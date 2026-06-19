Meijer LPGA Classic for Simply Give Par Scores

Friday
At Blythefield Country Club
Belmont, Mich.
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,611; Par: 72
Second Round
|Jing Yan
|68-66—134
|-10
|Cassie Porter
|67-68—135
|-9
|Lottie Woad
|69-66—135
|-9
|MinJi Kang
|68-68—136
|-8
|Yan Liu
|66-70—136
|-8
|Jenny Bae
|70-67—137
|-7
|Ana Belac
|70-67—137
|-7
|Mary Liu
|70-67—137
|-7
|Rio Takeda
|71-66—137
|-7
|Aditi Ashok
|69-69—138
|-6
|Wei-Ling Hsu
|69-69—138
|-6
|Minami Katsu
|69-69—138
|-6
|Jennifer Kupcho
|68-70—138
|-6
|Carolina Melgrati
|69-69—138
|-6
|Benedetta Moresco
|68-70—138
|-6
|Allisen Corpuz
|70-69—139
|-5
|Daniela Darquea
|68-71—139
|-5
|Brooke Henderson
|73-66—139
|-5
|Esther Henseleit
|71-68—139
|-5
|Somi Lee
|72-67—139
|-5
|Yahui Zhang
|72-67—139
|-5
|Pajaree Anannarukarn
|70-70—140
|-4
|Celine Borge
|68-72—140
|-4
|Olivia Cowan
|72-68—140
|-4
|You Min Hwang
|68-72—140
|-4
|Chizzy Iwai
|70-70—140
|-4
|Grace Kim
|73-67—140
|-4
|Julia Lopez Ramirez
|71-69—140
|-4
|Azahara Munoz
|69-71—140
|-4
|Jessica Porvasnik
|67-73—140
|-4
|Riley Smyth
|70-70—140
|-4
|Chiara Tamburlini
|73-67—140
|-4
|Chanettee Wannasaen
|73-67—140
|-4
|Yana Wilson
|69-71—140
|-4
|Miyu Yamashita
|72-68—140
|-4
|In Gee Chun
|69-72—141
|-3
|Carlota Ciganda
|72-69—141
|-3
|Karis Davidson
|71-70—141
|-3
|Isi Gabsa
|70-71—141
|-3
|Jin Hee Im
|74-67—141
|-3
|Mi Hyang Lee
|69-72—141
|-3
|Jeongeun Lee6
|71-70—141
|-3
|Yu Liu
|71-70—141
|-3
|Emma McMyler
|71-70—141
|-3
|Nastasia Nadaud
|68-73—141
|-3
|Alexa Pano
|72-69—141
|-3
|Yuka Saso
|73-68—141
|-3
|Amy Yang
|71-70—141
|-3
|Na Rin An
|74-68—142
|-2
|Helen Briem
|70-72—142
|-2
|Lindy Duncan
|72-70—142
|-2
|Isabella Fierro
|73-69—142
|-2
|Sofia Garcia
|70-72—142
|-2
|Hannah Green
|70-72—142
|-2
|Nataliya Guseva
|74-68—142
|-2
|Celine Herbin
|70-72—142
|-2
|Jin Young Ko
|69-73—142
|-2
|Nanna Koerstz Madsen
|70-72—142
|-2
|Maude-Aimee Leblanc
|69-73—142
|-2
|Minjee Lee
|74-68—142
|-2
|Jeong Eun Lee5
|74-68—142
|-2
|Morgane Metraux
|70-72—142
|-2
|Paula Reto
|71-71—142
|-2
|Sophia Schubert
|70-72—142
|-2
|Jasmine Suwannapura
|72-70—142
|-2
|Lauren Walsh
|73-69—142
|-2
|Ashleigh Buhai
|71-72—143
|-1
|Briana Chacon
|74-69—143
|-1
|Anne Chen
