Argentina 3, Cape Verde 2

|Cape Verde
|0
|1
|1
|—
|2
|Argentina
|1
|0
|2
|—
|3
First Half_1, Argentina, Messi, (Martinez), 29th minute.
Second Half_2, Cape Verde, Duarte, (Mendes), 59th.
First Overtime_3, Argentina, Martinez, (Mac Allister), 92nd; 4, Cape Verde, Lopes Cabral, (Semedo), 103rd.
Second Overtime_5, Argentina, Borges, (Messi), 111th.
Goalies_Cape Verde, Vozinha, Marcio Rosa, CJ Dos Santos; Argentina, Emiliano Martinez, Juan Musso, Geronimo Rulli.
Yellow Cards_Pina, Cape Verde, 68th; Montiel, Argentina, 115th.
Referee_Drew Fischer. Assistant Referees_Michael Barwegen, Lyes Arfa, Armando Villarreal. 4th Official_Katia García.
A_64,478.
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