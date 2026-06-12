Dow Championship Scores

Friday At Midland Country Club Midland, Mich. Purse: $3.3 million Yardage: 6,301; Par: 70 Second Round C.Borge/P.Mack 68-60—128 A.Furue/Y.Nishimura 68-61—129…
Friday
At Midland Country Club
Midland, Mich.
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,301; Par: 70
Second Round
|C.Borge/P.Mack
|68-60—128
|A.Furue/Y.Nishimura
|68-61—129
|N.Korda/O.Cowan
|70-60—130
|A.Iwai/C.Iwai
|68-63—131
|G.Kim/Y.Wilson
|68-63—131
|H.Kim/H.Choi
|69-62—131
|L.Grant/M.Stark
|68-63—131
|A.Kim/I.Yoon
|68-65—133
|A.Lee/L.Vu
|68-65—133
|D.Holmqvist/M.Sagstrom
|70-64—134
|H.Naveed/G.Kaur
|67-67—134
|J.Ko/N.Hataoka
|71-63—134
|R.Choi/J.Bae
|71-63—134
|S.Lee/J.Im
|70-64—134
|W.Zhang/Y.Zhang
|73-61—134
|A.Jutanugarn/M.Jutanugarn
|72-63—135
|B.Moresco/C.Melgrati
|70-65—135
|J.Ewart Shadoff/A.Belac
|71-64—135
|M.Katsu/H.Shibuno
|68-67—135
|M.Rhodes/J.Lopez Ramirez
|71-64—135
|M.Zhang/C.Boyd
|67-68—135
|N.An/S.Joo
|70-65—135
|N.Broch Estrup/G.Dryburgh
|67-68—135
|P.Delacour/M.Metraux
|72-64—136
|A.Doherty/M.Young
|71-66—137
|C.Boutier/N.Koerstz Madsen
|75-62—137
|C.Herbin/L.Walsh
|70-67—137
|C.Tejedo Mulet/C.Lopez-Chacarra Coto
|70-67—137
|J.Inkster/A.Yin
|69-68—137
|L.Duncan/L.Maguire
|68-69—137
|M.Kreiter/B.Do
|73-64—137
|N.Nadaud/H.Briem
|70-67—137
|W.Hsu/A.Krauter
|72-65—137
|Y.Liu/M.Liu
|69-68—137
Missed Cut
|A.Pano/B.Chacon
|70-68—138
|I.Gabsa/S.Schubert
|72-66—138
|L.John/R.Smyth
|74-64—138
|P.Chien/S.Vinijchaitham
|71-67—138
|R.O’Toole/A.Valenzuela
|72-66—138
|S.Kemp/M.Leblanc
|75-63—138
|D.Darquea/S.Garcia
|72-67—139
|E.McMyler/L.Beck
|74-65—139
|E.Pedersen/N.Guseva
|72-67—139
|J.Porvasnik/K.Smith-Stroh
|70-69—139
|J.Suwannapura/G.Stoll
|72-67—139
|L.Li/G.Ruffels
|75-64—139
|Y.Tseng/S.Cheng
|71-68—139
|Y.Yoshida/S.Baba
|73-66—139
|B.Matthews/L.Tenuta
|74-66—140
|B.Pagdanganan/C.Wannasaen
|72-68—140
|J.Jeon/M.Kang
|74-66—140
|L.Ko/D.Kang
|74-66—140
|L.Thompson/M.Khang
|73-67—140
|P.Phatlum/A.Yubol
|70-70—140
|A.Ernst/A.Cernousek
|74-67—141
|A.Munoz/I.Fierro
|74-67—141
|L.Abe/S.White
|73-68—141
|L.Strom/F.Kinhult
|72-69—141
|A.Lee/Y.Noh
|77-65—142
|J.Chang/S.Kyriacou
|75-67—142
|J.Shin/A.Kim
|76-66—142
|J.Song/L.Salas
|74-68—142
|J.Yan/K.Park
|74-68—142
|E.Hara/K.Sakurai
|77-66—143
|H.Cooper/M.Green
|75-68—143
|J.Jolly/K.Babineaux
|73-70—143
|M.De Roey/P.Roussin
|73-70—143
|M.Wang/M.Saigo
|74-71—145
|R.Liu/Y.Liu
|76-69—145
|J.Lee5/J.Lee6
|78-71—149
|P.Reto/A.Lewis
|79-71—150
|H.Kang/T.Chan
|73-78—151
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