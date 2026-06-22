x-first half winner
All Times EDT
Saturday’s Games
Everett 5, Hillsboro 4
Tri-City 3, Eugene 2
Spokane 9, Vancouver 8, 10 innings
Sunday’s Games
Vancouver 9, Spokane 5
Hillsboro 4, Everett3
Eugene 4, Tri-City 1
Tuesday’s Games
Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.
Everett at Eugene, 9:35 p.m.
Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.
Wednesday’s Games
Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.
Everett at Eugene, 9:35 p.m.
Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.
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