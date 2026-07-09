Genesis Scottish Open Scores

Thursday
At The Renaissance Club
North Berwick, United Kingdom
Purse: $9 million
Yardage: 7,282; Par: 70
First Round
|Patrick Cantlay, United States
|34-31—65
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|32-33—65
|Tom Kim, South Korea
|32-33—65
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|31-34—65
|Bernd Wiesberger, Austria
|34-31—65
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|33-33—66
|Kurt Kitayama, United States
|33-33—66
|Brooks Koepka, United States
|31-35—66
|Min Woo Lee, Australia
|33-33—66
|Oliver Lindell, Finland
|31-35—66
|Andrew Novak, United States
|32-34—66
|Michael Thorbjornsen, United States
|34-32—66
|Zachary Bauchou, United States
|32-35—67
|Michael Brennan, United States
|34-33—67
|Wyndham Clark, United States
|32-35—67
|Corey Conners, Canada
|31-36—67
|Matt Fitzpatrick, England
|32-35—67
|Tommy Fleetwood, England
|34-33—67
|Calum Hill, Scotland
|33-34—67
|Joost Luiten, Netherlands
|32-35—67
|Robert MacIntyre, Scotland
|33-34—67
|Matthew McCarty, United States
|33-34—67
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|33-34—67
|Keita Nakajima, Japan
|32-35—67
|Kevin Roy, United States
|34-33—67
|Danny Willett, England
|34-33—67
|Ludvig Aberg, Sweden
|35-33—68
|Marcus Armitage, England
|32-36—68
|Nicolas Echavarria, Colombia
|34-34—68
|Ryan Gerard, United States
|34-34—68
|Chris Gotterup, United States
|32-36—68
|Angel Hidalgo, Spain
|32-36—68
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|35-33—68
|Viktor Hovland, Norway
|32-36—68
|Casey Jarvis, South Africa
|34-34—68
|John Keefer, United States
|34-34—68
|Michael Kim, United States
|33-35—68
|Hao-Tong Li, China
|35-33—68
|Guido Migliozzi, Italy
|33-35—68
|Francesco Molinari, Italy
|32-36—68
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|34-34—68
|Shaun Norris, South Africa
|31-37—68
|Patrick Reed, United States
|31-37—68
|Davis Riley, United States
|35-33—68
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|36-32—68
|Scottie Scheffler, United States
|33-35—68
|Matti Schmid, Germany
|33-35—68
|Jordan L. Smith, England
|35-33—68
|J.J. Spaun, United States
|35-33—68
|Sam Stevens, United States
|33-35—68
|Andy Sullivan, England
|35-33—68
|Sudarshan Yellamaraju, Canada
|34-34—68
|Laurie Canter, England
|35-34—69
|Nacho Elvira, Spain
|33-36—69
|Grant Forrest, Scotland
|36-33—69
|Max Greyserman, United States
|33-36—69
|Scott Jamieson, Scotland
|37-32—69
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|34-35—69
|Mikael Lindberg, Sweden
|34-35—69
|Max McGreevy, United States
|33-36—69
|Adrian Meronk, Poland
|34-35—69
|Alex Noren, Sweden
|37-32—69
|Victor Perez, France
|35-34—69
|Antoine Rozner, France
|34-35—69
|Xander Schauffele, United States
|33-36—69
|Adam Scott, Australia
|35-34—69
|Marcel Siem, Germany
|34-35—69
|Brandt Snedeker, United States
|34-35—69
|Ockie Strydom, South Africa
|33-36—69
|Justin Thomas, United States
|34-35—69
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|34-35—69
|Ricky Castillo, United States
|36-34—70
|Cameron Davis, Australia
