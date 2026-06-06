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KLM Open Par Scores

The Associated Press

June 6, 2026, 5:04 AM

Friday

At The International

Amsterdam

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,914; Par: 71

Second Round

Sebastian Soderberg, Sweden 67-66—133 -9
Julien Guerrier, France 65-69—134 -8
Daniel Hillier, New Zealand 70-65—135 -7
Yuto Katsuragawa, Japan 69-66—135 -7
Callum Tarren, England 69-66—135 -7
Joe Dean, England 66-70—136 -6
Jordan Gumberg, United States 68-68—136 -6
Oliver Lindell, Finland 69-67—136 -6
Hunter Logan, United States 71-65—136 -6
Maximilian Steinlechner, Austria 67-69—136 -6
Marcus Armitage, England 71-66—137 -5
Angel Ayora Fanegas, Spain 73-65—138 -4
Ewen Ferguson, Scotland 70-68—138 -4
Ross Fisher, England 71-67—138 -4
Dylan Frittelli, South Africa 69-69—138 -4
Calum Hill, Scotland 68-70—138 -4
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 69-69—138 -4
Guido Migliozzi, Italy 70-68—138 -4
Francesco Molinari, Italy 69-69—138 -4
Niklas Norgaard Moller, Denmark 71-67—138 -4
Brandon Robinson-Thompson, England 69-69—138 -4
Sami Valimaki, Finland 70-68—138 -4
Danny Willett, England 71-67—138 -4
Kazuma Kobori, New Zealand 71-68—139 -3
Cameron Adam, Scotland 69-70—139 -3
Nathan Kimsey, England 70-69—139 -3
Ryan Peake, Australia 70-69—139 -3
David Ravetto, France 72-67—139 -3
Marcel Schneider, Germany 73-66—139 -3
Marcel Siem, Germany 67-72—139 -3
Paul Waring, England 68-71—139 -3
Davis Bryant, United States 70-69—139 -3
Renato Paratore, Italy 71-68—139 -3
Scott Jamieson, Scotland 72-68—140 -2
Frederic Lacroix, France 72-68—140 -2
Adri Arnaus, Spain 69-71—140 -2
Alexander Levy, France 68-72—140 -2
Jacob Skov Olesen, Denmark 72-68—140 -2
Bernd Wiesberger, Austria 69-71—140 -2
Robin Williams, South Africa 72-68—140 -2
Marcus Helligkilde, Denmark 71-69—140 -2
Antoine Rozner, France 72-68—140 -2
Andreas Halvorsen, Norway 70-70—140 -2
Pablo Ereno Perez, Spain 73-68—141 -1
Angel Hidalgo, Spain 72-69—141 -1
Michael Hollick, South Africa 69-72—141 -1
Rikuya Hoshino, Japan 73-68—141 -1
Joost Luiten, Netherlands 69-72—141 -1
James Morrison, England 71-70—141 -1
Nevill Ruiter, Netherlands 74-67—141 -1
Jayden Trey Schaper, South Africa 70-71—141 -1
Jason Scrivener, Australia 75-66—141 -1
Richard Sterne, South Africa 69-72—141 -1
Connor Syme, Scotland 73-68—141 -1
Ashun Wu, China 73-68—141 -1
Yanhan Zhou, China 71-70—141 -1
Sadom Kaewkanjana, Thailand 72-69—141 -1
Lars Van Der Vight, Netherlands 68-73—141 -1
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 71-70—141 -1
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 75-67—142 E
Matthew Baldwin, England 72-70—142 E
Dan Bradbury, England 74-68—142 E
Rafa Cabrera Bello, Spain 74-68—142 E
Jens Dantorp, Sweden 72-70—142 E
Nacho Elvira, Spain 73-69—142 E
Ricardo Gouveia, Portugal 71-71—142 E
Marcus Kinhult, Sweden 70-72—142 E
David Law, Scotland 70-72—142 E
Mikael Lindberg, Sweden 72-70—142 E
Matteo Manassero, Italy 73-69—142 E
Stefano Mazzoli, Italy 74-68—142 E
Eddie Pepperell, England 73-69—142 E
JC Ritchie, South Africa 74-68—142 E
Brandon Stone, South Africa 71-71—142 E
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 76-66—142 E
Filippo Celli, Italy 70-WD
David Micheluzzi, Australia 74-WD
Jack Senior, England 78-WD
Floris De Haas, Netherlands 79-WD
Joshua Berry, England WD-WD
Joel Girrbach, Switzerland 81-WD

