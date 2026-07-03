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Argentina 3, Cape Verde 2

The Associated Press

July 3, 2026, 8:53 PM

Cape Verde 0 1 1 2
Argentina 1 0 2 3

First Half_1, Argentina, Messi, (Martinez), 29th minute.

Second Half_2, Cape Verde, Duarte, (Mendes), 59th.

First Overtime_3, Argentina, Martinez, (Mac Allister), 92nd; 4, Cape Verde, Lopes Cabral, (Semedo), 103rd.

Second Overtime_5, Argentina, Borges, (Messi), 111th.

Goalies_Cape Verde, Vozinha, Marcio Rosa, CJ Dos Santos; Argentina, Emiliano Martinez, Juan Musso, Geronimo Rulli.

Yellow Cards_Pina, Cape Verde, 68th; Montiel, Argentina, 115th.

Referee_Drew Fischer. Assistant Referees_Michael Barwegen, Lyes Arfa, Armando Villarreal. 4th Official_Katia García.

A_64,478.

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