Travelers Championship Scores

Thursday
At TPC River Highlands
Cromwell, Conn.
Purse: $20 million
Yardage: 6,844; Par: 70
First Round
|Eric Cole
|33-30—63
|Bud Cauley
|33-31—64
|Nicolas Echavarria
|34-30—64
|Matt Fitzpatrick
|32-32—64
|Ben Griffin
|31-33—64
|Kristoffer Reitan
|32-32—64
|Scottie Scheffler
|31-33—64
|Patrick Cantlay
|34-31—65
|Corey Conners
|32-33—65
|Viktor Hovland
|34-31—65
|Aaron Rai
|32-33—65
|Justin Rose
|32-33—65
|Brandt Snedeker
|33-32—65
|Akshay Bhatia
|33-33—66
|Sam Burns
|32-34—66
|Harris English
|33-33—66
|Brian Harman
|31-35—66
|Russell Henley
|33-33—66
|J.J. Spaun
|35-31—66
|Keegan Bradley
|32-35—67
|Tommy Fleetwood
|37-30—67
|Harry Hall
|33-34—67
|Tom Hoge
|32-35—67
|Robert MacIntyre
|33-34—67
|Hideki Matsuyama
|35-32—67
|Denny McCarthy
|34-33—67
|Maverick McNealy
|34-33—67
|Andrew Novak
|35-32—67
|Taylor Pendrith
|34-33—67
|J.T. Poston
|35-32—67
|Xander Schauffele
|33-34—67
|Brian Campbell
|33-35—68
|Wyndham Clark
|34-34—68
|Ryan Gerard
|35-33—68
|Ryo Hisatsune
|34-34—68
|Sungjae Im
|32-36—68
|Benjamin James
|32-36—68
|Michael Kim
|34-34—68
|Min Woo Lee
|33-35—68
|Shane Lowry
|35-33—68
|Keith Mitchell
|33-35—68
|Sam Stevens
|33-35—68
|Jackson Suber
|34-34—68
|Nick Taylor
|32-36—68
|Justin Thomas
|34-34—68
|Alex Fitzpatrick
|36-33—69
|Rickie Fowler
|33-36—69
|Mark Hubbard
|33-36—69
|Si Woo Kim
|33-36—69
|Kurt Kitayama
|36-33—69
|Matthew McCarty
|35-34—69
|Collin Morikawa
|36-33—69
|Alex Noren
|34-35—69
|Jhonattan Vegas
|36-33—69
|Gary Woodland
|35-34—69
|Ludvig Aberg
|35-35—70
|Daniel Berger
|33-37—70
|Jacob Bridgeman
|36-34—70
|Jason Day
|34-36—70
|Tony Finau
|37-33—70
|Mac Meissner
|33-37—70
|Ryan Fox
|35-36—71
|Chris Gotterup
|38-33—71
|Nicolai Hojgaard
|35-36—71
|Adam Scott
|34-37—71
|Alex Smalley
|38-33—71
|Jordan Spieth
|35-36—71
|Cameron Young
|37-35—72
|Sepp Straka
|35-38—73
|Jake Knapp
|36-38—74
|Sahith Theegala
|37-37—74
|Lucas Glover
|37-38—75
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