Sports on TV for Thursday, June 18

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Thursday, June 18
AHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — Calder Cup Finals: Chicago at Toronto, Game 4
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:55 a.m.
FS2 — AFL: Geelong at Fremantle
5:25 a.m. (Friday)
FS2 — AFL: Hawthorn at Gold Coast
COLLEGE BASEBALL
TBA
ESPN — Men’s College World Series – Elimination Game: Georgia vs. Oklahoma, Game 13, Omaha, Neb. (if necessary)
ESPN — Men’s College World Series – Elimination Game: North Carolina vs. West Virginia, Game 14, Omaha, Neb. (if necessary)
GOLF
6:30 a.m.
USA — PGA Tour: U.S. Open, First Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.
3 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Meijer LPGA Classic for Simply Give, First Round, Blythefield Country Club, Belmont, Mich.
5 p.m.
NBCSN — PGA Tour: U.S. Open, First Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.
6:30 a.m. (Friday)
NBCSN — PGA Tour: U.S. Open, Second Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.
HORSE RACING
8:30 a.m.
NBCSN — Breeders’ Cup Challenge Series: Royal Ascot, Ascot Racecourse, Berkshire, England
1 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
1:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Toronto at Boston (1:35 p.m.) OR Cleveland at Milwaukee (2:10 p.m.)
6:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: N.Y. Mets at Philadelphia (6:40 p.m.) OR San Francisco at Atlanta (7:15 p.m.)
SOCCER (MEN’S)
Noon
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Czech Republic vs. South Africa, Group A, Atlanta
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Czech Republic vs. South Africa, Group A, Atlanta
3 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Switzerland vs. Bosnia-Herzegovina, Group B, Inglewood, Calif.
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Switzerland vs. Bosnia-Herzegovina, Group B, Inglewood, Calif.
6 p.m.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Canada vs. Qatar, Group B, Vancouver, British Columbia
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Canada vs. Qatar, Group B, Vancouver, British Columbia
9 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Mexico vs. South Korea, Group A, Guadalajara, Mexico
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Mexico vs. South Korea, Group A, Guadalajara, Mexico
SOFTBALL
7 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Talons at Volts
9 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Spark at Cascade
SWIMMING
6 p.m.
NBCSN — TYR: Pro Swim Series, Indianapolis
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Early Rounds
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Early Rounds
5 a.m. (Friday)
TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Quarterfinals
6 a.m. (Friday)
TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Quarterfinals
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Atlanta at Indiana
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.