Missed Cut

Clement Charmasson, France 69-74—143 +1
Todd Clements, England 74-69—143 +1
Hennie Du Plessis, South Africa 73-70—143 +1
Grant Forrest, Scotland 78-65—143 +1
Matthew Jordan, England 75-68—143 +1
Dylan Naidoo, South Africa 73-70—143 +1
Jorge Campillo, Spain 73-71—144 +2
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 74-70—144 +2
Sean Crocker, United States 74-70—144 +2
Casey Jarvis, South Africa 76-68—144 +2
Ryggs Johnston, United States 71-73—144 +2
Pablo Larrazabal, Spain 71-73—144 +2
Richard Mansell, England 73-71—144 +2
Anthony Quayle, Australia 75-69—144 +2
Daniel Rodrigues, Portugal 69-75—144 +2
Tom Vaillant, France 73-71—144 +2
Daniel Young, Scotland 74-70—144 +2
Gregorio De Leo, Italy 75-70—145 +3
Oihan Guillamoundeguy, France 74-71—145 +3
Niklas Lemke, Sweden 70-75—145 +3
Zander Lombard, South Africa 75-70—145 +3
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 75-70—145 +3
Benjamin Schmidt, England 74-71—145 +3
Johannes Veerman, United States 71-74—145 +3
Scott Woltering, Netherlands 74-71—145 +3
Sam Bairstow, England 74-72—146 +4
Fred Biondi, Brazil 72-74—146 +4
Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 73-73—146 +4
Yannik Paul, Germany 78-68—146 +4
Darius Van Driel, Netherlands 74-72—146 +4
Lars Van Meijel, Netherlands 74-72—146 +4
Euan Walker, Scotland 75-71—146 +4
Jack Yule, England 72-74—146 +4
Fabrizio Zanotti, Paraguay 73-73—146 +4
Alejandro Del Rey, Spain 75-72—147 +5
Simon Forsstrom, Sweden 74-73—147 +5
Albin Bergstrom, Sweden 72-76—148 +6
Martin Couvra, France 76-72—148 +6
Joakim Lagergren, Sweden 74-74—148 +6
Felix Mory, France 76-72—148 +6
Alvaro Quiros, Spain 75-73—148 +6
Andy Sullivan, England 71-77—148 +6
Quentin Debove, France 73-76—149 +7
Michael Feuerstein, United States 75-74—149 +7
Daniel Gavins, England 76-73—149 +7
Kevin Na, United States 74-75—149 +7
Rocco Repetto Taylor, Spain 73-76—149 +7
Yuvraj Sandhu, India 74-75—149 +7
Bob Van Der Voort, Netherlands 75-74—149 +7
Romain Wattel, France 78-71—149 +7
Mason Howell, United States 73-77—150 +8
Jeong-Weon Ko, France 74-76—150 +8
Yurav Premlall, South Africa 74-76—150 +8
Hugo Townsend, Sweden 74-76—150 +8
Pieter Werner, Netherlands 74-76—150 +8
Quim Vidal, Spain 74-77—151 +9
Jeff Winther, Denmark 78-73—151 +9
Wouter De Vries, Netherlands 75-77—152 +10
Wenyi Ding, China 75-77—152 +10
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 75-77—152 +10
Jerry Ji, Netherlands 78-74—152 +10
Tobias Jonsson, Sweden 73-79—152 +10
Mike Toorop, Netherlands 78-74—152 +10
Wil Besseling, Netherlands 77-76—153 +11
Kristoffer Broberg, Sweden 78-75—153 +11
Jack Buchanan, Australia 80-73—153 +11
Guus Lafeber, Netherlands 79-74—153 +11
Richie Ramsay, Scotland 78-75—153 +11
Jonathan Broomhead, South Africa 75-80—155 +13
Andres Gallegos, Argentina 76-79—155 +13
Daan Huizing, Netherlands 75-80—155 +13
Connor McKinney, Australia 85-71—156 +14
Tim Van Der Steen, Netherlands 78-80—158 +16

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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