|36-34—70
|Hennie Du Plessis, South Africa
|34-36—70
|Austin Eckroat, United States
|35-35—70
|Ewen Ferguson, Scotland
|34-36—70
|Dylan Frittelli, South Africa
|33-37—70
|Brian Harman, United States
|34-36—70
|Tyrrell Hatton, England
|32-38—70
|Mark Hubbard, United States
|33-37—70
|Si Woo Kim, South Korea
|36-34—70
|Chris Kirk, United States
|37-33—70
|Joakim Lagergren, Sweden
|35-35—70
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|35-35—70
|Richard Mansell, England
|33-37—70
|Taylor Moore, United States
|34-36—70
|Dylan Naidoo, South Africa
|34-36—70
|Thorbjorn Olesen, Denmark
|35-35—70
|Matthieu Pavon, France
|35-35—70
|Marco Penge, England
|33-37—70
|Aldrich Potgieter, South Africa
|36-34—70
|Sepp Straka, Austria
|35-35—70
|Jesper Svensson, Sweden
|38-32—70
|Nick Taylor, Canada
|34-36—70
|Sahith Theegala, United States
|36-34—70
|Darius Van Driel, Netherlands
|35-35—70
|Karl Vilips, Australia
|34-36—70
|Matt Wallace, England
|34-36—70
|Dan Bradbury, England
|33-38—71
|Seungbin Choi, South Korea
|35-36—71
|Eric Cole, United States
|36-35—71
|Pierceson Coody, United States
|36-35—71
|Harris English, United States
|34-37—71
|Alex Fitzpatrick, England
|36-35—71
|Ryan Fox, New Zealand
|34-37—71
|Doug Ghim, United States
|37-34—71
|Julien Guerrier, France
|33-38—71
|Harry Hall, England
|34-37—71
|Joe Highsmith, United States
|37-34—71
|Rikuya Hoshino, Japan
|35-36—71
|Kota Kaneko, Japan
|35-36—71
|Yuto Katsuragawa, Japan
|34-37—71
|Pablo Larrazabal, Spain
|36-35—71
|Thriston Lawrence, South Africa
|35-36—71
|Shane Lowry, Ireland
|36-35—71
|Mac Meissner, United States
|35-36—71
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|35-36—71
|Yurav Premlall, South Africa
|34-37—71
|Andrew Putnam, United States
|35-36—71
|Aaron Rai, England
|34-37—71
|Kristoffer Reitan, Norway
|35-36—71
|Erik Van Rooyen, South Africa
|35-36—71
|Paul Waring, England
|35-36—71
|Brian Campbell, United States
|36-36—72
|Alejandro Del Rey, Spain
|35-37—72
|Jordan Gumberg, United States
|35-37—72
|Sungjae Im, South Korea
|35-37—72
|Ryggs Johnston, United States
|36-36—72
|Jake Knapp, United States
|36-36—72
|Junghwan Lee, South Korea
|36-36—72
|Matteo Manassero, Italy
|35-37—72
|Taehoon Ok, South Korea
|35-37—72
|Daniel Rodrigues, Portugal
|35-37—72
|Adrien Saddier, France
|35-37—72
|Alex Smalley, United States
|35-37—72
|Richard Sterne, South Africa
|37-35—72
|Daniel Brown, England
|36-37—73
|Bud Cauley, United States
|36-37—73
|Martin Couvra, France
|37-36—73
|Frederic Lacroix, France
|36-37—73
|Jon Rahm, Spain
|39-34—73
|David Ravetto, France
|36-37—73
|Johannes Veerman, United States
|37-36—73
|Ashun Wu, China
|37-36—73
|Padraig Harrington, Ireland
|37-37—74
|Charley Hoffman, United States
|37-37—74
|Billy Horschel, United States
|37-37—74
|Austin Smotherman, United States
|38-36—74
|Daniel Hillier, New Zealand
|36-39—75
|Baekjun Kim, South Korea
|37-38—75
|John Parry, England
|39-36—75
|David Puig, Spain
|38-37—75
|Connor Syme, Scotland
|37-38—75
|Kevin Yu, Chinese Taipei
|37-38—75
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|40-36—76
|Freddy Schott, Germany
|42-43—85
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