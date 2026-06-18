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South Africa 1, Czechia 1

The Associated Press

June 18, 2026, 2:07 PM

South Africa 0 1 1
Czechia 1 0 1

First Half_1, Czechia, Sadilek, (Sojka), 6th minute.

Second Half_2, South Africa, Mokoena, (penalty kick), 83rd.

Goalies_South Africa, Ronwen Williams, Sipho Chaine, Ricardo Goss; Czechia, Matej Kovar, Jindrich Stanek, Lukas Hornicek.

Yellow Cards_Mokoena, South Africa, 33rd; Mbatha, South Africa, 40th; Krejci, Czechia, 75th.

Referee_Tori Penso. Assistant Referees_Brooke Mayo, Kathryn Nesbitt, Tatiana Guzman. 4th Official_Campbell-Kirk Waugh.

A_67,442.

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