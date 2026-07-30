AIG Women’s Open Scores

Thursday
At Royal Lytham & St. Annes
Lancashire, United Kingdom
Purse: $10 million
Yardage: 6,601; Par: 71
First Round
|Jeeno Thitikul
|31-33—64
|Shiho Kuwaki
|33-33—66
|Hae-Ran Ryu
|31-35—66
|Celine Boutier
|32-35—67
|Yealimi Noh
|34-33—67
|Chizzy Iwai
|34-34—68
|Chanettee Wannasaen
|32-36—68
|Ashleigh Buhai
|36-33—69
|Lauren Coughlin
|34-35—69
|Diksha Dagar
|35-34—69
|Charley Hull
|34-35—69
|Paula Martin Sampedro
|34-35—69
|Mao Saigo
|34-35—69
|Rio Takeda
|33-36—69
|Shannon Tan
|35-34—69
|Lottie Woad
|34-35—69
|Alexandra Forsterling
|35-35—70
|Alice Hewson
|32-38—70
|Jin Hee Im
|33-37—70
|Soo Bin Joo
|37-33—70
|Jennifer Kupcho
|34-36—70
|Cassie Porter
|33-37—70
|Yana Wilson
|35-35—70
|Yunseo Yang
|33-37—70
|Arpichaya Yubol
|34-36—70
|Robyn Choi
|35-36—71
|Annabell Fuller
|33-38—71
|Linn Grant
|34-37—71
|Hannah Green
|34-37—71
|Leonie Harm
|34-37—71
|Wei-Ling Hsu
|34-37—71
|MinJi Kang
|34-37—71
|Lydia Ko
|34-37—71
|Noora Komulainen
|35-36—71
|Andrea Lee
|36-35—71
|Mimi Rhodes
|37-34—71
|Casandra Alexander
|35-37—72
|Pia Babnik
|34-38—72
|Erika Hara
|35-37—72
|Brooke Henderson
|35-37—72
|Aki Iwai
|36-36—72
|Minami Katsu
|34-38—72
|Sei Young Kim
|34-38—72
|Mi Hyang Lee
|38-34—72
|Alison Lee
|34-38—72
|Lucy Li
|35-37—72
|Polly Mack
|36-36—72
|Yuka Saso
|34-38—72
|Jenny Shin
|34-38—72
|Miyu Yamashita
|36-36—72
|Jing Yan
|36-36—72
|Amy Yang
|34-38—72
|Pajaree Anannarukarn
|36-37—73
|Yuna Araki
|35-38—73
|Kajsa Arwefjall
|36-37—73
|Hye Jin Choi
|35-38—73
|Allisen Corpuz
|35-38—73
|Amanda Doherty
|36-37—73
|Jodi Ewart Shadoff
|34-39—73
|Nasa Hataoka
|37-36—73
|Esther Henseleit
|36-37—73
|Ariya Jutanugarn
|35-38—73
|Nelly Korda
|35-38—73
|Gaby Lopez
|34-39—73
|Leona Maguire
|35-38—73
|Maria Marin
|36-37—73
|Charlotte Naughton
|36-37—73
|Anna Nordqvist
|37-36—73
|Pauline Roussin-Bouchard
|37-36—73
|Jiyai Shin
|34-39—73
|Fuka Suga
|37-36—73
|Patty Tavatanakit
|36-37—73
|Aunchisa Utama
|36-37—73
|Ruoning Yin
|35-38—73
|Aditi Ashok
|36-38—74
|Jenny Bae
|37-37—74
|Carlota Ciganda
|38-36—74
|Cara Gainer
|38-36—74
|Megan Khang
|34-40—74
|Min Sun7 Kim
|36-38—74
|Agathe Laisne
|38-36—74
|Somi Lee
|37-37—74
|Julia Lopez Ramirez
|37-37—74
|Kana Nagai
|35-39—74
|Hinako Shibuno
|36-38—74
|Maja Stark
|36-38—74
|Ina Yoon
|35-39—74
|Anna Zanusso
|36-38—74
|Rose Zhang
|34-40—74
|Manon De Roey
|39-36—75
|Perrine Delacour
|36-39—75
|Valentine Delon
|35-40—75
|Lindy Duncan
|36-39—75
|Anna Huang
|36-39—75
|You Min Hwang
|38-37—75
|Grace Kim
|37-38—75
|Minsol Kim
|37-38—75
|Gina Kim
|35-40—75
|Hyo Joo Kim
|38-37—75
|In-Kyung Kim
|36-39—75
|A Lim Kim
|37-38—75
|Auston Kim
|37-38—75
|Jin Young Ko
|37-38—75
|Nanna Koerstz Madsen
|37-38—75
|Stephanie Kyriacou
|33-42—75
|Minjee Lee
|35-40—75
|Yu Liu
|40-35—75
|Chiara Tamburlini
|34-41—75
|Lilia Vu
|36-39—75
|Lauren Walsh
|34-41—75
|Bel Wardle
|36-39—75
|Dewi Weber
|36-39—75
|Helen Briem
|36-40—76
|Nicole Broch Estrup
|39-37—76
|Lauren Crump
|36-40—76
|Karis Davidson
|37-39—76
|Anna Foster
|37-39—76
|Ayaka Furue
|37-39—76
|Amelia Garvey
|36-40—76
|Melanie Green
|35-41—76
|Nataliya Guseva
|37-39—76
|Georgia Hall
|38-38—76
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|38-38—76
|Ana Pelaez Trivino
|39-37—76
|Kiara Romero
|37-39—76
|Carla Tejedo Mulet
|35-41—76
|Chloe Williams
|37-39—76
|Kelsey Bennett
|37-40—77
|Vanessa Bouvet
|37-40—77
|In Gee Chun
|38-39—77
|Esme Hamilton
|37-40—77
|Sara Kouskova
|36-41—77
|Nastasia Nadaud
|39-38—77
|Yani Tseng
|39-38—77
|Weiwei Zhang
|38-39—77
|Daniela Darquea
|38-40—78
|Yan Liu
|40-38—78
|Ryann O’Toole
|39-39—78
|Justice Bosio
|41-38—79
|Sayaka Takahashi
|38-41—79
|Darcey Harry
|41-39—80
|Shuri Sakuma
|40-40—80
|Smilla Tarning Sonderby
|41-40—81
|Sophia Popov
|41-44—85
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.