All Times EDT
Sunday’s Games
Eugene 4, Vancouver 1
Everett 6, Hillsboro 3
Tri-City 4, Spokane 2
Tuesday’s Games
Tri-City 8, Vancouver 4
Hillsboro 7, Spokane 6
Everett 8, Eugene 5
Wednesday’s Games
Vancouver at Tri-City, 9:30 p.m.
Hillsboro at Spokane, 9:35 p.m.
Eugene at Everett, 10:05 p.m.
Thursday’s Games
Vancouver at Tri-City, 9:30 p.m.
Hillsboro at Spokane, 9:35 p.m.
Eugene at Everett, 10:05 p.m.
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