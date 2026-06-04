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French Open Results

The Associated Press

June 4, 2026, 7:32 AM

Thursday

At Stade Roland Garros

Paris

Purse: €28,900,000

Surface: Red clay

PARIS (AP) _ Results Thursday from French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):

Men’s Doubles

Semifinals

Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (2), Britain, def. Pierre-Hugues Herbert and Quentin Halys, France, 6-3, 6-4.

Mixed Doubles

Championship

Sara Errani and Andrea Vavassori (1), Italy, def. Evan King, United States, and Gabriela Dabrowski, Canada, 4-6, 6-3, 10-4.

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