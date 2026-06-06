KLM Open Par Scores

Friday At The International Amsterdam Purse: $2.8 million Yardage: 6,914; Par: 71 Second Round Sebastian Soderberg, Sweden 67-66—133 -9 Julien…
Friday
At The International
Amsterdam
Purse: $2.8 million
Yardage: 6,914; Par: 71
Second Round
|Sebastian Soderberg, Sweden
|67-66—133
|-9
|Julien Guerrier, France
|65-69—134
|-8
|Daniel Hillier, New Zealand
|70-65—135
|-7
|Yuto Katsuragawa, Japan
|69-66—135
|-7
|Callum Tarren, England
|69-66—135
|-7
|Joe Dean, England
|66-70—136
|-6
|Jordan Gumberg, United States
|68-68—136
|-6
|Oliver Lindell, Finland
|69-67—136
|-6
|Hunter Logan, United States
|71-65—136
|-6
|Maximilian Steinlechner, Austria
|67-69—136
|-6
|Marcus Armitage, England
|71-66—137
|-5
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|73-65—138
|-4
|Ewen Ferguson, Scotland
|70-68—138
|-4
|Ross Fisher, England
|71-67—138
|-4
|Dylan Frittelli, South Africa
|69-69—138
|-4
|Calum Hill, Scotland
|68-70—138
|-4
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|69-69—138
|-4
|Guido Migliozzi, Italy
|70-68—138
|-4
|Francesco Molinari, Italy
|69-69—138
|-4
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|71-67—138
|-4
|Brandon Robinson-Thompson, England
|69-69—138
|-4
|Sami Valimaki, Finland
|70-68—138
|-4
|Danny Willett, England
|71-67—138
|-4
|Kazuma Kobori, New Zealand
|71-68—139
|-3
|Cameron Adam, Scotland
|69-70—139
|-3
|Nathan Kimsey, England
|70-69—139
|-3
|Ryan Peake, Australia
|70-69—139
|-3
|David Ravetto, France
|72-67—139
|-3
|Marcel Schneider, Germany
|73-66—139
|-3
|Marcel Siem, Germany
|67-72—139
|-3
|Paul Waring, England
|68-71—139
|-3
|Davis Bryant, United States
|70-69—139
|-3
|Renato Paratore, Italy
|71-68—139
|-3
|Scott Jamieson, Scotland
|72-68—140
|-2
|Frederic Lacroix, France
|72-68—140
|-2
|Adri Arnaus, Spain
|69-71—140
|-2
|Alexander Levy, France
|68-72—140
|-2
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|72-68—140
|-2
|Bernd Wiesberger, Austria
|69-71—140
|-2
|Robin Williams, South Africa
|72-68—140
|-2
|Marcus Helligkilde, Denmark
|71-69—140
|-2
|Antoine Rozner, France
|72-68—140
|-2
|Andreas Halvorsen, Norway
|70-70—140
|-2
|Pablo Ereno Perez, Spain
|73-68—141
|-1
|Angel Hidalgo, Spain
|72-69—141
|-1
|Michael Hollick, South Africa
|69-72—141
|-1
|Rikuya Hoshino, Japan
|73-68—141
|-1
|Joost Luiten, Netherlands
|69-72—141
|-1
|James Morrison, England
|71-70—141
|-1
|Nevill Ruiter, Netherlands
|74-67—141
|-1
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|70-71—141
|-1
|Jason Scrivener, Australia
|75-66—141
|-1
|Richard Sterne, South Africa
|69-72—141
|-1
|Connor Syme, Scotland
|73-68—141
|-1
|Ashun Wu, China
|73-68—141
|-1
|Yanhan Zhou, China
|71-70—141
|-1
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|72-69—141
|-1
|Lars Van Der Vight, Netherlands
|68-73—141
|-1
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|71-70—141
|-1
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|75-67—142
|E
|Matthew Baldwin, England
|72-70—142
|E
|Dan Bradbury, England
|74-68—142
|E
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|74-68—142
|E
|Jens Dantorp, Sweden
|72-70—142
|E
|Nacho Elvira, Spain
|73-69—142
|E
|Ricardo Gouveia, Portugal
|71-71—142
|E
|Marcus Kinhult, Sweden
|70-72—142
|E
|David Law, Scotland
|70-72—142
|E
|Mikael Lindberg, Sweden
|72-70—142
|E
|Matteo Manassero, Italy
|73-69—142
|E
|Stefano Mazzoli, Italy
|74-68—142
|E
|Eddie Pepperell, England
|73-69—142
|E
|JC Ritchie, South Africa
|74-68—142