|71-72—143
|-1
|Manon De Roey
|73-70—143
|-1
|Megan Khang
|70-73—143
|-1
|Dongeun Lee
|72-71—143
|-1
|Ingrid Lindblad
|75-68—143
|-1
|Yuna Nishimura
|73-70—143
|-1
|Kum Kang Park
|71-72—143
|-1
|Hinako Shibuno
|74-69—143
|-1
|Jenny Shin
|71-72—143
|-1
|Yani Tseng
|74-69—143
|-1
|Yuri Yoshida
|69-74—143
|-1
|Weiwei Zhang
|74-69—143
|-1
|Chella Choi
|72-72—144
|E
|Robyn Choi
|71-73—144
|E
|Lauren Coughlin
|73-71—144
|E
|Savannah Grewal
|72-72—144
|E
|Aki Iwai
|73-71—144
|E
|Frida Kinhult
|73-71—144
|E
|Hira Naveed
|73-71—144
|E
|Anna Nordqvist
|72-72—144
|E
|Ryann O’Toole
|73-71—144
|E
|Natasha Andrea Oon
|72-72—144
|E
|Linnea Strom
|72-72—144
|E
|Jeeno Thitikul
|74-70—144
|E
|Suvichaya Vinijchaitham
|71-73—144
|E
|Nicole Broch Estrup
|75-70—145
|+1
|Erika Hara
|73-72—145
|+1
|Jiwon Jeon
|75-70—145
|+1
|Leah John
|72-73—145
|+1
|Soo Bin Joo
|71-74—145
|+1
|Gurleen Kaur
|75-70—145
|+1
|Leona Maguire
|72-73—145
|+1
|Brooke Matthews
|75-70—145
|+1
|Pornanong Phatlum
|72-73—145
|+1
|Mimi Rhodes
|73-72—145
|+1
|Kiara Romero
|72-73—145
|+1
|Gabriela Ruffels
|74-71—145
|+1
|Gigi Stoll
|72-73—145
|+1
|Dewi Weber
|69-76—145
|+1
|Laetitia Beck
|72-74—146
|+2
|Hailee Cooper
|72-74—146
|+2
|Gemma Dryburgh
|73-73—146
|+2
|Alison Lee
|73-73—146
|+2
|Brittany Lincicome
|72-74—146
|+2
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|71-75—146
|+2
|Caley McGinty
|72-74—146
|+2
|Pauline Roussin
|72-74—146
|+2
|Carla Tejedo Mulet
|72-74—146
|+2
|Alana Uriell
|71-75—146
|+2
|Lilia Vu
|71-75—146
|+2
|Xiaowen Yin
|74-72—146
|+2
|Camille Boyd
|72-75—147
|+3
|Adela Cernousek
|73-74—147
|+3
|Amanda Doherty
|73-74—147
|+3
|Austin Ernst
|73-74—147
|+3
|Gina Kim
|78-69—147
|+3
|Mina Kreiter
|72-75—147
|+3
|Stephanie Kyriacou
|72-75—147
|+3
|Katie Lu
|73-74—147
|+3
|Michelle Zhang
|74-73—147
|+3
|Laney Frye
|73-75—148
|+4
|Muni He
|75-73—148
|+4
|Kokona Sakurai
|74-74—148
|+4
|Lizette Salas
|76-72—148
|+4
|Saki Baba
|76-73—149
|+5
|Perrine Delacour
|73-76—149
|+5
|Taylor Kehoe
|77-72—149
|+5
|Arpichaya Yubol
|74-75—149
|+5
|Juniper Jang
|73-77—150
|+6
|Emily Pedersen
|75-75—150
|+6
|Madison Young
|76-74—150
|+6
|Moriya Jutanugarn
|75-76—151
|+7
|Polly Mack
|74-77—151
|+7
|Ssu-Chia Cheng
|77-76—153
|+9
|Ruixin Liu
|72-WD
|Jodi Ewart Shadoff
|71-WD
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