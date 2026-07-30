AIG Women’s Open Par Scores

Thursday
At Royal Lytham & St. Annes
Lancashire, United Kingdom
Purse: $10 million
Yardage: 6,601; Par: 71
First Round
|Jeeno Thitikul
|31-33—64
|-7
|Shiho Kuwaki
|33-33—66
|-5
|Hae-Ran Ryu
|31-35—66
|-5
|Celine Boutier
|32-35—67
|-4
|Yealimi Noh
|34-33—67
|-4
|Chizzy Iwai
|34-34—68
|-3
|Chanettee Wannasaen
|32-36—68
|-3
|Ashleigh Buhai
|36-33—69
|-2
|Lauren Coughlin
|34-35—69
|-2
|Diksha Dagar
|35-34—69
|-2
|Charley Hull
|34-35—69
|-2
|Paula Martin Sampedro
|34-35—69
|-2
|Mao Saigo
|34-35—69
|-2
|Rio Takeda
|33-36—69
|-2
|Shannon Tan
|35-34—69
|-2
|Lottie Woad
|34-35—69
|-2
|Alexandra Forsterling
|35-35—70
|-1
|Alice Hewson
|32-38—70
|-1
|Jin Hee Im
|33-37—70
|-1
|Soo Bin Joo
|37-33—70
|-1
|Jennifer Kupcho
|34-36—70
|-1
|Cassie Porter
|33-37—70
|-1
|Yana Wilson
|35-35—70
|-1
|Yunseo Yang
|33-37—70
|-1
|Arpichaya Yubol
|34-36—70
|-1
|Robyn Choi
|35-36—71
|E
|Annabell Fuller
|33-38—71
|E
|Linn Grant
|34-37—71
|E
|Hannah Green
|34-37—71
|E
|Leonie Harm
|34-37—71
|E
|Wei-Ling Hsu
|34-37—71
|E
|MinJi Kang
|34-37—71
|E
|Lydia Ko
|34-37—71
|E
|Noora Komulainen
|35-36—71
|E
|Andrea Lee
|36-35—71
|E
|Mimi Rhodes
|37-34—71
|E
|Casandra Alexander
|35-37—72
|+1
|Pia Babnik
|34-38—72
|+1
|Erika Hara
|35-37—72
|+1
|Brooke Henderson
|35-37—72
|+1
|Aki Iwai
|36-36—72
|+1
|Minami Katsu
|34-38—72
|+1
|Sei Young Kim
|34-38—72
|+1
|Mi Hyang Lee
|38-34—72
|+1
|Alison Lee
|34-38—72
|+1
|Lucy Li
|35-37—72
|+1
|Polly Mack
|36-36—72
|+1
|Yuka Saso
|34-38—72
|+1
|Jenny Shin
|34-38—72
|+1
|Miyu Yamashita
|36-36—72
|+1
|Jing Yan
|36-36—72
|+1
|Amy Yang
|34-38—72
|+1
|Pajaree Anannarukarn
|36-37—73
|+2
|Yuna Araki
|35-38—73
|+2
|Kajsa Arwefjall
|36-37—73
|+2
|Hye Jin Choi
|35-38—73
|+2
|Allisen Corpuz
|35-38—73
|+2
|Amanda Doherty
|36-37—73
|+2
|Jodi Ewart Shadoff
|34-39—73
|+2
|Nasa Hataoka
|37-36—73
|+2
|Esther Henseleit
|36-37—73
|+2
|Ariya Jutanugarn
|35-38—73
|+2
|Nelly Korda
|35-38—73
|+2
|Gaby Lopez
|34-39—73
|+2
|Leona Maguire
|35-38—73
|+2
|Maria Marin
|36-37—73
|+2
|Charlotte Naughton
|36-37—73
|+2
|Anna Nordqvist
|37-36—73
|+2
|Pauline Roussin-Bouchard
|37-36—73
|+2