|E
|Brandon Stone, South Africa
|71-71—142
|E
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|76-66—142
|E
|Filippo Celli, Italy
|70-WD
|
|David Micheluzzi, Australia
|74-WD
|
|Jack Senior, England
|78-WD
|
|Floris De Haas, Netherlands
|79-WD
|
|Joshua Berry, England
|WD-WD
|
|Joel Girrbach, Switzerland
|81-WD
|
Missed Cut
|Clement Charmasson, France
|69-74—143
|+1
|Todd Clements, England
|74-69—143
|+1
|Hennie Du Plessis, South Africa
|73-70—143
|+1
|Grant Forrest, Scotland
|78-65—143
|+1
|Matthew Jordan, England
|75-68—143
|+1
|Dylan Naidoo, South Africa
|73-70—143
|+1
|Jorge Campillo, Spain
|73-71—144
|+2
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|74-70—144
|+2
|Sean Crocker, United States
|74-70—144
|+2
|Casey Jarvis, South Africa
|76-68—144
|+2
|Ryggs Johnston, United States
|71-73—144
|+2
|Pablo Larrazabal, Spain
|71-73—144
|+2
|Richard Mansell, England
|73-71—144
|+2
|Anthony Quayle, Australia
|75-69—144
|+2
|Daniel Rodrigues, Portugal
|69-75—144
|+2
|Tom Vaillant, France
|73-71—144
|+2
|Daniel Young, Scotland
|74-70—144
|+2
|Gregorio De Leo, Italy
|75-70—145
|+3
|Oihan Guillamoundeguy, France
|74-71—145
|+3
|Niklas Lemke, Sweden
|70-75—145
|+3
|Zander Lombard, South Africa
|75-70—145
|+3
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|75-70—145
|+3
|Benjamin Schmidt, England
|74-71—145
|+3
|Johannes Veerman, United States
|71-74—145
|+3
|Scott Woltering, Netherlands
|74-71—145
|+3
|Sam Bairstow, England
|74-72—146
|+4
|Fred Biondi, Brazil
|72-74—146
|+4
|Gonzalo Fernandez-Castano, Spain
|73-73—146
|+4
|Yannik Paul, Germany
|78-68—146
|+4
|Darius Van Driel, Netherlands
|74-72—146
|+4
|Lars Van Meijel, Netherlands
|74-72—146
|+4
|Euan Walker, Scotland
|75-71—146
|+4
|Jack Yule, England
|72-74—146
|+4
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|73-73—146
|+4
|Alejandro Del Rey, Spain
|75-72—147
|+5
|Simon Forsstrom, Sweden
|74-73—147
|+5
|Albin Bergstrom, Sweden
|72-76—148
|+6
|Martin Couvra, France
|76-72—148
|+6
|Joakim Lagergren, Sweden
|74-74—148
|+6
|Felix Mory, France
|76-72—148
|+6
|Alvaro Quiros, Spain
|75-73—148
|+6
|Andy Sullivan, England
|71-77—148
|+6
|Quentin Debove, France
|73-76—149
|+7
|Michael Feuerstein, United States
|75-74—149
|+7
|Daniel Gavins, England
|76-73—149
|+7
|Kevin Na, United States
|74-75—149
|+7
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|73-76—149
|+7
|Yuvraj Sandhu, India
|74-75—149
|+7
|Bob Van Der Voort, Netherlands
|75-74—149
|+7
|Romain Wattel, France
|78-71—149
|+7
|Mason Howell, United States
|73-77—150
|+8
|Jeong-Weon Ko, France
|74-76—150
|+8
|Yurav Premlall, South Africa
|74-76—150
|+8
|Hugo Townsend, Sweden
|74-76—150
|+8
|Pieter Werner, Netherlands
|74-76—150
|+8
|Quim Vidal, Spain
|74-77—151
|+9
|Jeff Winther, Denmark
|78-73—151
|+9
|Wouter De Vries, Netherlands
|75-77—152
|+10
|Wenyi Ding, China
|75-77—152
|+10
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|75-77—152
|+10
|Jerry Ji, Netherlands
|78-74—152
|+10
|Tobias Jonsson, Sweden
|73-79—152
|+10
|Mike Toorop, Netherlands
|78-74—152
|+10
|Wil Besseling, Netherlands
|77-76—153
|+11
|Kristoffer Broberg, Sweden
|78-75—153
|+11
|Jack Buchanan, Australia
|80-73—153
|+11
|Guus Lafeber, Netherlands
|79-74—153
|+11
|Richie Ramsay, Scotland
|78-75—153
|+11
|Jonathan Broomhead, South Africa
|75-80—155
|+13
|Andres Gallegos, Argentina
|76-79—155
|+13
|Daan Huizing, Netherlands
|75-80—155
|+13
|Connor McKinney, Australia
|85-71—156
|+14
|Tim Van Der Steen, Netherlands
|78-80—158
|+16
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