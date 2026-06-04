KLM Open Par Scores

Thursday
At The International
Amsterdam
Purse: $2.8 million
Yardage: 6,914; Par: 71
First Round
|Julien Guerrier, France
|34-31—65
|-6
|Joe Dean, England
|31-35—66
|-5
|Sebastian Soderberg, Sweden
|32-35—67
|-4
|Jordan Gumberg, United States
|34-34—68
|-3
|Calum Hill, Scotland
|37-31—68
|-3
|Paul Waring, England
|33-35—68
|-3
|Alexander Levy, France
|18-0—18
|-2
|Dylan Frittelli, South Africa
|0-33—33
|-2
|Pablo Larrazabal, Spain
|35-3—38
|-2
|Clement Charmasson, France
|35-34—69
|-2
|Oliver Lindell, Finland
|33-36—69
|-2
|Joost Luiten, Netherlands
|35-34—69
|-2
|Daniel Rodrigues, Portugal
|34-35—69
|-2
|Richard Sterne, South Africa
|34-35—69
|-2
|Callum Tarren, England
|36-33—69
|-2
|Bernd Wiesberger, Austria
|36-33—69
|-2
|Pieter Werner, Netherlands
|0-6—6
|-1
|Cameron Adam, Scotland
|7-0—7
|-1
|Joshua Berry, England
|19-0—19
|-1
|Ewen Ferguson, Scotland
|19-0—19
|-1
|Marcel Siem, Germany
|0-34—34
|-1
|Adri Arnaus, Spain
|4-34—38
|-1
|Davis Bryant, United States
|35-35—70
|-1
|Nathan Kimsey, England
|35-35—70
|-1
|Marcus Kinhult, Sweden
|35-35—70
|-1
|Guido Migliozzi, Italy
|36-34—70
|-1
|Ryan Peake, Australia
|37-33—70
|-1
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|35-35—70
|-1
|Sami Valimaki, Finland
|36-34—70
|-1
|Hugo Townsend, Sweden
|0-7—7
|E
|Ross Fisher, England
|8-0—8
|E
|Maximilian Steinlechner, Austria
|8-0—8
|E
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|8-0—8
|E
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|13-0—13
|E
|Alejandro Del Rey, Spain
|0-14—14
|E
|Niklas Lemke, Sweden
|16-0—16
|E
|James Morrison, England
|16-0—16
|E
|David Law, Scotland
|0-18—18
|E
|Albin Bergstrom, Sweden
|20-0—20
|E
|Michael Hollick, South Africa
|20-0—20
|E
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|27-0—27
|E
|Brandon Stone, South Africa
|0-35—35
|E
|Andy Sullivan, England
|36-4—40
|E
|Marcus Armitage, England
|33-38—71
|E
|Ricardo Gouveia, Portugal
|37-34—71
|E
|Marcus Helligkilde, Denmark
|34-37—71
|E
|Hunter Logan, United States
|36-35—71
|E
|Renato Paratore, Italy
|37-34—71
|E
|Danny Willett, England
|36-35—71
|E
|Yanhan Zhou, China
|35-36—71
|E
|Todd Clements, England
|0-8—8
|+1
|Ryggs Johnston, United States
|0-8—8
|+1
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|0-8—8
|+1
|Jack Yule, England
|0-8—8
|+1
|Gonzalo Fernandez-Castano, Spain
|9-0—9
|+1
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|9-0—9
|+1
|Daan Huizing, Netherlands
|0-12—12
|+1
|Andreas Halvorsen, Norway
|14-0—14
|+1
|Frederic Lacroix, France
|0-15—15
|+1
|Jeff Winther, Denmark
|0-15—15
|+1
|Kazuma Kobori, New Zealand
|0-19—19
|+1
|Richard Mansell, England
|0-19—19
|+1
|Filippo Celli, Italy
|21-0—21
|+1
|Euan Walker, Scotland
|21-0—21
|+1
|Yuto Katsuragawa, Japan
|0-24—24
|+1
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|28-0—28
|+1
|David Ravetto, France
|0-28—28
|+1
|Ashun Wu, China
|28-0—28
|+1
|Brandon Robinson-Thompson, England
|0-31—31
|+1
|Mikael Lindberg, Sweden
|37-0—37
|+1
|Francesco Molinari, Italy
|37-0—37
|+1
|Daniel Hillier, New Zealand
|37-4—41
|+1
|Matthew Baldwin, England
|36-36—72
|+1
|Jens Dantorp, Sweden
|36-36—72
|+1
|Angel Hidalgo, Spain
|37-35—72
|+1
|Antoine Rozner, France
|36-36—72
|+1
|Robin Williams, South Africa
|35-37—72
|+1