|Jiyai Shin
|34-39—73
|+2
|Fuka Suga
|37-36—73
|+2
|Patty Tavatanakit
|36-37—73
|+2
|Aunchisa Utama
|36-37—73
|+2
|Ruoning Yin
|35-38—73
|+2
|Aditi Ashok
|36-38—74
|+3
|Jenny Bae
|37-37—74
|+3
|Carlota Ciganda
|38-36—74
|+3
|Cara Gainer
|38-36—74
|+3
|Megan Khang
|34-40—74
|+3
|Min Sun7 Kim
|36-38—74
|+3
|Agathe Laisne
|38-36—74
|+3
|Somi Lee
|37-37—74
|+3
|Julia Lopez Ramirez
|37-37—74
|+3
|Kana Nagai
|35-39—74
|+3
|Hinako Shibuno
|36-38—74
|+3
|Maja Stark
|36-38—74
|+3
|Ina Yoon
|35-39—74
|+3
|Anna Zanusso
|36-38—74
|+3
|Rose Zhang
|34-40—74
|+3
|Manon De Roey
|39-36—75
|+4
|Perrine Delacour
|36-39—75
|+4
|Valentine Delon
|35-40—75
|+4
|Lindy Duncan
|36-39—75
|+4
|Anna Huang
|36-39—75
|+4
|You Min Hwang
|38-37—75
|+4
|Grace Kim
|37-38—75
|+4
|Minsol Kim
|37-38—75
|+4
|Gina Kim
|35-40—75
|+4
|Hyo Joo Kim
|38-37—75
|+4
|In-Kyung Kim
|36-39—75
|+4
|A Lim Kim
|37-38—75
|+4
|Auston Kim
|37-38—75
|+4
|Jin Young Ko
|37-38—75
|+4
|Nanna Koerstz Madsen
|37-38—75
|+4
|Stephanie Kyriacou
|33-42—75
|+4
|Minjee Lee
|35-40—75
|+4
|Yu Liu
|40-35—75
|+4
|Chiara Tamburlini
|34-41—75
|+4
|Lilia Vu
|36-39—75
|+4
|Lauren Walsh
|34-41—75
|+4
|Bel Wardle
|36-39—75
|+4
|Dewi Weber
|36-39—75
|+4
|Helen Briem
|36-40—76
|+5
|Nicole Broch Estrup
|39-37—76
|+5
|Lauren Crump
|36-40—76
|+5
|Karis Davidson
|37-39—76
|+5
|Anna Foster
|37-39—76
|+5
|Ayaka Furue
|37-39—76
|+5
|Amelia Garvey
|36-40—76
|+5
|Melanie Green
|35-41—76
|+5
|Nataliya Guseva
|37-39—76
|+5
|Georgia Hall
|38-38—76
|+5
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|38-38—76
|+5
|Ana Pelaez Trivino
|39-37—76
|+5
|Kiara Romero
|37-39—76
|+5
|Carla Tejedo Mulet
|35-41—76
|+5
|Chloe Williams
|37-39—76
|+5
|Kelsey Bennett
|37-40—77
|+6
|Vanessa Bouvet
|37-40—77
|+6
|In Gee Chun
|38-39—77
|+6
|Esme Hamilton
|37-40—77
|+6
|Sara Kouskova
|36-41—77
|+6
|Nastasia Nadaud
|39-38—77
|+6
|Yani Tseng
|39-38—77
|+6
|Weiwei Zhang
|38-39—77
|+6
|Daniela Darquea
|38-40—78
|+7
|Yan Liu
|40-38—78
|+7
|Ryann O’Toole
|39-39—78
|+7
|Justice Bosio
|41-38—79
|+8
|Sayaka Takahashi
|38-41—79
|+8
|Darcey Harry
|41-39—80
|+9
|Shuri Sakuma
|40-40—80
|+9
|Smilla Tarning Sonderby
|41-40—81
|+10
|Sophia Popov
|41-44—85
|+14
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