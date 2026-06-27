x-first half winner
All Times EDT
Thursday’s Games
Everett 9, Eugene 5, 1st game
Everett 6, Eugene 5, 2nd game, susp. to June 26
Vancouver 7, Hillsboro 2, 7 innings
Tri-City 7, Spokane 4
Friday’s Games
Everett 6, Eugene 9, Everett 8, 8 innings, 1st game
Eugene 4, Everett 3, 2nd game
Hillsboro 7, Vancouver 4
Spokane 3, Tri-City 2
Saturday’s Games
Vancouver at Hillsboro, 8:03 p.m.
Tri-City at Spokane, 10:05 p.m.
Sunday’s Games
Vancouver at Hillsboro, 4:05 p.m.
Tri-City at Spokane, 4:05 p.m.
Everett at Eugene, 9:05 p.m.
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