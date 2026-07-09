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Genesis Scottish Open Scores

The Associated Press

July 9, 2026, 3:15 PM

Thursday

At The Renaissance Club

North Berwick, United Kingdom

Purse: $9 million

Yardage: 7,282; Par: 70

First Round

Patrick Cantlay, United States 34-31—65
Rasmus Hojgaard, Denmark 32-33—65
Tom Kim, South Korea 32-33—65
Rory McIlroy, Northern Ireland 31-34—65
Bernd Wiesberger, Austria 34-31—65
Angel Ayora Fanegas, Spain 33-33—66
Kurt Kitayama, United States 33-33—66
Brooks Koepka, United States 31-35—66
Min Woo Lee, Australia 33-33—66
Oliver Lindell, Finland 31-35—66
Andrew Novak, United States 32-34—66
Michael Thorbjornsen, United States 34-32—66
Zachary Bauchou, United States 32-35—67
Michael Brennan, United States 34-33—67
Wyndham Clark, United States 32-35—67
Corey Conners, Canada 31-36—67
Matt Fitzpatrick, England 32-35—67
Tommy Fleetwood, England 34-33—67
Calum Hill, Scotland 33-34—67
Joost Luiten, Netherlands 32-35—67
Robert MacIntyre, Scotland 33-34—67
Matthew McCarty, United States 33-34—67
Tom McKibbin, Northern Ireland 33-34—67
Keita Nakajima, Japan 32-35—67
Kevin Roy, United States 34-33—67
Danny Willett, England 34-33—67
Ludvig Aberg, Sweden 35-33—68
Marcus Armitage, England 32-36—68
Nicolas Echavarria, Colombia 34-34—68
Ryan Gerard, United States 34-34—68
Chris Gotterup, United States 32-36—68
Angel Hidalgo, Spain 32-36—68
Nicolai Hojgaard, Denmark 35-33—68
Viktor Hovland, Norway 32-36—68
Casey Jarvis, South Africa 34-34—68
John Keefer, United States 34-34—68
Michael Kim, United States 33-35—68
Hao-Tong Li, China 35-33—68
Guido Migliozzi, Italy 33-35—68
Francesco Molinari, Italy 32-36—68
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 34-34—68
Shaun Norris, South Africa 31-37—68
Patrick Reed, United States 31-37—68
Davis Riley, United States 35-33—68
Jayden Trey Schaper, South Africa 36-32—68
Scottie Scheffler, United States 33-35—68
Matti Schmid, Germany 33-35—68
Jordan L. Smith, England 35-33—68
J.J. Spaun, United States 35-33—68
Sam Stevens, United States 33-35—68
Andy Sullivan, England 35-33—68
Sudarshan Yellamaraju, Canada 34-34—68
Laurie Canter, England 35-34—69
Nacho Elvira, Spain 33-36—69
Grant Forrest, Scotland 36-33—69
Max Greyserman, United States 33-36—69
Scott Jamieson, Scotland 37-32—69
Jacques Kruyswijk, South Africa 34-35—69
Mikael Lindberg, Sweden 34-35—69
Max McGreevy, United States 33-36—69
Adrian Meronk, Poland 34-35—69
Alex Noren, Sweden 37-32—69
Victor Perez, France 35-34—69
Antoine Rozner, France 34-35—69
Xander Schauffele, United States 33-36—69
Adam Scott, Australia 35-34—69
Marcel Siem, Germany 34-35—69
Brandt Snedeker, United States 34-35—69
Ockie Strydom, South Africa 33-36—69
Justin Thomas, United States 34-35—69
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 34-35—69
Ricky Castillo, United States 36-34—70
Cameron Davis, Australia 36-34—70
Hennie Du Plessis, South Africa 34-36—70
Austin Eckroat, United States 35-35—70
Ewen Ferguson, Scotland 34-36—70
Dylan Frittelli, South Africa 33-37—70
Brian Harman, United States 34-36—70
Tyrrell Hatton, England 32-38—70
Mark Hubbard, United States 33-37—70
Si Woo Kim, South Korea 36-34—70
Chris Kirk, United States 37-33—70
Joakim Lagergren, Sweden 35-35—70
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 35-35—70
Richard Mansell, England 33-37—70
Taylor Moore, United States 34-36—70
Dylan Naidoo, South Africa 34-36—70
Thorbjorn Olesen, Denmark 35-35—70
Matthieu Pavon, France 35-35—70
Marco Penge, England 33-37—70
Aldrich Potgieter, South Africa 36-34—70
Sepp Straka, Austria 35-35—70
Jesper Svensson, Sweden 38-32—70
Nick Taylor, Canada 34-36—70
Sahith Theegala, United States 36-34—70
Darius Van Driel, Netherlands 35-35—70
Karl Vilips, Australia 34-36—70
Matt Wallace, England 34-36—70
Dan Bradbury, England 33-38—71
Seungbin Choi, South Korea 35-36—71
Eric Cole, United States 36-35—71
Pierceson Coody, United States 36-35—71
Harris English, United States 34-37—71
Alex Fitzpatrick, England 36-35—71
Ryan Fox, New Zealand 34-37—71
Doug Ghim, United States 37-34—71
Julien Guerrier, France 33-38—71
Harry Hall, England 34-37—71
Joe Highsmith, United States 37-34—71
Rikuya Hoshino, Japan 35-36—71
Kota Kaneko, Japan 35-36—71
Yuto Katsuragawa, Japan 34-37—71
Pablo Larrazabal, Spain 36-35—71
Thriston Lawrence, South Africa 35-36—71
Shane Lowry, Ireland 36-35—71
Mac Meissner, United States 35-36—71
Niklas Norgaard Moller, Denmark 35-36—71
Yurav Premlall, South Africa 34-37—71
Andrew Putnam, United States 35-36—71
Aaron Rai, England 34-37—71
Kristoffer Reitan, Norway 35-36—71
Erik Van Rooyen, South Africa 35-36—71
Paul Waring, England 35-36—71
Brian Campbell, United States 36-36—72
Alejandro Del Rey, Spain 35-37—72
Jordan Gumberg, United States 35-37—72
Sungjae Im, South Korea 35-37—72
Ryggs Johnston, United States 36-36—72
Jake Knapp, United States 36-36—72
Junghwan Lee, South Korea 36-36—72
Matteo Manassero, Italy 35-37—72
Taehoon Ok, South Korea 35-37—72
Daniel Rodrigues, Portugal 35-37—72
Adrien Saddier, France 35-37—72
Alex Smalley, United States 35-37—72
Richard Sterne, South Africa 37-35—72
Daniel Brown, England 36-37—73
Bud Cauley, United States 36-37—73
Martin Couvra, France 37-36—73
Frederic Lacroix, France 36-37—73
Jon Rahm, Spain 39-34—73
David Ravetto, France 36-37—73
Johannes Veerman, United States 37-36—73
Ashun Wu, China 37-36—73
Padraig Harrington, Ireland 37-37—74
Charley Hoffman, United States 37-37—74
Billy Horschel, United States 37-37—74
Austin Smotherman, United States 38-36—74
Daniel Hillier, New Zealand 36-39—75
Baekjun Kim, South Korea 37-38—75
John Parry, England 39-36—75
David Puig, Spain 38-37—75
Connor Syme, Scotland 37-38—75
Kevin Yu, Chinese Taipei 37-38—75
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 40-36—76
Freddy Schott, Germany 42-43—85

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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