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AIG Women’s Open Par Scores

The Associated Press

July 30, 2026, 4:21 PM

Thursday

At Royal Lytham & St. Annes

Lancashire, United Kingdom

Purse: $10 million

Yardage: 6,601; Par: 71

First Round

Jeeno Thitikul 31-33—64 -7
Shiho Kuwaki 33-33—66 -5
Hae-Ran Ryu 31-35—66 -5
Celine Boutier 32-35—67 -4
Yealimi Noh 34-33—67 -4
Chizzy Iwai 34-34—68 -3
Chanettee Wannasaen 32-36—68 -3
Ashleigh Buhai 36-33—69 -2
Lauren Coughlin 34-35—69 -2
Diksha Dagar 35-34—69 -2
Charley Hull 34-35—69 -2
Paula Martin Sampedro 34-35—69 -2
Mao Saigo 34-35—69 -2
Rio Takeda 33-36—69 -2
Shannon Tan 35-34—69 -2
Lottie Woad 34-35—69 -2
Alexandra Forsterling 35-35—70 -1
Alice Hewson 32-38—70 -1
Jin Hee Im 33-37—70 -1
Soo Bin Joo 37-33—70 -1
Jennifer Kupcho 34-36—70 -1
Cassie Porter 33-37—70 -1
Yana Wilson 35-35—70 -1
Yunseo Yang 33-37—70 -1
Arpichaya Yubol 34-36—70 -1
Robyn Choi 35-36—71 E
Annabell Fuller 33-38—71 E
Linn Grant 34-37—71 E
Hannah Green 34-37—71 E
Leonie Harm 34-37—71 E
Wei-Ling Hsu 34-37—71 E
MinJi Kang 34-37—71 E
Lydia Ko 34-37—71 E
Noora Komulainen 35-36—71 E
Andrea Lee 36-35—71 E
Mimi Rhodes 37-34—71 E
Casandra Alexander 35-37—72 +1
Pia Babnik 34-38—72 +1
Erika Hara 35-37—72 +1
Brooke Henderson 35-37—72 +1
Aki Iwai 36-36—72 +1
Minami Katsu 34-38—72 +1
Sei Young Kim 34-38—72 +1
Mi Hyang Lee 38-34—72 +1
Alison Lee 34-38—72 +1
Lucy Li 35-37—72 +1
Polly Mack 36-36—72 +1
Yuka Saso 34-38—72 +1
Jenny Shin 34-38—72 +1
Miyu Yamashita 36-36—72 +1
Jing Yan 36-36—72 +1
Amy Yang 34-38—72 +1
Pajaree Anannarukarn 36-37—73 +2
Yuna Araki 35-38—73 +2
Kajsa Arwefjall 36-37—73 +2
Hye Jin Choi 35-38—73 +2
Allisen Corpuz 35-38—73 +2
Amanda Doherty 36-37—73 +2
Jodi Ewart Shadoff 34-39—73 +2
Nasa Hataoka 37-36—73 +2
Esther Henseleit 36-37—73 +2
Ariya Jutanugarn 35-38—73 +2
Nelly Korda 35-38—73 +2
Gaby Lopez 34-39—73 +2
Leona Maguire 35-38—73 +2
Maria Marin 36-37—73 +2
Charlotte Naughton 36-37—73 +2
Anna Nordqvist 37-36—73 +2
Pauline Roussin-Bouchard 37-36—73 +2
Jiyai Shin 34-39—73 +2
Fuka Suga 37-36—73 +2
Patty Tavatanakit 36-37—73 +2
Aunchisa Utama 36-37—73 +2
Ruoning Yin 35-38—73 +2
Aditi Ashok 36-38—74 +3
Jenny Bae 37-37—74 +3
Carlota Ciganda 38-36—74 +3
Cara Gainer 38-36—74 +3
Megan Khang 34-40—74 +3
Min Sun7 Kim 36-38—74 +3
Agathe Laisne 38-36—74 +3
Somi Lee 37-37—74 +3
Julia Lopez Ramirez 37-37—74 +3
Kana Nagai 35-39—74 +3
Hinako Shibuno 36-38—74 +3
Maja Stark 36-38—74 +3
Ina Yoon 35-39—74 +3
Anna Zanusso 36-38—74 +3
Rose Zhang 34-40—74 +3
Manon De Roey 39-36—75 +4
Perrine Delacour 36-39—75 +4
Valentine Delon 35-40—75 +4
Lindy Duncan 36-39—75 +4
Anna Huang 36-39—75 +4
You Min Hwang 38-37—75 +4
Grace Kim 37-38—75 +4
Minsol Kim 37-38—75 +4
Gina Kim 35-40—75 +4
Hyo Joo Kim 38-37—75 +4
In-Kyung Kim 36-39—75 +4
A Lim Kim 37-38—75 +4
Auston Kim 37-38—75 +4
Jin Young Ko 37-38—75 +4
Nanna Koerstz Madsen 37-38—75 +4
Stephanie Kyriacou 33-42—75 +4
Minjee Lee 35-40—75 +4
Yu Liu 40-35—75 +4
Chiara Tamburlini 34-41—75 +4
Lilia Vu 36-39—75 +4
Lauren Walsh 34-41—75 +4
Bel Wardle 36-39—75 +4
Dewi Weber 36-39—75 +4
Helen Briem 36-40—76 +5
Nicole Broch Estrup 39-37—76 +5
Lauren Crump 36-40—76 +5
Karis Davidson 37-39—76 +5
Anna Foster 37-39—76 +5
Ayaka Furue 37-39—76 +5
Amelia Garvey 36-40—76 +5
Melanie Green 35-41—76 +5
Nataliya Guseva 37-39—76 +5
Georgia Hall 38-38—76 +5
Carolina Lopez-Chacarra Coto 38-38—76 +5
Ana Pelaez Trivino 39-37—76 +5
Kiara Romero 37-39—76 +5
Carla Tejedo Mulet 35-41—76 +5
Chloe Williams 37-39—76 +5
Kelsey Bennett 37-40—77 +6
Vanessa Bouvet 37-40—77 +6
In Gee Chun 38-39—77 +6
Esme Hamilton 37-40—77 +6
Sara Kouskova 36-41—77 +6
Nastasia Nadaud 39-38—77 +6
Yani Tseng 39-38—77 +6
Weiwei Zhang 38-39—77 +6
Daniela Darquea 38-40—78 +7
Yan Liu 40-38—78 +7
Ryann O’Toole 39-39—78 +7
Justice Bosio 41-38—79 +8
Sayaka Takahashi 38-41—79 +8
Darcey Harry 41-39—80 +9
Shuri Sakuma 40-40—80 +9
Smilla Tarning Sonderby 41-40—81 +10
Sophia Popov 41-44—85 +14

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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