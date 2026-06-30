Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Wednesday, July 1

The Associated Press

June 30, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, July 1

GOLF

6:30 a.m. (Thursday)

GOLF — DP World Tour: BMW International Open, First Round, Golfclub München Eichenried, Munich

HIGH SCHOOL LACROSSE (BOY’S)

4 p.m.

ESPNU — Naptown Challenge: TBD, 2028 Division Championship, Annapolis, Md.

6 p.m.

ESPNU — Naptown Challenge: TBD, 2027 Division Championship, Annapolis, Md.

MLB BASEBALL

12:30 p.m.

MLBN — Chicago White Sox at Baltimore (12:35 p.m.)

3:30 p.m.

MLBN — San Diego at Chicago Cubs (joined in progress) (2:20 p.m.)

8 p.m.

ESPN — Cincinnati at Milwaukee

SOCCER (MEN’S)

Noon

FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: England vs. Congo DR, Round of 32, Atlanta

1 p.m.

FS2 — Canadian Premier League: Vancouver at Forge FC

4 p.m.

FS1 — FIFA World Cup Knockout Stage: Belgium vs. Senegal, Round of 32, Seattle

FS2 — Canadian Premier League: Atletico Ottawa at HFX Wanderers FC

8 p.m.

FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: U.S. vs. Bosnia-Herzegovina, Round of 32, Santa Clara, Calif.

10 p.m.

CBSSN — USL League One: Madison at Spokane

SOFTBALL

7 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Blaze at Spark

TENNIS

6 a.m.

ESPN — ATP/WTA: Wimbledon, Second Round, London

6 p.m.

TENNIS CHANNEL — ATP/WTA: Wimbledon, Second Round, London

6 a.m. (Thursday)

ESPN — ATP/WTA: Wimbledon, Second Round, London

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Other Sports News | Soccer News | Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up