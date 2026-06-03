NCAA Division I Baseball Super Regionals Glance

All times EDT
Best of Three
x-if necessary
At Foley Field, Athens, Ga.
Georgia, Mississippi St. June 6
Game 1: Georgia vs. Mississippi St. 11 a.m.
June 7
Game 2: Georgia vs. Mississippi St. noon
June 8
x-Game 3: Georgia vs. Mississippi St. TBD
At Plainsman Park,
Auburn, Ga.
Auburn, Mississippi June 5
Game 1: Auburn vs. Mississippi, 8 p.m.
June 6
Game 2: Auburn vs. Mississippi, 5 p.m.
June 7
x-Game 3: Auburn vs. Mississippi, TBD
At UFCU Disch-Falk Field,
Austin, Texas
Texas, Oregon June 6
Game 1: Texas vs. Oregon, 8 p.m.
June 7
Game 2: Texas vs. Oregon, 9 p.m.
June 8
x-Game 3: Texas vs. Oregon, TBD
At Boshamer Stadium,
Chapel Hill, N.C.
North Carolina, Southern California June 5
Game 1: North Carolina vs. Southern California, 3 p.m.
June 6
Game 2: North Carolina vs. Southern California, 2 p.m.
June 7
x-Game 3: North Carolina vs. Southern California, TBD
At Hogland Ballpark,
Lawrence, Kan.
Kansas, Oklahoma June 6
Game 1: Kansas vs. Oklahoma, 6 p.m.
June 7
Game 2: Kansas vs. Oklahoma, 6 p.m.
June 8
x-Game 3: Kansas vs. Oklahoma, TBD
At Kendrick Family Ballpark, Morgantown, W.V. West Virginia, Cal Poly June 5
Game 1: West Virginia vs. Cal Poly, noon
June 6
Game 2: West Virginia vs. Cal Poly, noon
June 7
x-Game 3: West Virginia vs. Cal Poly, TBD
At Riddle-Pace Field, Troy, Ala.
Troy, Little Rock June 5
Game 1: Troy vs. Little Rock, 3 p.m.
June 6
Game 2: Troy vs. Little Rock, 3 p.m.
June 7
x-Game 3: Troy vs. Little Rock, TBD
At Sewell-Thomas Stadium, Tuscaloosa, Ala.
Alabama, St. John’s June 6
Game 1: Alabama vs. St. John’s 3 p.m.
June 7
Game 2: Alabama vs. St. John’s 3 p.m.
June 8
x-Game 3: Alabama vs. St. John’s TBD
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