|Johannes Veerman, United States
|0-9—9
|+2
|Quim Vidal, Spain
|0-9—9
|+2
|Scott Woltering, Netherlands
|0-9—9
|+2
|Lars Van Meijel, Netherlands
|10-0—10
|+2
|Benjamin Schmidt, England
|0-16—16
|+2
|Fred Biondi, Brazil
|0-20—20
|+2
|Lars Van Der Vight, Netherlands
|0-20—20
|+2
|Darius Van Driel, Netherlands
|38-0—38
|+2
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|3-38—41
|+2
|Jorge Campillo, Spain
|38-35—73
|+2
|Hennie Du Plessis, South Africa
|36-37—73
|+2
|Nacho Elvira, Spain
|36-37—73
|+2
|Pablo Ereno Perez, Spain
|36-37—73
|+2
|Rikuya Hoshino, Japan
|39-34—73
|+2
|Mason Howell, United States
|36-37—73
|+2
|Tobias Jonsson, Sweden
|39-34—73
|+2
|Matteo Manassero, Italy
|36-37—73
|+2
|Dylan Naidoo, South Africa
|40-33—73
|+2
|Eddie Pepperell, England
|36-37—73
|+2
|Marcel Schneider, Germany
|34-39—73
|+2
|Connor Syme, Scotland
|40-33—73
|+2
|Tom Vaillant, France
|35-38—73
|+2
|Yuvraj Sandhu, India
|11-0—11
|+3
|Daniel Young, Scotland
|11-0—11
|+3
|Joakim Lagergren, Sweden
|0-14—14
|+3
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|0-14—14
|+3
|Romain Wattel, France
|16-0—16
|+3
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|0-17—17
|+3
|Andres Gallegos, Argentina
|23-0—23
|+3
|Mike Toorop, Netherlands
|23-0—23
|+3
|Scott Jamieson, Scotland
|0-26—26
|+3
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|30-0—30
|+3
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|0-38—38
|+3
|Casey Jarvis, South Africa
|39-0—39
|+3
|Yurav Premlall, South Africa
|40-3—43
|+3
|Sam Bairstow, England
|39-35—74
|+3
|Dan Bradbury, England
|40-34—74
|+3
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|39-35—74
|+3
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|38-36—74
|+3
|Sean Crocker, United States
|38-36—74
|+3
|Oihan Guillamoundeguy, France
|37-37—74
|+3
|Stefano Mazzoli, Italy
|40-34—74
|+3
|David Micheluzzi, Australia
|35-39—74
|+3
|JC Ritchie, South Africa
|38-36—74
|+3
|Nevill Ruiter, Netherlands
|36-38—74
|+3
|Joel Girrbach, Switzerland
|0-18—18
|+4
|Simon Forsstrom, Sweden
|0-27—27
|+4
|Romain Langasque, France
|0-27—27
|+4
|Kevin Na, United States
|31-0—31
|+4
|Richie Ramsay, Scotland
|0-31—31
|+4
|Bob Van Der Voort, Netherlands
|31-0—31
|+4
|Quentin Debove, France
|5-38—43
|+4
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|35-40—75
|+4
|Jonathan Broomhead, South Africa
|40-35—75
|+4
|Gregorio De Leo, Italy
|38-37—75
|+4
|Wouter De Vries, Netherlands
|40-35—75
|+4
|Wenyi Ding, China
|39-36—75
|+4
|Michael Feuerstein, United States
|36-39—75
|+4
|Matthew Jordan, England
|37-38—75
|+4
|Zander Lombard, South Africa
|39-36—75
|+4
|Anthony Quayle, Australia
|37-38—75
|+4
|Alvaro Quiros, Spain
|39-36—75
|+4
|Jason Scrivener, Australia
|37-38—75
|+4
|Jeong-Weon Ko, France
|21-0—21
|+5
|Yannik Paul, Germany
|0-32—32
|+5
|Daniel Gavins, England
|34-42—76
|+5
|Felix Mory, France
|37-39—76
|+5
|Wil Besseling, Netherlands
|37-40—77
|+6
|Martin Couvra, France
|41-6—47
|+7
|Kristoffer Broberg, Sweden
|38-40—78
|+7
|Grant Forrest, Scotland
|41-37—78
|+7
|Jerry Ji, Netherlands
|42-36—78
|+7
|Jack Senior, England
|42-36—78
|+7
|Tim Van Der Steen, Netherlands
|40-38—78
|+7
|Floris De Haas, Netherlands
|37-42—79
|+8
|Guus Lafeber, Netherlands
|38-41—79
|+8
|Jack Buchanan, Australia
|37-43—80
|+9
|Connor McKinney, Australia
|42-43—85
|+14
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