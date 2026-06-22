x-first half winner All Times EDT Saturday’s Games Everett 5, Hillsboro 4 Tri-City 3, Eugene 2 Spokane 9, Vancouver 8,…

x-first half winner

All Times EDT

Saturday’s Games

Everett 5, Hillsboro 4

Tri-City 3, Eugene 2

Spokane 9, Vancouver 8, 10 innings

Sunday’s Games

Vancouver 9, Spokane 5

Hillsboro 4, Everett3

Eugene 4, Tri-City 1

Tuesday’s Games

Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.

Everett at Eugene, 9:35 p.m.

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

Wednesday’s Games

Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.

Everett at Eugene, 9:35 p.m.

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

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