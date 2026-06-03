French Open Results

Wednesday
At Stade Roland Garros
Paris
Purse: €61,723,000
Surface: Red clay
PARIS (AP) _ Results Wednesday from French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):
Women’s Singles
Quarterfinals
Maja Chwalinska, Poland, def. Anna Kalinskaya (22), Russia, 7-6 (3), 6-3.
Mixed Doubles
Quarterfinals
Evan King, United States, and Gabriela Dabrowski, Canada, def. Rafael Matos, Brazil, and Cristina Bucsa, Spain, walkover.
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