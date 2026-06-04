Live Radio
Home » Sports » KLM Open Par Scores

KLM Open Par Scores

The Associated Press

June 4, 2026, 1:02 PM

Thursday

At The International

Amsterdam

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,914; Par: 71

First Round

Julien Guerrier, France 34-31—65 -6
Joe Dean, England 31-35—66 -5
Sebastian Soderberg, Sweden 32-35—67 -4
Jordan Gumberg, United States 34-34—68 -3
Calum Hill, Scotland 37-31—68 -3
Paul Waring, England 33-35—68 -3
Alexander Levy, France 18-0—18 -2
Dylan Frittelli, South Africa 0-33—33 -2
Pablo Larrazabal, Spain 35-3—38 -2
Clement Charmasson, France 35-34—69 -2
Oliver Lindell, Finland 33-36—69 -2
Joost Luiten, Netherlands 35-34—69 -2
Daniel Rodrigues, Portugal 34-35—69 -2
Richard Sterne, South Africa 34-35—69 -2
Callum Tarren, England 36-33—69 -2
Bernd Wiesberger, Austria 36-33—69 -2
Pieter Werner, Netherlands 0-6—6 -1
Cameron Adam, Scotland 7-0—7 -1
Joshua Berry, England 19-0—19 -1
Ewen Ferguson, Scotland 19-0—19 -1
Marcel Siem, Germany 0-34—34 -1
Adri Arnaus, Spain 4-34—38 -1
Davis Bryant, United States 35-35—70 -1
Nathan Kimsey, England 35-35—70 -1
Marcus Kinhult, Sweden 35-35—70 -1
Guido Migliozzi, Italy 36-34—70 -1
Ryan Peake, Australia 37-33—70 -1
Jayden Trey Schaper, South Africa 35-35—70 -1
Sami Valimaki, Finland 36-34—70 -1
Hugo Townsend, Sweden 0-7—7 E
Ross Fisher, England 8-0—8 E
Maximilian Steinlechner, Austria 8-0—8 E
Fabrizio Zanotti, Paraguay 8-0—8 E
Rocco Repetto Taylor, Spain 13-0—13 E
Alejandro Del Rey, Spain 0-14—14 E
Niklas Lemke, Sweden 16-0—16 E
James Morrison, England 16-0—16 E
David Law, Scotland 0-18—18 E
Albin Bergstrom, Sweden 20-0—20 E
Michael Hollick, South Africa 20-0—20 E
Angel Ayora Fanegas, Spain 27-0—27 E
Brandon Stone, South Africa 0-35—35 E
Andy Sullivan, England 36-4—40 E
Marcus Armitage, England 33-38—71 E
Ricardo Gouveia, Portugal 37-34—71 E
Marcus Helligkilde, Denmark 34-37—71 E
Hunter Logan, United States 36-35—71 E
Renato Paratore, Italy 37-34—71 E
Danny Willett, England 36-35—71 E
Yanhan Zhou, China 35-36—71 E
Todd Clements, England 0-8—8 +1
Ryggs Johnston, United States 0-8—8 +1
Sadom Kaewkanjana, Thailand 0-8—8 +1
Jack Yule, England 0-8—8 +1
Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 9-0—9 +1
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 9-0—9 +1
Daan Huizing, Netherlands 0-12—12 +1
Andreas Halvorsen, Norway 14-0—14 +1
Frederic Lacroix, France 0-15—15 +1
Jeff Winther, Denmark 0-15—15 +1
Kazuma Kobori, New Zealand 0-19—19 +1
Richard Mansell, England 0-19—19 +1
Filippo Celli, Italy 21-0—21 +1
Euan Walker, Scotland 21-0—21 +1
Yuto Katsuragawa, Japan 0-24—24 +1
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 28-0—28 +1
David Ravetto, France 0-28—28 +1
Ashun Wu, China 28-0—28 +1
Brandon Robinson-Thompson, England 0-31—31 +1
Mikael Lindberg, Sweden 37-0—37 +1
Francesco Molinari, Italy 37-0—37 +1
Daniel Hillier, New Zealand 37-4—41 +1
Matthew Baldwin, England 36-36—72 +1
Jens Dantorp, Sweden 36-36—72 +1
Angel Hidalgo, Spain 37-35—72 +1
Antoine Rozner, France 36-36—72 +1
