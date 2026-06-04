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KLM Open Scores

The Associated Press

June 4, 2026, 1:02 PM

Thursday

At The International

Amsterdam

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,914; Par: 71

First Round

Julien Guerrier, France 34-31—65
Joe Dean, England 31-35—66
Sebastian Soderberg, Sweden 32-35—67
Jordan Gumberg, United States 34-34—68
Calum Hill, Scotland 37-31—68
Paul Waring, England 33-35—68
Alexander Levy, France 18-0—18
Dylan Frittelli, South Africa 0-33—33
Pablo Larrazabal, Spain 35-3—38
Clement Charmasson, France 35-34—69
Oliver Lindell, Finland 33-36—69
Joost Luiten, Netherlands 35-34—69
Daniel Rodrigues, Portugal 34-35—69
Richard Sterne, South Africa 34-35—69
Callum Tarren, England 36-33—69
Bernd Wiesberger, Austria 36-33—69
Pieter Werner, Netherlands 0-6—6
Cameron Adam, Scotland 7-0—7
Joshua Berry, England 19-0—19
Ewen Ferguson, Scotland 19-0—19
Marcel Siem, Germany 0-34—34
Adri Arnaus, Spain 4-34—38
Davis Bryant, United States 35-35—70
Nathan Kimsey, England 35-35—70
Marcus Kinhult, Sweden 35-35—70
Guido Migliozzi, Italy 36-34—70
Ryan Peake, Australia 37-33—70
Jayden Trey Schaper, South Africa 35-35—70
Sami Valimaki, Finland 36-34—70
Hugo Townsend, Sweden 0-7—7
Ross Fisher, England 8-0—8
Maximilian Steinlechner, Austria 8-0—8
Fabrizio Zanotti, Paraguay 8-0—8
Rocco Repetto Taylor, Spain 13-0—13
Alejandro Del Rey, Spain 0-14—14
Niklas Lemke, Sweden 16-0—16
James Morrison, England 16-0—16
David Law, Scotland 0-18—18
Albin Bergstrom, Sweden 20-0—20
Michael Hollick, South Africa 20-0—20
Angel Ayora Fanegas, Spain 27-0—27
Brandon Stone, South Africa 0-35—35
Andy Sullivan, England 36-4—40
Marcus Armitage, England 33-38—71
Ricardo Gouveia, Portugal 37-34—71
Marcus Helligkilde, Denmark 34-37—71
Hunter Logan, United States 36-35—71
Renato Paratore, Italy 37-34—71
Danny Willett, England 36-35—71
Yanhan Zhou, China 35-36—71
Todd Clements, England 0-8—8
Ryggs Johnston, United States 0-8—8
Sadom Kaewkanjana, Thailand 0-8—8
Jack Yule, England 0-8—8
Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 9-0—9
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 9-0—9
Daan Huizing, Netherlands 0-12—12
Andreas Halvorsen, Norway 14-0—14
Frederic Lacroix, France 0-15—15
Jeff Winther, Denmark 0-15—15
Kazuma Kobori, New Zealand 0-19—19
Richard Mansell, England 0-19—19
Filippo Celli, Italy 21-0—21
Euan Walker, Scotland 21-0—21
Yuto Katsuragawa, Japan 0-24—24
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 28-0—28
David Ravetto, France 0-28—28
Ashun Wu, China 28-0—28
Brandon Robinson-Thompson, England 0-31—31
Mikael Lindberg, Sweden 37-0—37
Francesco Molinari, Italy 37-0—37
Daniel Hillier, New Zealand 37-4—41
Matthew Baldwin, England 36-36—72
Jens Dantorp, Sweden 36-36—72
Angel Hidalgo, Spain 37-35—72
Antoine Rozner, France 36-36—72
Robin Williams, South Africa 35-37—72
Johannes Veerman, United States 0-9—9
Quim Vidal, Spain 0-9—9
Scott Woltering, Netherlands 0-9—9
Lars Van Meijel, Netherlands 10-0—10
Benjamin Schmidt, England 0-16—16
Fred Biondi, Brazil 0-20—20
Lars Van Der Vight, Netherlands 0-20—20
Darius Van Driel, Netherlands 38-0—38
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 3-38—41
Jorge Campillo, Spain 38-35—73
Hennie Du Plessis, South Africa 36-37—73
Nacho Elvira, Spain 36-37—73
Pablo Ereno Perez, Spain 36-37—73
Rikuya Hoshino, Japan 39-34—73
Mason Howell, United States 36-37—73
Tobias Jonsson, Sweden 39-34—73
Matteo Manassero, Italy 36-37—73
Dylan Naidoo, South Africa 40-33—73
Eddie Pepperell, England 36-37—73
Marcel Schneider, Germany 34-39—73
Connor Syme, Scotland 40-33—73
Tom Vaillant, France 35-38—73
Yuvraj Sandhu, India 11-0—11
Daniel Young, Scotland 11-0—11
Joakim Lagergren, Sweden 0-14—14
Niklas Norgaard Moller, Denmark 0-14—14
Romain Wattel, France 16-0—16
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 0-17—17
Andres Gallegos, Argentina 23-0—23
Mike Toorop, Netherlands 23-0—23
Scott Jamieson, Scotland 0-26—26
Jacob Skov Olesen, Denmark 30-0—30
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 0-38—38
Casey Jarvis, South Africa 39-0—39
Yurav Premlall, South Africa 40-3—43
Sam Bairstow, England 39-35—74
Dan Bradbury, England 40-34—74
Rafa Cabrera Bello, Spain 39-35—74
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 38-36—74
Sean Crocker, United States 38-36—74
Oihan Guillamoundeguy, France 37-37—74
Stefano Mazzoli, Italy 40-34—74
David Micheluzzi, Australia 35-39—74
JC Ritchie, South Africa 38-36—74
Nevill Ruiter, Netherlands 36-38—74
Joel Girrbach, Switzerland 0-18—18
Simon Forsstrom, Sweden 0-27—27
Romain Langasque, France 0-27—27
Kevin Na, United States 31-0—31
Richie Ramsay, Scotland 0-31—31
Bob Van Der Voort, Netherlands 31-0—31
Quentin Debove, France 5-38—43
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 35-40—75
Jonathan Broomhead, South Africa 40-35—75
Gregorio De Leo, Italy 38-37—75
Wouter De Vries, Netherlands 40-35—75
Wenyi Ding, China 39-36—75
Michael Feuerstein, United States 36-39—75
Matthew Jordan, England 37-38—75
Zander Lombard, South Africa 39-36—75
Anthony Quayle, Australia 37-38—75
Alvaro Quiros, Spain 39-36—75
Jason Scrivener, Australia 37-38—75
Jeong-Weon Ko, France 21-0—21
Yannik Paul, Germany 0-32—32
Daniel Gavins, England 34-42—76
Felix Mory, France 37-39—76
Wil Besseling, Netherlands 37-40—77
Martin Couvra, France 41-6—47
Kristoffer Broberg, Sweden 38-40—78
Grant Forrest, Scotland 41-37—78
Jerry Ji, Netherlands 42-36—78
Jack Senior, England 42-36—78
Tim Van Der Steen, Netherlands 40-38—78
Floris De Haas, Netherlands 37-42—79
Guus Lafeber, Netherlands 38-41—79
Jack Buchanan, Australia 37-43—80
Connor McKinney, Australia 42-43—85

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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