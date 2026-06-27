KPMG Women’s PGA Championship Scores

Saturday
At Hazeltine
Chaska, Minn.
Purse: $13 million
Yardage: 6,760; Par: 72
Third Round
|Hae-Ran Ryu
|73-64-68—205
|Brooke Henderson
|69-68-69—206
|Ina Yoon
|63-69-75—207
|A Lim Kim
|67-70-71—208
|Dewi Weber
|70-70-68—208
|Nelly Korda
|70-68-71—209
|Alison Lee
|69-72-68—209
|Karis Davidson
|65-74-71—210
|Auston Kim
|71-70-69—210
|Dongeun Lee
|69-69-72—210
|Allisen Corpuz
|71-70-70—211
|Isabella Fierro
|72-72-68—212
|Ayaka Furue
|69-71-72—212
|Nataliya Guseva
|70-72-70—212
|Esther Henseleit
|69-74-69—212
|Jeeno Thitikul
|69-71-72—212
|Miyu Yamashita
|72-70-70—212
|Amy Yang
|69-72-71—212
|Nasa Hataoka
|70-67-76—213
|Aki Iwai
|70-72-71—213
|Sei Young Kim
|72-71-70—213
|Jenny Shin
|71-69-73—213
|Patty Tavatanakit
|71-68-74—213
|Jing Yan
|69-71-73—213
|Pajaree Anannarukarn
|71-72-71—214
|Manon De Roey
|72-72-70—214
|Lydia Ko
|76-69-69—214
|Andrea Lee
|69-72-73—214
|Alexa Pano
|67-76-71—214
|Mao Saigo
|72-71-71—214
|Weiwei Zhang
|71-68-75—214
|In Gee Chun
|73-71-71—215
|Minami Katsu
|72-72-71—215
|Grace Kim
|72-71-72—215
|Hyo Joo Kim
|71-72-72—215
|Shiho Kuwaki
|72-71-72—215
|Somi Lee
|71-71-73—215
|Gaby Lopez
|71-73-71—215
|Carolina Melgrati
|72-71-72—215
|Shannon Tan
|72-72-71—215
|Robyn Choi
|72-71-73—216
|Perrine Delacour
|71-71-74—216
|Anna Huang
|73-70-73—216
|Jin Young Ko
|72-71-73—216
|Nanna Koerstz Madsen
|69-76-71—216
|Sung Hyun Park
|72-73-71—216
|Pornanong Phatlum
|74-71-71—216
|Maja Stark
|73-67-76—216
|Hye Jin Choi
|68-77-72—217
|Gemma Dryburgh
|73-72-72—217
|Wei-Ling Hsu
|69-72-76—217
|MinJi Kang
|72-73-72—217
|Leona Maguire
|75-69-73—217
|Ruoning Yin
|71-73-73—217
|Briana Chacon
|73-72-73—218
|Nastasia Nadaud
|71-74-73—218
|Anna Nordqvist
|73-72-73—218
|Rose Zhang
|73-72-73—218
|Saki Baba
|73-71-75—219
|Yan Liu
|74-71-74—219
|Jessica Porvasnik
|70-75-74—219
|Pauline Roussin-Bouchard
|72-73-74—219
|Celine Boutier
|75-69-76—220
|Jiwon Jeon
|72-71-77—220
|Megan Khang
|68-73-79—220
|Hinako Shibuno
|71-73-78—222
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|76-69-79—224
|Aline Krauter
|68-76-81—225
|Nicole Felce
|75-70-81—226
|Angel Yin
|71-71-WD
|Ryann O’Toole
|74-75-WD
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.