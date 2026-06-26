KPMG Women’s PGA Championship Par Scores

Friday
At Hazeltine
Chaska, Minn.
Purse: $13 million
Yardage: 6,760; Par: 72
Second Round
|Ina Yoon
|63-69—132
|-12
|Nasa Hataoka
|70-67—137
|-7
|Brooke Henderson
|69-68—137
|-7
|A Lim Kim
|67-70—137
|-7
|Hae-Ran Ryu
|73-64—137
|-7
|Nelly Korda
|70-68—138
|-6
|Dongeun Lee
|69-69—138
|-6
|Karis Davidson
|65-74—139
|-5
|Patty Tavatanakit
|71-68—139
|-5
|Weiwei Zhang
|71-68—139
|-5
|Ayaka Furue
|69-71—140
|-4
|Jenny Shin
|71-69—140
|-4
|Maja Stark
|73-67—140
|-4
|Jeeno Thitikul
|69-71—140
|-4
|Dewi Weber
|70-70—140
|-4
|Jing Yan
|69-71—140
|-4
|Allisen Corpuz
|71-70—141
|-3
|Wei-Ling Hsu
|69-72—141
|-3
|Megan Khang
|68-73—141
|-3
|Auston Kim
|71-70—141
|-3
|Alison Lee
|69-72—141
|-3
|Andrea Lee
|69-72—141
|-3
|Amy Yang
|69-72—141
|-3
|Perrine Delacour
|71-71—142
|-2
|Nataliya Guseva
|70-72—142
|-2
|Aki Iwai
|70-72—142
|-2
|Somi Lee
|71-71—142
|-2
|Miyu Yamashita
|72-70—142
|-2
|Angel Yin
|71-71—142
|-2
|Pajaree Anannarukarn
|71-72—143
|-1
|Robyn Choi
|72-71—143
|-1
|Esther Henseleit
|69-74—143
|-1
|Anna Huang
|73-70—143
|-1
|Jiwon Jeon
|72-71—143
|-1
|Grace Kim
|72-71—143
|-1
|Sei Young Kim
|72-71—143
|-1
|Hyo Joo Kim
|71-72—143
|-1
|Jin Young Ko
|72-71—143
|-1
|Shiho Kuwaki
|72-71—143
|-1
|Carolina Melgrati
|72-71—143
|-1
|Alexa Pano
|67-76—143
|-1
|Mao Saigo
|72-71—143
|-1
|Saki Baba
|73-71—144
|E
|Celine Boutier
|75-69—144
|E
|In Gee Chun
|73-71—144
|E
|Manon De Roey
|72-72—144
|E
|Isabella Fierro
|72-72—144
|E
|Minami Katsu
|72-72—144
|E
|Aline Krauter
|68-76—144
|E
|Gaby Lopez
|71-73—144
|E
|Leona Maguire
|75-69—144
|E
|Hinako Shibuno
|71-73—144
|E
|Shannon Tan
|72-72—144
|E
|Ruoning Yin
|71-73—144
|E
|Briana Chacon
|73-72—145
|+1
|Hye Jin Choi
|68-77—145
|+1
|Gemma Dryburgh
|73-72—145
|+1
|Nicole Felce
|75-70—145
|+1
|MinJi Kang
|72-73—145
|+1
|Lydia Ko
|76-69—145
|+1
|Nanna Koerstz Madsen
|69-76—145
|+1
|Yan Liu
|74-71—145
|+1
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|76-69—145
|+1
|Nastasia Nadaud
|71-74—145
|+1
|Anna Nordqvist
|73-72—145
|+1
|Sung Hyun Park
|72-73—145
|+1
|Pornanong Phatlum
|74-71—145
|+1
|Jessica Porvasnik
|70-75—145
|+1
|Pauline Roussin-Bouchard
|72-73—145
|+1
|Rose Zhang
|73-72—145
|+1
|Ana Belac
|73-73—146
|+2
|Carlota Ciganda
|73-73—146
|+2
|Brianna Do
|74-72—146
|+2
|Isi Gabsa
|70-76—146
|+2
|Hannah Green
|72-74—146
|+2
|Melanie Green
