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French Open Results

The Associated Press

June 3, 2026, 7:09 AM

Wednesday

At Stade Roland Garros

Paris

Purse: €61,723,000

Surface: Red clay

PARIS (AP) _ Results Wednesday from French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):

Women’s Singles

Quarterfinals

Maja Chwalinska, Poland, def. Anna Kalinskaya (22), Russia, 7-6 (3), 6-3.

Mixed Doubles

Quarterfinals

Evan King, United States, and Gabriela Dabrowski, Canada, def. Rafael Matos, Brazil, and Cristina Bucsa, Spain, walkover.

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