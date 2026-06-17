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Sports on TV for Thursday, June 18

The Associated Press

June 17, 2026, 10:12 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, June 18

AHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Calder Cup Finals: Chicago at Toronto, Game 4

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:55 a.m.

FS2 — AFL: Geelong at Fremantle

5:25 a.m. (Friday)

FS2 — AFL: Hawthorn at Gold Coast

COLLEGE BASEBALL

TBA

ESPN — Men’s College World Series – Elimination Game: Georgia vs. Oklahoma, Game 13, Omaha, Neb. (if necessary)

ESPN — Men’s College World Series – Elimination Game: North Carolina vs. West Virginia, Game 14, Omaha, Neb. (if necessary)

GOLF

6:30 a.m.

USA — PGA Tour: U.S. Open, First Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.

3 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Meijer LPGA Classic for Simply Give, First Round, Blythefield Country Club, Belmont, Mich.

5 p.m.

NBCSN — PGA Tour: U.S. Open, First Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.

6:30 a.m. (Friday)

NBCSN — PGA Tour: U.S. Open, Second Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.

HORSE RACING

8:30 a.m.

NBCSN — Breeders’ Cup Challenge Series: Royal Ascot, Ascot Racecourse, Berkshire, England

1 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Toronto at Boston (1:35 p.m.) OR Cleveland at Milwaukee (2:10 p.m.)

6:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: N.Y. Mets at Philadelphia (6:40 p.m.) OR San Francisco at Atlanta (7:15 p.m.)

SOCCER (MEN’S)

Noon

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Czech Republic vs. South Africa, Group A, Atlanta

PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Czech Republic vs. South Africa, Group A, Atlanta

3 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Switzerland vs. Bosnia-Herzegovina, Group B, Inglewood, Calif.

PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Switzerland vs. Bosnia-Herzegovina, Group B, Inglewood, Calif.

6 p.m.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Canada vs. Qatar, Group B, Vancouver, British Columbia

PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Canada vs. Qatar, Group B, Vancouver, British Columbia

9 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Mexico vs. South Korea, Group A, Guadalajara, Mexico

PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Mexico vs. South Korea, Group A, Guadalajara, Mexico

SOFTBALL

7 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Talons at Volts

9 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Spark at Cascade

SWIMMING

6 p.m.

NBCSN — TYR: Pro Swim Series, Indianapolis

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Early Rounds

5 a.m. (Friday)

TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Quarterfinals

6 a.m. (Friday)

TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Quarterfinals

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Atlanta at Indiana

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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