|73-73—146
|+2
|Erika Hara
|75-71—146
|+2
|Charley Hull
|73-73—146
|+2
|Jin Hee Im
|75-71—146
|+2
|Soo Bin Joo
|72-74—146
|+2
|Minjee Lee
|71-75—146
|+2
|Brooke Matthews
|72-74—146
|+2
|Yuna Nishimura
|71-75—146
|+2
|Gabriela Ruffels
|73-73—146
|+2
|Sophia Schubert
|73-73—146
|+2
|Rio Takeda
|72-74—146
|+2
|Suvichaya Vinijchaitham
|70-76—146
|+2
|Chanettee Wannasaen
|77-69—146
|+2
|Aditi Ashok
|73-74—147
|+3
|Jenny Bae
|77-70—147
|+3
|Chella Choi
|74-73—147
|+3
|Lauren Coughlin
|75-72—147
|+3
|Amanda Doherty
|72-75—147
|+3
|Lindy Duncan
|75-72—147
|+3
|Gina Kim
|75-72—147
|+3
|Natasha Andrea Oon
|74-73—147
|+3
|Chiara Tamburlini
|73-74—147
|+3
|Yani Tseng
|73-74—147
|+3
|Lottie Woad
|72-75—147
|+3
|Yuri Yoshida
|73-74—147
|+3
|Arpichaya Yubol
|73-74—147
|+3
|Laetitia Beck
|73-75—148
|+4
|Nicole Broch Estrup
|74-74—148
|+4
|Jennifer Chang
|76-72—148
|+4
|Olivia Cowan
|71-77—148
|+4
|Laney Frye
|75-73—148
|+4
|Sofia Garcia
|75-73—148
|+4
|Chizzy Iwai
|73-75—148
|+4
|Ariya Jutanugarn
|73-75—148
|+4
|Moriya Jutanugarn
|72-76—148
|+4
|Danielle Kang
|75-73—148
|+4
|Maude-Aimee Leblanc
|72-76—148
|+4
|Yealimi Noh
|75-73—148
|+4
|Lizette Salas
|71-77—148
|+4
|Miranda Wang
|78-70—148
|+4
|Casandra Alexander
|74-75—149
|+5
|Na Rin An
|73-76—149
|+5
|Helen Briem
|74-75—149
|+5
|Ashleigh Buhai
|74-75—149
|+5
|Linn Grant
|75-74—149
|+5
|Frida Kinhult
|77-72—149
|+5
|Jennifer Kupcho
|76-73—149
|+5
|Lucy Li
|77-72—149
|+5
|Yu Liu
|75-74—149
|+5
|Morgane Metraux
|77-72—149
|+5
|Mimi Rhodes
|73-76—149
|+5
|Carla Tejedo Mulet
|75-74—149
|+5
|Ryann O’Toole
|74-75—149
|+5
|Amari Avery
|76-74—150
|+6
|Muni He
|76-74—150
|+6
|Mi Hyang Lee
|75-75—150
|+6
|Mary Liu
|73-77—150
|+6
|Yuka Saso
|72-78—150
|+6
|Yana Wilson
|79-71—150
|+6
|Kim Paez
|75-76—151
|+7
|Cassie Porter
|74-77—151
|+7
|Lauren Walsh
|73-78—151
|+7
|Yahui Zhang
|75-76—151
|+7
|Julia Lopez Ramirez
|76-76—152
|+8
|You Min Hwang
|81-72—153
|+9
|Linnea Strom
|77-76—153
|+9
|Lilia Vu
|80-73—153
|+9
|Gurleen Kaur
|77-77—154
|+10
|Polly Mack
|73-81—154
|+10
|Stephanie Meadow
|82-72—154
|+10
|Joanna Coe
|81-74—155
|+11
|Allie White
|77-78—155
|+11
|Dani Holmqvist
|81-75—156
|+12
|Sandra Changkija
|78-79—157
|+13
|Kate Smith-Stroh
|80-77—157
|+13
|Ingrid Lindblad
|77-81—158
|+14
|Azahara Munoz
|79-79—158
|+14
|Natalie Vivaldi
|81-77—158
|+14
|Loretta Giovannettone
|79-80—159
|+15
|Allie Knight
|81-79—160
|+16
|Jasmine Suwannapura
|76-WD
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