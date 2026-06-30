Sports on TV for Wednesday, July 1

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Wednesday, July 1
GOLF
6:30 a.m. (Thursday)
GOLF — DP World Tour: BMW International Open, First Round, Golfclub München Eichenried, Munich
HIGH SCHOOL LACROSSE (BOY’S)
4 p.m.
ESPNU — Naptown Challenge: TBD, 2028 Division Championship, Annapolis, Md.
6 p.m.
ESPNU — Naptown Challenge: TBD, 2027 Division Championship, Annapolis, Md.
MLB BASEBALL
12:30 p.m.
MLBN — Chicago White Sox at Baltimore (12:35 p.m.)
3:30 p.m.
MLBN — San Diego at Chicago Cubs (joined in progress) (2:20 p.m.)
8 p.m.
ESPN — Cincinnati at Milwaukee
SOCCER (MEN’S)
Noon
FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: England vs. Congo DR, Round of 32, Atlanta
1 p.m.
FS2 — Canadian Premier League: Vancouver at Forge FC
4 p.m.
FS1 — FIFA World Cup Knockout Stage: Belgium vs. Senegal, Round of 32, Seattle
FS2 — Canadian Premier League: Atletico Ottawa at HFX Wanderers FC
8 p.m.
FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: U.S. vs. Bosnia-Herzegovina, Round of 32, Santa Clara, Calif.
10 p.m.
CBSSN — USL League One: Madison at Spokane
SOFTBALL
7 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Blaze at Spark
TENNIS
6 a.m.
ESPN — ATP/WTA: Wimbledon, Second Round, London
6 p.m.
TENNIS CHANNEL — ATP/WTA: Wimbledon, Second Round, London
6 a.m. (Thursday)
ESPN — ATP/WTA: Wimbledon, Second Round, London
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