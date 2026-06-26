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KPMG Women’s PGA Championship Par Scores

The Associated Press

June 26, 2026, 9:09 PM

Friday

At Hazeltine

Chaska, Minn.

Purse: $13 million

Yardage: 6,760; Par: 72

Second Round

Ina Yoon 63-69—132 -12
Nasa Hataoka 70-67—137 -7
Brooke Henderson 69-68—137 -7
A Lim Kim 67-70—137 -7
Hae-Ran Ryu 73-64—137 -7
Nelly Korda 70-68—138 -6
Dongeun Lee 69-69—138 -6
Karis Davidson 65-74—139 -5
Patty Tavatanakit 71-68—139 -5
Weiwei Zhang 71-68—139 -5
Ayaka Furue 69-71—140 -4
Jenny Shin 71-69—140 -4
Maja Stark 73-67—140 -4
Jeeno Thitikul 69-71—140 -4
Dewi Weber 70-70—140 -4
Jing Yan 69-71—140 -4
Allisen Corpuz 71-70—141 -3
Wei-Ling Hsu 69-72—141 -3
Megan Khang 68-73—141 -3
Auston Kim 71-70—141 -3
Alison Lee 69-72—141 -3
Andrea Lee 69-72—141 -3
Amy Yang 69-72—141 -3
Perrine Delacour 71-71—142 -2
Nataliya Guseva 70-72—142 -2
Aki Iwai 70-72—142 -2
Somi Lee 71-71—142 -2
Miyu Yamashita 72-70—142 -2
Angel Yin 71-71—142 -2
Pajaree Anannarukarn 71-72—143 -1
Robyn Choi 72-71—143 -1
Esther Henseleit 69-74—143 -1
Anna Huang 73-70—143 -1
Jiwon Jeon 72-71—143 -1
Grace Kim 72-71—143 -1
Sei Young Kim 72-71—143 -1
Hyo Joo Kim 71-72—143 -1
Jin Young Ko 72-71—143 -1
Shiho Kuwaki 72-71—143 -1
Carolina Melgrati 72-71—143 -1
Alexa Pano 67-76—143 -1
Mao Saigo 72-71—143 -1
Saki Baba 73-71—144 E
Celine Boutier 75-69—144 E
In Gee Chun 73-71—144 E
Manon De Roey 72-72—144 E
Isabella Fierro 72-72—144 E
Minami Katsu 72-72—144 E
Aline Krauter 68-76—144 E
Gaby Lopez 71-73—144 E
Leona Maguire 75-69—144 E
Hinako Shibuno 71-73—144 E
Shannon Tan 72-72—144 E
Ruoning Yin 71-73—144 E
Briana Chacon 73-72—145 +1
Hye Jin Choi 68-77—145 +1
Gemma Dryburgh 73-72—145 +1
Nicole Felce 75-70—145 +1
MinJi Kang 72-73—145 +1
Lydia Ko 76-69—145 +1
Nanna Koerstz Madsen 69-76—145 +1
Yan Liu 74-71—145 +1
Carolina Lopez-Chacarra Coto 76-69—145 +1
Nastasia Nadaud 71-74—145 +1
Anna Nordqvist 73-72—145 +1
Sung Hyun Park 72-73—145 +1
Pornanong Phatlum 74-71—145 +1
Jessica Porvasnik 70-75—145 +1
Pauline Roussin-Bouchard 72-73—145 +1
Rose Zhang 73-72—145 +1
Ana Belac 73-73—146 +2
Carlota Ciganda 73-73—146 +2
Brianna Do 74-72—146 +2
Isi Gabsa 70-76—146 +2
Hannah Green 72-74—146 +2
Melanie Green 73-73—146 +2
Erika Hara 75-71—146 +2
Charley Hull 73-73—146 +2
Jin Hee Im 75-71—146 +2
Soo Bin Joo 72-74—146 +2
Minjee Lee 71-75—146 +2
Brooke Matthews 72-74—146 +2
Yuna Nishimura 71-75—146 +2
Gabriela Ruffels 73-73—146 +2
Sophia Schubert 73-73—146 +2
Rio Takeda 72-74—146 +2
Suvichaya Vinijchaitham 70-76—146 +2
Chanettee Wannasaen 77-69—146 +2
Aditi Ashok 73-74—147 +3
Jenny Bae 77-70—147 +3
Chella Choi 74-73—147 +3
Lauren Coughlin 75-72—147 +3
Amanda Doherty 72-75—147 +3
Lindy Duncan 75-72—147 +3
Gina Kim 75-72—147 +3
Natasha Andrea Oon 74-73—147 +3
Chiara Tamburlini 73-74—147 +3
Yani Tseng 73-74—147 +3
Lottie Woad 72-75—147 +3
Yuri Yoshida 73-74—147 +3
Arpichaya Yubol 73-74—147 +3
Laetitia Beck 73-75—148 +4
Nicole Broch Estrup 74-74—148 +4
Jennifer Chang 76-72—148 +4
Olivia Cowan 71-77—148 +4
Laney Frye 75-73—148 +4
Sofia Garcia 75-73—148 +4
Chizzy Iwai 73-75—148 +4
Ariya Jutanugarn 73-75—148 +4
Moriya Jutanugarn 72-76—148 +4
Danielle Kang 75-73—148 +4
Maude-Aimee Leblanc 72-76—148 +4
Yealimi Noh 75-73—148 +4
Lizette Salas 71-77—148 +4
Miranda Wang 78-70—148 +4
Casandra Alexander 74-75—149 +5
Na Rin An 73-76—149 +5
Helen Briem 74-75—149 +5
Ashleigh Buhai 74-75—149 +5
Linn Grant 75-74—149 +5
Frida Kinhult 77-72—149 +5
Jennifer Kupcho 76-73—149 +5
Lucy Li 77-72—149 +5
Yu Liu 75-74—149 +5
Morgane Metraux 77-72—149 +5
Mimi Rhodes 73-76—149 +5
Carla Tejedo Mulet 75-74—149 +5
Ryann O’Toole 74-75—149 +5
Amari Avery 76-74—150 +6
Muni He 76-74—150 +6
Mi Hyang Lee 75-75—150 +6
Mary Liu 73-77—150 +6
Yuka Saso 72-78—150 +6
Yana Wilson 79-71—150 +6
Kim Paez 75-76—151 +7
Cassie Porter 74-77—151 +7
Lauren Walsh 73-78—151 +7
Yahui Zhang 75-76—151 +7
Julia Lopez Ramirez 76-76—152 +8
You Min Hwang 81-72—153 +9
Linnea Strom 77-76—153 +9
Lilia Vu 80-73—153 +9
Gurleen Kaur 77-77—154 +10
Polly Mack 73-81—154 +10
Stephanie Meadow 82-72—154 +10
Joanna Coe 81-74—155 +11
Allie White 77-78—155 +11
Dani Holmqvist 81-75—156 +12
Sandra Changkija 78-79—157 +13
Kate Smith-Stroh 80-77—157 +13
Ingrid Lindblad 77-81—158 +14
Azahara Munoz 79-79—158 +14
Natalie Vivaldi 81-77—158 +14
Loretta Giovannettone 79-80—159 +15
Allie Knight 81-79—160 +16
Jasmine Suwannapura 76-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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