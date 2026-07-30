Live Radio
Home » Sports » AIG Women's Open Scores

AIG Women’s Open Scores

The Associated Press

July 30, 2026, 4:21 PM

Thursday

At Royal Lytham & St. Annes

Lancashire, United Kingdom

Purse: $10 million

Yardage: 6,601; Par: 71

First Round

Jeeno Thitikul 31-33—64
Shiho Kuwaki 33-33—66
Hae-Ran Ryu 31-35—66
Celine Boutier 32-35—67
Yealimi Noh 34-33—67
Chizzy Iwai 34-34—68
Chanettee Wannasaen 32-36—68
Ashleigh Buhai 36-33—69
Lauren Coughlin 34-35—69
Diksha Dagar 35-34—69
Charley Hull 34-35—69
Paula Martin Sampedro 34-35—69
Mao Saigo 34-35—69
Rio Takeda 33-36—69
Shannon Tan 35-34—69
Lottie Woad 34-35—69
Alexandra Forsterling 35-35—70
Alice Hewson 32-38—70
Jin Hee Im 33-37—70
Soo Bin Joo 37-33—70
Jennifer Kupcho 34-36—70
Cassie Porter 33-37—70
Yana Wilson 35-35—70
Yunseo Yang 33-37—70
Arpichaya Yubol 34-36—70
Robyn Choi 35-36—71
Annabell Fuller 33-38—71
Linn Grant 34-37—71
Hannah Green 34-37—71
Leonie Harm 34-37—71
Wei-Ling Hsu 34-37—71
MinJi Kang 34-37—71
Lydia Ko 34-37—71
Noora Komulainen 35-36—71
Andrea Lee 36-35—71
Mimi Rhodes 37-34—71
Casandra Alexander 35-37—72
Pia Babnik 34-38—72
Erika Hara 35-37—72
Brooke Henderson 35-37—72
Aki Iwai 36-36—72
Minami Katsu 34-38—72
Sei Young Kim 34-38—72
Mi Hyang Lee 38-34—72
Alison Lee 34-38—72
Lucy Li 35-37—72
Polly Mack 36-36—72
Yuka Saso 34-38—72
Jenny Shin 34-38—72
Miyu Yamashita 36-36—72
Jing Yan 36-36—72
Amy Yang 34-38—72
Pajaree Anannarukarn 36-37—73
Yuna Araki 35-38—73
Kajsa Arwefjall 36-37—73
Hye Jin Choi 35-38—73
Allisen Corpuz 35-38—73
Amanda Doherty 36-37—73
Jodi Ewart Shadoff 34-39—73
Nasa Hataoka 37-36—73
Esther Henseleit 36-37—73
Ariya Jutanugarn 35-38—73
Nelly Korda 35-38—73
Gaby Lopez 34-39—73
Leona Maguire 35-38—73
Maria Marin 36-37—73
Charlotte Naughton 36-37—73
Anna Nordqvist 37-36—73
Pauline Roussin-Bouchard 37-36—73
Jiyai Shin 34-39—73
Fuka Suga 37-36—73
Patty Tavatanakit 36-37—73
Aunchisa Utama 36-37—73
Ruoning Yin 35-38—73
Aditi Ashok 36-38—74
Jenny Bae 37-37—74
Carlota Ciganda 38-36—74
Cara Gainer 38-36—74
Megan Khang 34-40—74
Min Sun7 Kim 36-38—74
Agathe Laisne 38-36—74
Somi Lee 37-37—74
Julia Lopez Ramirez 37-37—74
Kana Nagai 35-39—74
Hinako Shibuno 36-38—74
Maja Stark 36-38—74
Ina Yoon 35-39—74
Anna Zanusso 36-38—74
Rose Zhang 34-40—74
Manon De Roey 39-36—75
Perrine Delacour 36-39—75
Valentine Delon 35-40—75
Lindy Duncan 36-39—75
Anna Huang 36-39—75
You Min Hwang 38-37—75
Grace Kim 37-38—75
Minsol Kim 37-38—75
Gina Kim 35-40—75
Hyo Joo Kim 38-37—75
In-Kyung Kim 36-39—75
A Lim Kim 37-38—75
Auston Kim 37-38—75
Jin Young Ko 37-38—75
Nanna Koerstz Madsen 37-38—75
Stephanie Kyriacou 33-42—75
Minjee Lee 35-40—75
Yu Liu 40-35—75
Chiara Tamburlini 34-41—75
Lilia Vu 36-39—75
Lauren Walsh 34-41—75
Bel Wardle 36-39—75
Dewi Weber 36-39—75
Helen Briem 36-40—76
Nicole Broch Estrup 39-37—76
Lauren Crump 36-40—76
Karis Davidson 37-39—76
Anna Foster 37-39—76
Ayaka Furue 37-39—76
Amelia Garvey 36-40—76
Melanie Green 35-41—76
Nataliya Guseva 37-39—76
Georgia Hall 38-38—76
Carolina Lopez-Chacarra Coto 38-38—76
Ana Pelaez Trivino 39-37—76
Kiara Romero 37-39—76
Carla Tejedo Mulet 35-41—76
Chloe Williams 37-39—76
Kelsey Bennett 37-40—77
Vanessa Bouvet 37-40—77
In Gee Chun 38-39—77
Esme Hamilton 37-40—77
Sara Kouskova 36-41—77
Nastasia Nadaud 39-38—77
Yani Tseng 39-38—77
Weiwei Zhang 38-39—77
Daniela Darquea 38-40—78
Yan Liu 40-38—78
Ryann O’Toole 39-39—78
Justice Bosio 41-38—79
Sayaka Takahashi 38-41—79
Darcey Harry 41-39—80
Shuri Sakuma 40-40—80
Smilla Tarning Sonderby 41-40—81
Sophia Popov 41-44—85

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up