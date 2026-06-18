South Africa 1, Czechia 1

|South Africa
|0
|1
|—
|1
|Czechia
|1
|0
|—
|1
First Half_1, Czechia, Sadilek, (Sojka), 6th minute.
Second Half_2, South Africa, Mokoena, (penalty kick), 83rd.
Goalies_South Africa, Ronwen Williams, Sipho Chaine, Ricardo Goss; Czechia, Matej Kovar, Jindrich Stanek, Lukas Hornicek.
Yellow Cards_Mokoena, South Africa, 33rd; Mbatha, South Africa, 40th; Krejci, Czechia, 75th.
Referee_Tori Penso. Assistant Referees_Brooke Mayo, Kathryn Nesbitt, Tatiana Guzman. 4th Official_Campbell-Kirk Waugh.
A_67,442.
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