Robin Williams, South Africa 35-37—72 +1
Johannes Veerman, United States 0-9—9 +2
Quim Vidal, Spain 0-9—9 +2
Scott Woltering, Netherlands 0-9—9 +2
Lars Van Meijel, Netherlands 10-0—10 +2
Benjamin Schmidt, England 0-16—16 +2
Fred Biondi, Brazil 0-20—20 +2
Lars Van Der Vight, Netherlands 0-20—20 +2
Darius Van Driel, Netherlands 38-0—38 +2
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 3-38—41 +2
Jorge Campillo, Spain 38-35—73 +2
Hennie Du Plessis, South Africa 36-37—73 +2
Nacho Elvira, Spain 36-37—73 +2
Pablo Ereno Perez, Spain 36-37—73 +2
Rikuya Hoshino, Japan 39-34—73 +2
Mason Howell, United States 36-37—73 +2
Tobias Jonsson, Sweden 39-34—73 +2
Matteo Manassero, Italy 36-37—73 +2
Dylan Naidoo, South Africa 40-33—73 +2
Eddie Pepperell, England 36-37—73 +2
Marcel Schneider, Germany 34-39—73 +2
Connor Syme, Scotland 40-33—73 +2
Tom Vaillant, France 35-38—73 +2
Yuvraj Sandhu, India 11-0—11 +3
Daniel Young, Scotland 11-0—11 +3
Joakim Lagergren, Sweden 0-14—14 +3
Niklas Norgaard Moller, Denmark 0-14—14 +3
Romain Wattel, France 16-0—16 +3
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 0-17—17 +3
Andres Gallegos, Argentina 23-0—23 +3
Mike Toorop, Netherlands 23-0—23 +3
Scott Jamieson, Scotland 0-26—26 +3
Jacob Skov Olesen, Denmark 30-0—30 +3
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 0-38—38 +3
Casey Jarvis, South Africa 39-0—39 +3
Yurav Premlall, South Africa 40-3—43 +3
Sam Bairstow, England 39-35—74 +3
Dan Bradbury, England 40-34—74 +3
Rafa Cabrera Bello, Spain 39-35—74 +3
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 38-36—74 +3
Sean Crocker, United States 38-36—74 +3
Oihan Guillamoundeguy, France 37-37—74 +3
Stefano Mazzoli, Italy 40-34—74 +3
David Micheluzzi, Australia 35-39—74 +3
JC Ritchie, South Africa 38-36—74 +3
Nevill Ruiter, Netherlands 36-38—74 +3
Joel Girrbach, Switzerland 0-18—18 +4
Simon Forsstrom, Sweden 0-27—27 +4
Romain Langasque, France 0-27—27 +4
Kevin Na, United States 31-0—31 +4
Richie Ramsay, Scotland 0-31—31 +4
Bob Van Der Voort, Netherlands 31-0—31 +4
Quentin Debove, France 5-38—43 +4
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 35-40—75 +4
Jonathan Broomhead, South Africa 40-35—75 +4
Gregorio De Leo, Italy 38-37—75 +4
Wouter De Vries, Netherlands 40-35—75 +4
Wenyi Ding, China 39-36—75 +4
Michael Feuerstein, United States 36-39—75 +4
Matthew Jordan, England 37-38—75 +4
Zander Lombard, South Africa 39-36—75 +4
Anthony Quayle, Australia 37-38—75 +4
Alvaro Quiros, Spain 39-36—75 +4
Jason Scrivener, Australia 37-38—75 +4
Jeong-Weon Ko, France 21-0—21 +5
Yannik Paul, Germany 0-32—32 +5
Daniel Gavins, England 34-42—76 +5
Felix Mory, France 37-39—76 +5
Wil Besseling, Netherlands 37-40—77 +6
Martin Couvra, France 41-6—47 +7
Kristoffer Broberg, Sweden 38-40—78 +7
Grant Forrest, Scotland 41-37—78 +7
Jerry Ji, Netherlands 42-36—78 +7
Jack Senior, England 42-36—78 +7
Tim Van Der Steen, Netherlands 40-38—78 +7
Floris De Haas, Netherlands 37-42—79 +8
Guus Lafeber, Netherlands 38-41—79 +8
Jack Buchanan, Australia 37-43—80 +9
Connor McKinney, Australia 42-43—85 +14

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up