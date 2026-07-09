ISCO Championship Scores

Thursday
At Championship Course
Louisville, Ky.
Purse: $4 million
Yardage: 7,056; Par: 70
First Round
|Steven Fisk, United States
|31-32—63
|Lucas Glover, United States
|33-30—63
|Stephan Jaeger, Germany
|32-31—63
|Troy Merritt, United States
|34-29—63
|Chan Kim, United States
|34-30—64
|Pontus Nyholm, Sweden
|33-31—64
|Benjamin James, United States
|31-34—65
|Jeffrey Kang, United States
|33-32—65
|Patton Kizzire, United States
|34-31—65
|Jeong-Weon Ko, France
|33-32—65
|Adam Svensson, Canada
|30-35—65
|Aaron Wise, United States
|32-33—65
|Rafael Campos, Puerto Rico
|33-33—66
|Cameron Champ, United States
|34-32—66
|Tyler Duncan, United States
|30-36—66
|A.J. Ewart, Canada
|34-32—66
|Nick Hardy, United States
|31-35—66
|Tom Hoge, United States
|33-33—66
|Mackenzie Hughes, Canada
|32-34—66
|Takumi Kanaya, Japan
|34-32—66
|Romain Langasque, France
|32-34—66
|Cooper Musselman, United States
|34-32—66
|Thomas Rosenmueller, Germany
|33-33—66
|Sam Bairstow, England
|33-34—67
|Todd Clements, England
|35-32—67
|Joel Dahmen, United States
|33-34—67
|Wenyi Ding, China
|33-34—67
|Zecheng Dou, China
|34-33—67
|Patrick Fishburn, United States
|35-32—67
|Joel Girrbach, Switzerland
|34-33—67
|Oihan Guillamoundeguy, France
|33-34—67
|Adam Hadwin, Canada
|34-33—67
|Marcus Helligkilde, Denmark
|34-33—67
|Max Homa, United States
|33-34—67
|Marcus Kinhult, Sweden
|34-33—67
|Jackson Koivun, United States
|34-33—67
|Niklas Lemke, Sweden
|37-30—67
|Ben Martin, United States
|36-31—67
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|33-34—67
|Chandler Phillips, United States
|34-33—67
|Chad Ramey, United States
|34-33—67
|Ben Silverman, Canada
|34-33—67
|Alejandro Tosti, Argentina
|29-38—67
|Euan Walker, Scotland
|34-33—67
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|34-34—68
|Filippo Celli, Italy
|36-32—68
|Davis Chatfield, United States
|34-34—68
|Luke Clanton, United States
|36-32—68
|Austin Cook, United States
|35-33—68
|Sean Crocker, United States
|34-34—68
|Manuel Elvira, Spain
|35-33—68
|Lee Hodges, United States
|34-34—68
|Christo Lamprecht, South Africa
|36-32—68
|Justin Lower, United States
|34-34—68
|Denny McCarthy, United States
|35-33—68
|William Mouw, United States
|34-34—68
|Jeremy Paul, Germany
|34-34—68
|Preston Stout, United States
|35-33—68
|Kris Ventura, Norway
|34-34—68
|Dylan Wu, United States
|34-34—68
|Zac Blair, United States
|34-35—69
|Davis Bryant, United States
|34-35—69
|Tyler Collet, United States
|32-37—69
|Ugo Coussaud, France
|34-35—69
|Adrien Dumont De Chassart, Belgium
|36-33—69
|Brice Garnett, United States
|31-38—69
|Fabian Gomez, Argentina
|36-33—69
|Ricardo Gouveia, Portugal
|37-32—69
|Beau Hossler, United States
|34-35—69
|Tommy Kuhl, United States
|33-36—69
|Luke List, United States
|36-33—69
|Felix Mory, France
|35-34—69
|Marcel Schneider, Germany
|34-35—69
|Brandon Stone, South Africa
|34-35—69
|Hugo Townsend, Sweden
|35-34—69
|Daniel Van Tonder, South Africa
|35-34—69
|Camilo Villegas, Colombia
|32-37—69
|Danny Walker, United States
|35-34—69
|Vince Whaley, United States
|35-34—69
|Ryan Brehm, United States
|36-34—70
|Jorge Campillo, Spain
|36-34—70
|Trace Crowe, United States
|37-33—70
|Drew Doyle, United States
|35-35—70
|Josiah Gilbert, Australia
|35-35—70
|Lanto Griffin, United States
|34-36—70
|Peter Malnati, United States
|36-34—70
|Taylor Pendrith, Canada
|35-35—70
|Paul Peterson, United States
|35-35—70
|Scott Piercy, United States
|36-34—70
|Jansen Preston, United States
|35-35—70
|Adam Schenk, United States
|36-34—70
|Trey Shirley, United States
|35-35—70
|David Skinns, England
|37-33—70
|Robert Streb, United States
|36-34—70
|Kevin Streelman, United States
|35-35—70
|Tom Vaillant, France
|34-36—70
|Joshua Berry, England
|39-32—71
|Jonathan Byrd, United States
|38-33—71
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|38-33—71
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|37-34—71
|Harry Higgs, United States
|35-36—71
|Rico Hoey, Philippines
|34-37—71
|J.B. Holmes, United States
|35-36—71
|Ben Kohles, United States
|38-33—71
|David Lipsky, United States
|35-36—71
|Miles Russell, United States
|38-33—71
|Gordon Sargent, United States
|38-33—71
|Jack Senior, England
|35-36—71
|Maximilian Steinlechner, Austria
|34-37—71
|Davis Thompson, United States
|37-34—71
|Quim Vidal, Spain
|37-34—71
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|38-34—72
|Christiaan Bezuidenhout, South Africa
|36-36—72
|Jens Dantorp, Sweden
|35-37—72
|Nick Dunlap, United States
|33-39—72
|Will Gordon, United States
|36-36—72
|Kensei Hirata, Japan
|38-34—72
|Tobias Jonsson, Sweden
|34-38—72
|David Law, Scotland
|33-39—72
|Seung-Yul Noh, South Korea
|35-37—72
|Richie Ramsay, Scotland
|36-36—72
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|37-35—72
|Brandon Robinson-Thompson, England
|38-34—72
|Marcelo Rozo, Colombia
|37-35—72
|Neal Shipley, United States
|37-35—72
|Sebastian Soderberg, Sweden
|36-36—72
|Ashton Van Horne, United States
|39-33—72
|John VanDerLaan, United States
|36-36—72
|Jared Wolfe, United States
|35-37—72
|Martin Laird, Scotland
|36-37—73
|Anders Larson, United States
|37-36—73
|Hank Lebioda, United States
|37-36—73
|Stefano Mazzoli, Italy
|35-38—73
|William McGirt, United States
|36-37—73
|David Micheluzzi, Australia
|36-37—73
|Renato Paratore, Italy
|37-36—73
|JC Ritchie, South Africa
|36-37—73
|Chandler Blanchet, United States
|39-35—74
|Hayden Springer, United States
|39-35—74
|Jimmy Stanger, United States
|38-36—74
|Daniel Young, Scotland
|38-36—74
|Daniel Iceman, United States
|39-36—75
|Brendon Todd, United States
|39-37—76
|Daniel Gavins, England
|40-38—78
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