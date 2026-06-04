French Open Results

Thursday
At Stade Roland Garros
Paris
Purse: €28,900,000
Surface: Red clay
PARIS (AP) _ Results Thursday from French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):
Men’s Doubles
Semifinals
Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (2), Britain, def. Pierre-Hugues Herbert and Quentin Halys, France, 6-3, 6-4.
Mixed Doubles
Championship
Sara Errani and Andrea Vavassori (1), Italy, def. Evan King, United States, and Gabriela Dabrowski, Canada, 4-6, 6-3, 10-4.
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