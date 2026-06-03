All Times EDT Sunday’s Games Eugene 4, Vancouver 1 Everett 6, Hillsboro 3 Tri-City 4, Spokane 2 Tuesday’s Games Tri-City…

All Times EDT

Sunday’s Games

Eugene 4, Vancouver 1

Everett 6, Hillsboro 3

Tri-City 4, Spokane 2

Tuesday’s Games

Tri-City 8, Vancouver 4

Hillsboro 7, Spokane 6

Everett 8, Eugene 5

Wednesday’s Games

Vancouver at Tri-City, 9:30 p.m.

Hillsboro at Spokane, 9:35 p.m.

Eugene at Everett, 10:05 p.m.

Thursday’s Games

Vancouver at Tri-City, 9:30 p.m.

Hillsboro at Spokane, 9:35 p.m.

Eugene at Everett, 10:05 p.m.

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