34-34—68 -2
Preston Stout, United States 35-33—68 -2
Kris Ventura, Norway 34-34—68 -2
Dylan Wu, United States 34-34—68 -2
Zac Blair, United States 34-35—69 -1
Davis Bryant, United States 34-35—69 -1
Tyler Collet, United States 32-37—69 -1
Ugo Coussaud, France 34-35—69 -1
Adrien Dumont De Chassart, Belgium 36-33—69 -1
Brice Garnett, United States 31-38—69 -1
Fabian Gomez, Argentina 36-33—69 -1
Ricardo Gouveia, Portugal 37-32—69 -1
Beau Hossler, United States 34-35—69 -1
Tommy Kuhl, United States 33-36—69 -1
Luke List, United States 36-33—69 -1
Felix Mory, France 35-34—69 -1
Marcel Schneider, Germany 34-35—69 -1
Brandon Stone, South Africa 34-35—69 -1
Hugo Townsend, Sweden 35-34—69 -1
Daniel Van Tonder, South Africa 35-34—69 -1
Camilo Villegas, Colombia 32-37—69 -1
Danny Walker, United States 35-34—69 -1
Vince Whaley, United States 35-34—69 -1
Ryan Brehm, United States 36-34—70 E
Jorge Campillo, Spain 36-34—70 E
Trace Crowe, United States 37-33—70 E
Drew Doyle, United States 35-35—70 E
Josiah Gilbert, Australia 35-35—70 E
Lanto Griffin, United States 34-36—70 E
Peter Malnati, United States 36-34—70 E
Taylor Pendrith, Canada 35-35—70 E
Paul Peterson, United States 35-35—70 E
Scott Piercy, United States 36-34—70 E
Jansen Preston, United States 35-35—70 E
Adam Schenk, United States 36-34—70 E
Trey Shirley, United States 35-35—70 E
David Skinns, England 37-33—70 E
Robert Streb, United States 36-34—70 E
Kevin Streelman, United States 35-35—70 E
Tom Vaillant, France 34-36—70 E
Joshua Berry, England 39-32—71 +1
Jonathan Byrd, United States 38-33—71 +1
Rafa Cabrera Bello, Spain 38-33—71 +1
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 37-34—71 +1
Harry Higgs, United States 35-36—71 +1
Rico Hoey, Philippines 34-37—71 +1
J.B. Holmes, United States 35-36—71 +1
Ben Kohles, United States 38-33—71 +1
David Lipsky, United States 35-36—71 +1
Miles Russell, United States 38-33—71 +1
Gordon Sargent, United States 38-33—71 +1
Jack Senior, England 35-36—71 +1
Maximilian Steinlechner, Austria 34-37—71 +1
Davis Thompson, United States 37-34—71 +1
Quim Vidal, Spain 37-34—71 +1
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 38-34—72 +2
Christiaan Bezuidenhout, South Africa 36-36—72 +2
Jens Dantorp, Sweden 35-37—72 +2
Nick Dunlap, United States 33-39—72 +2
Will Gordon, United States 36-36—72 +2
Kensei Hirata, Japan 38-34—72 +2
Tobias Jonsson, Sweden 34-38—72 +2
David Law, Scotland 33-39—72 +2
Seung-Yul Noh, South Korea 35-37—72 +2
Richie Ramsay, Scotland 36-36—72 +2
Rocco Repetto Taylor, Spain 37-35—72 +2
Brandon Robinson-Thompson, England 38-34—72 +2
Marcelo Rozo, Colombia 37-35—72 +2
Neal Shipley, United States 37-35—72 +2
Sebastian Soderberg, Sweden 36-36—72 +2
Ashton Van Horne, United States 39-33—72 +2
John VanDerLaan, United States 36-36—72 +2
Jared Wolfe, United States 35-37—72 +2
Martin Laird, Scotland 36-37—73 +3
Anders Larson, United States 37-36—73 +3
Hank Lebioda, United States 37-36—73 +3
Stefano Mazzoli, Italy 35-38—73 +3
William McGirt, United States 36-37—73 +3
David Micheluzzi, Australia 36-37—73 +3
Renato Paratore, Italy 37-36—73 +3
JC Ritchie, South Africa 36-37—73 +3
Chandler Blanchet, United States 39-35—74 +4
Hayden Springer, United States 39-35—74 +4
Jimmy Stanger, United States 38-36—74 +4
Daniel Young, Scotland 38-36—74 +4
Daniel Iceman, United States 39-36—75 +5
Brendon Todd, United States 39-37—76 +6
Daniel Gavins, England 40-38—78 +8

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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