x-first half winner All Times EDT Thursday’s Games Everett 9, Eugene 5, 1st game Everett 6, Eugene 5, 2nd game,…

x-first half winner

All Times EDT

Thursday’s Games

Everett 9, Eugene 5, 1st game

Everett 6, Eugene 5, 2nd game, susp. to June 26

Vancouver 7, Hillsboro 2, 7 innings

Tri-City 7, Spokane 4

Friday’s Games

Everett 6, Eugene 9, Everett 8, 8 innings, 1st game

Eugene 4, Everett 3, 2nd game

Hillsboro 7, Vancouver 4

Spokane 3, Tri-City 2

Saturday’s Games

Vancouver at Hillsboro, 8:03 p.m.

Tri-City at Spokane, 10:05 p.m.

Sunday’s Games

Vancouver at Hillsboro, 4:05 p.m.

Tri-City at Spokane, 4:05 p.m.

Everett at Eugene, 9:05 p.m.

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