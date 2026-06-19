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Meijer LPGA Classic for Simply Give Par Scores

The Associated Press

June 19, 2026, 7:14 PM

Friday

At Blythefield Country Club

Belmont, Mich.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,611; Par: 72

Second Round

Jing Yan 68-66—134 -10
Cassie Porter 67-68—135 -9
Lottie Woad 69-66—135 -9
MinJi Kang 68-68—136 -8
Yan Liu 66-70—136 -8
Jenny Bae 70-67—137 -7
Ana Belac 70-67—137 -7
Mary Liu 70-67—137 -7
Rio Takeda 71-66—137 -7
Aditi Ashok 69-69—138 -6
Wei-Ling Hsu 69-69—138 -6
Minami Katsu 69-69—138 -6
Jennifer Kupcho 68-70—138 -6
Carolina Melgrati 69-69—138 -6
Benedetta Moresco 68-70—138 -6
Allisen Corpuz 70-69—139 -5
Daniela Darquea 68-71—139 -5
Brooke Henderson 73-66—139 -5
Esther Henseleit 71-68—139 -5
Somi Lee 72-67—139 -5
Yahui Zhang 72-67—139 -5
Pajaree Anannarukarn 70-70—140 -4
Celine Borge 68-72—140 -4
Olivia Cowan 72-68—140 -4
You Min Hwang 68-72—140 -4
Chizzy Iwai 70-70—140 -4
Grace Kim 73-67—140 -4
Julia Lopez Ramirez 71-69—140 -4
Azahara Munoz 69-71—140 -4
Jessica Porvasnik 67-73—140 -4
Riley Smyth 70-70—140 -4
Chiara Tamburlini 73-67—140 -4
Chanettee Wannasaen 73-67—140 -4
Yana Wilson 69-71—140 -4
Miyu Yamashita 72-68—140 -4
In Gee Chun 69-72—141 -3
Carlota Ciganda 72-69—141 -3
Karis Davidson 71-70—141 -3
Isi Gabsa 70-71—141 -3
Jin Hee Im 74-67—141 -3
Mi Hyang Lee 69-72—141 -3
Jeongeun Lee6 71-70—141 -3
Yu Liu 71-70—141 -3
Emma McMyler 71-70—141 -3
Nastasia Nadaud 68-73—141 -3
Alexa Pano 72-69—141 -3
Yuka Saso 73-68—141 -3
Amy Yang 71-70—141 -3
Na Rin An 74-68—142 -2
Helen Briem 70-72—142 -2
Lindy Duncan 72-70—142 -2
Isabella Fierro 73-69—142 -2
Sofia Garcia 70-72—142 -2
Hannah Green 70-72—142 -2
Nataliya Guseva 74-68—142 -2
Celine Herbin 70-72—142 -2
Jin Young Ko 69-73—142 -2
Nanna Koerstz Madsen 70-72—142 -2
Maude-Aimee Leblanc 69-73—142 -2
Minjee Lee 74-68—142 -2
Jeong Eun Lee5 74-68—142 -2
Morgane Metraux 70-72—142 -2
Paula Reto 71-71—142 -2
Sophia Schubert 70-72—142 -2
Jasmine Suwannapura 72-70—142 -2
Lauren Walsh 73-69—142 -2
Ashleigh Buhai 71-72—143 -1
Briana Chacon 74-69—143 -1
Anne Chen 71-72—143 -1
Manon De Roey 73-70—143 -1
Megan Khang 70-73—143 -1
Dongeun Lee 72-71—143 -1
Ingrid Lindblad 75-68—143 -1
Yuna Nishimura 73-70—143 -1
Kum Kang Park 71-72—143 -1
Hinako Shibuno 74-69—143 -1
Jenny Shin 71-72—143 -1
Yani Tseng 74-69—143 -1
Yuri Yoshida 69-74—143 -1
Weiwei Zhang 74-69—143 -1
Chella Choi 72-72—144 E
Robyn Choi 71-73—144 E
Lauren Coughlin 73-71—144 E
Savannah Grewal 72-72—144 E
Aki Iwai 73-71—144 E
Frida Kinhult 73-71—144 E
Hira Naveed 73-71—144 E
Anna Nordqvist 72-72—144 E
Ryann O’Toole 73-71—144 E
Natasha Andrea Oon 72-72—144 E
Linnea Strom 72-72—144 E
Jeeno Thitikul 74-70—144 E
Suvichaya Vinijchaitham 71-73—144 E
Nicole Broch Estrup 75-70—145 +1
Erika Hara 73-72—145 +1
Jiwon Jeon 75-70—145 +1
Leah John 72-73—145 +1
Soo Bin Joo 71-74—145 +1
Gurleen Kaur 75-70—145 +1
Leona Maguire 72-73—145 +1
Brooke Matthews 75-70—145 +1
Pornanong Phatlum 72-73—145 +1
Mimi Rhodes 73-72—145 +1
Kiara Romero 72-73—145 +1
Gabriela Ruffels 74-71—145 +1
Gigi Stoll 72-73—145 +1
Dewi Weber 69-76—145 +1
Laetitia Beck 72-74—146 +2
Hailee Cooper 72-74—146 +2
Gemma Dryburgh 73-73—146 +2
Alison Lee 73-73—146 +2
Brittany Lincicome 72-74—146 +2
Carolina Lopez-Chacarra Coto 71-75—146 +2
Caley McGinty 72-74—146 +2
Pauline Roussin 72-74—146 +2
Carla Tejedo Mulet 72-74—146 +2
Alana Uriell 71-75—146 +2
Lilia Vu 71-75—146 +2
Xiaowen Yin 74-72—146 +2
Camille Boyd 72-75—147 +3
Adela Cernousek 73-74—147 +3
Amanda Doherty 73-74—147 +3
Austin Ernst 73-74—147 +3
Gina Kim 78-69—147 +3
Mina Kreiter 72-75—147 +3
Stephanie Kyriacou 72-75—147 +3
Katie Lu 73-74—147 +3
Michelle Zhang 74-73—147 +3
Laney Frye 73-75—148 +4
Muni He 75-73—148 +4
Kokona Sakurai 74-74—148 +4
Lizette Salas 76-72—148 +4
Saki Baba 76-73—149 +5
Perrine Delacour 73-76—149 +5
Taylor Kehoe 77-72—149 +5
Arpichaya Yubol 74-75—149 +5
Juniper Jang 73-77—150 +6
Emily Pedersen 75-75—150 +6
Madison Young 76-74—150 +6
Moriya Jutanugarn 75-76—151 +7
Polly Mack 74-77—151 +7
Ssu-Chia Cheng 77-76—153 +9
Ruixin Liu 72-WD
Jodi Ewart Shadoff 71-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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