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Genesis Scottish Open Scores

The Associated Press

July 12, 2026, 6:05 AM

Saturday

At The Renaissance Club

North Berwick, United Kingdom

Purse: $9 million

Yardage: 7,282; Par: 70

Third Round

Matt Fitzpatrick, England 67-65-66—198
Min Woo Lee, Australia 66-66-66—198
Robert MacIntyre, Scotland 67-66-65—198
Chris Gotterup, United States 68-65-66—199
Tom Kim, South Korea 65-66-68—199
Michael Thorbjornsen, United States 66-68-65—199
Wyndham Clark, United States 67-67-66—200
John Keefer, United States 68-68-64—200
Keita Nakajima, Japan 67-66-67—200
Kevin Roy, United States 67-68-65—200
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 68-68-65—201
Danny Willett, England 67-67-67—201
Marcus Armitage, England 68-67-67—202
Mac Meissner, United States 71-67-64—202
Karl Vilips, Australia 70-64-68—202
Sudarshan Yellamaraju, Canada 68-65-69—202
Alejandro Del Rey, Spain 72-66-65—203
Tommy Fleetwood, England 67-70-66—203
Ryan Gerard, United States 68-67-68—203
Tyrrell Hatton, England 70-66-67—203
Si Woo Kim, South Korea 70-67-66—203
Joost Luiten, Netherlands 67-66-70—203
Victor Perez, France 69-64-70—203
Patrick Reed, United States 68-67-68—203
Jordan L. Smith, England 68-63-72—203
Nicolai Hojgaard, Denmark 68-66-70—204
Casey Jarvis, South Africa 68-68-68—204
Oliver Lindell, Finland 66-69-69—204
Rory McIlroy, Northern Ireland 65-66-73—204
Francesco Molinari, Italy 68-69-67—204
Matti Schmid, Germany 68-69-67—204
Austin Eckroat, United States 70-66-69—205
Ryan Fox, New Zealand 71-65-69—205
Calum Hill, Scotland 67-69-69—205
Mikael Lindberg, Sweden 69-68-68—205
Tom McKibbin, Northern Ireland 67-71-67—205
Guido Migliozzi, Italy 68-67-70—205
J.J. Spaun, United States 68-70-67—205
Andy Sullivan, England 68-68-69—205
Jesper Svensson, Sweden 70-68-67—205
Justin Thomas, United States 69-67-69—205
Darius Van Driel, Netherlands 70-65-70—205
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 69-64-72—205
Ricky Castillo, United States 70-66-70—206
Cameron Davis, Australia 70-66-70—206
Chris Kirk, United States 70-67-69—206
Andrew Putnam, United States 71-65-70—206
Jon Rahm, Spain 73-65-68—206
Nick Taylor, Canada 70-67-69—206
Laurie Canter, England 69-68-70—207
Nicolas Echavarria, Colombia 68-70-69—207
Max Greyserman, United States 69-69-69—207
Viktor Hovland, Norway 68-70-69—207
Jacques Kruyswijk, South Africa 69-69-69—207
Corey Conners, Canada 67-70-71—208
Brian Harman, United States 70-68-70—208
Rasmus Hojgaard, Denmark 65-73-70—208
Michael Brennan, United States 67-71-71—209
Kurt Kitayama, United States 66-72-71—209
Shaun Norris, South Africa 68-70-71—209
Nacho Elvira, Spain 69-69-72—210
Andrew Novak, United States 66-71-73—210
Adrien Saddier, France 72-66-72—210
Yuto Katsuragawa, Japan 71-67-73—211
Hennie Du Plessis, South Africa 70-66-75—211
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 70-68-73—211
Sahith Theegala, United States 70-67-74—211
Adam Scott, Australia 69-69-75—213
Davis Riley, United States 68-70-75—213
Scott Jamieson, Scotland 69-69-76—214
Eric Cole, United States 71-67-79—217

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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