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KPMG Women’s PGA Championship Scores

The Associated Press

June 27, 2026, 5:51 PM

Saturday

At Hazeltine

Chaska, Minn.

Purse: $13 million

Yardage: 6,760; Par: 72

Third Round

Hae-Ran Ryu 73-64-68—205
Brooke Henderson 69-68-69—206
Ina Yoon 63-69-75—207
A Lim Kim 67-70-71—208
Dewi Weber 70-70-68—208
Nelly Korda 70-68-71—209
Alison Lee 69-72-68—209
Karis Davidson 65-74-71—210
Auston Kim 71-70-69—210
Dongeun Lee 69-69-72—210
Allisen Corpuz 71-70-70—211
Isabella Fierro 72-72-68—212
Ayaka Furue 69-71-72—212
Nataliya Guseva 70-72-70—212
Esther Henseleit 69-74-69—212
Jeeno Thitikul 69-71-72—212
Miyu Yamashita 72-70-70—212
Amy Yang 69-72-71—212
Nasa Hataoka 70-67-76—213
Aki Iwai 70-72-71—213
Sei Young Kim 72-71-70—213
Jenny Shin 71-69-73—213
Patty Tavatanakit 71-68-74—213
Jing Yan 69-71-73—213
Pajaree Anannarukarn 71-72-71—214
Manon De Roey 72-72-70—214
Lydia Ko 76-69-69—214
Andrea Lee 69-72-73—214
Alexa Pano 67-76-71—214
Mao Saigo 72-71-71—214
Weiwei Zhang 71-68-75—214
In Gee Chun 73-71-71—215
Minami Katsu 72-72-71—215
Grace Kim 72-71-72—215
Hyo Joo Kim 71-72-72—215
Shiho Kuwaki 72-71-72—215
Somi Lee 71-71-73—215
Gaby Lopez 71-73-71—215
Carolina Melgrati 72-71-72—215
Shannon Tan 72-72-71—215
Robyn Choi 72-71-73—216
Perrine Delacour 71-71-74—216
Anna Huang 73-70-73—216
Jin Young Ko 72-71-73—216
Nanna Koerstz Madsen 69-76-71—216
Sung Hyun Park 72-73-71—216
Pornanong Phatlum 74-71-71—216
Maja Stark 73-67-76—216
Hye Jin Choi 68-77-72—217
Gemma Dryburgh 73-72-72—217
Wei-Ling Hsu 69-72-76—217
MinJi Kang 72-73-72—217
Leona Maguire 75-69-73—217
Ruoning Yin 71-73-73—217
Briana Chacon 73-72-73—218
Nastasia Nadaud 71-74-73—218
Anna Nordqvist 73-72-73—218
Rose Zhang 73-72-73—218
Saki Baba 73-71-75—219
Yan Liu 74-71-74—219
Jessica Porvasnik 70-75-74—219
Pauline Roussin-Bouchard 72-73-74—219
Celine Boutier 75-69-76—220
Jiwon Jeon 72-71-77—220
Megan Khang 68-73-79—220
Hinako Shibuno 71-73-78—222
Carolina Lopez-Chacarra Coto 76-69-79—224
Aline Krauter 68-76-81—225
Nicole Felce 75-70-81—226
Angel Yin 71-71-WD
Ryann O’Toole 74-75-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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