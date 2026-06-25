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Travelers Championship Scores

The Associated Press

June 25, 2026, 6:26 PM

Thursday

At TPC River Highlands

Cromwell, Conn.

Purse: $20 million

Yardage: 6,844; Par: 70

First Round

Eric Cole 33-30—63
Bud Cauley 33-31—64
Nicolas Echavarria 34-30—64
Matt Fitzpatrick 32-32—64
Ben Griffin 31-33—64
Kristoffer Reitan 32-32—64
Scottie Scheffler 31-33—64
Patrick Cantlay 34-31—65
Corey Conners 32-33—65
Viktor Hovland 34-31—65
Aaron Rai 32-33—65
Justin Rose 32-33—65
Brandt Snedeker 33-32—65
Akshay Bhatia 33-33—66
Sam Burns 32-34—66
Harris English 33-33—66
Brian Harman 31-35—66
Russell Henley 33-33—66
J.J. Spaun 35-31—66
Keegan Bradley 32-35—67
Tommy Fleetwood 37-30—67
Harry Hall 33-34—67
Tom Hoge 32-35—67
Robert MacIntyre 33-34—67
Hideki Matsuyama 35-32—67
Denny McCarthy 34-33—67
Maverick McNealy 34-33—67
Andrew Novak 35-32—67
Taylor Pendrith 34-33—67
J.T. Poston 35-32—67
Xander Schauffele 33-34—67
Brian Campbell 33-35—68
Wyndham Clark 34-34—68
Ryan Gerard 35-33—68
Ryo Hisatsune 34-34—68
Sungjae Im 32-36—68
Benjamin James 32-36—68
Michael Kim 34-34—68
Min Woo Lee 33-35—68
Shane Lowry 35-33—68
Keith Mitchell 33-35—68
Sam Stevens 33-35—68
Jackson Suber 34-34—68
Nick Taylor 32-36—68
Justin Thomas 34-34—68
Alex Fitzpatrick 36-33—69
Rickie Fowler 33-36—69
Mark Hubbard 33-36—69
Si Woo Kim 33-36—69
Kurt Kitayama 36-33—69
Matthew McCarty 35-34—69
Collin Morikawa 36-33—69
Alex Noren 34-35—69
Jhonattan Vegas 36-33—69
Gary Woodland 35-34—69
Ludvig Aberg 35-35—70
Daniel Berger 33-37—70
Jacob Bridgeman 36-34—70
Jason Day 34-36—70
Tony Finau 37-33—70
Mac Meissner 33-37—70
Ryan Fox 35-36—71
Chris Gotterup 38-33—71
Nicolai Hojgaard 35-36—71
Adam Scott 34-37—71
Alex Smalley 38-33—71
Jordan Spieth 35-36—71
Cameron Young 37-35—72
Sepp Straka 35-38—73
Jake Knapp 36-38—74
Sahith Theegala 37-37—74
Lucas Glover 37-38—75

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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