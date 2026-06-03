NCAA Division I Baseball Super Regionals Glance

All times EDT Best of Three x-if necessary At Foley Field, Athens, Ga. Georgia, Mississippi St. June 6 Game 1:…

All times EDT

Best of Three

x-if necessary

At Foley Field, Athens, Ga.

Georgia, Mississippi St. June 6

Game 1: Georgia vs. Mississippi St. 11 a.m.

June 7

Game 2: Georgia vs. Mississippi St. noon

June 8

x-Game 3: Georgia vs. Mississippi St. TBD

At Plainsman Park,

Auburn, Ga.

Auburn, Mississippi June 5

Game 1: Auburn vs. Mississippi, 8 p.m.

June 6

Game 2: Auburn vs. Mississippi, 5 p.m.

June 7

x-Game 3: Auburn vs. Mississippi, TBD

At UFCU Disch-Falk Field,

Austin, Texas

Texas, Oregon June 6

Game 1: Texas vs. Oregon, 8 p.m.

June 7

Game 2: Texas vs. Oregon, 9 p.m.

June 8

x-Game 3: Texas vs. Oregon, TBD

At Boshamer Stadium,

Chapel Hill, N.C.

North Carolina, Southern California June 5

Game 1: North Carolina vs. Southern California, 3 p.m.

June 6

Game 2: North Carolina vs. Southern California, 2 p.m.

June 7

x-Game 3: North Carolina vs. Southern California, TBD

At Hogland Ballpark,

Lawrence, Kan.

Kansas, Oklahoma June 6

Game 1: Kansas vs. Oklahoma, 6 p.m.

June 7

Game 2: Kansas vs. Oklahoma, 6 p.m.

June 8

x-Game 3: Kansas vs. Oklahoma, TBD

At Kendrick Family Ballpark, Morgantown, W.V. West Virginia, Cal Poly June 5

Game 1: West Virginia vs. Cal Poly, noon

June 6

Game 2: West Virginia vs. Cal Poly, noon

June 7

x-Game 3: West Virginia vs. Cal Poly, TBD

At Riddle-Pace Field, Troy, Ala.

Troy, Little Rock June 5

Game 1: Troy vs. Little Rock, 3 p.m.

June 6

Game 2: Troy vs. Little Rock, 3 p.m.

June 7

x-Game 3: Troy vs. Little Rock, TBD

At Sewell-Thomas Stadium, Tuscaloosa, Ala.

Alabama, St. John’s June 6

Game 1: Alabama vs. St. John’s 3 p.m.

June 7

Game 2: Alabama vs. St. John’s 3 p.m.

June 8

x-Game 3: Alabama vs. St. John’s TBD

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