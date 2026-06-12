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Dow Championship Scores

The Associated Press

June 12, 2026, 9:00 PM

Friday

At Midland Country Club

Midland, Mich.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,301; Par: 70

Second Round

C.Borge/P.Mack 68-60—128
A.Furue/Y.Nishimura 68-61—129
N.Korda/O.Cowan 70-60—130
A.Iwai/C.Iwai 68-63—131
G.Kim/Y.Wilson 68-63—131
H.Kim/H.Choi 69-62—131
L.Grant/M.Stark 68-63—131
A.Kim/I.Yoon 68-65—133
A.Lee/L.Vu 68-65—133
D.Holmqvist/M.Sagstrom 70-64—134
H.Naveed/G.Kaur 67-67—134
J.Ko/N.Hataoka 71-63—134
R.Choi/J.Bae 71-63—134
S.Lee/J.Im 70-64—134
W.Zhang/Y.Zhang 73-61—134
A.Jutanugarn/M.Jutanugarn 72-63—135
B.Moresco/C.Melgrati 70-65—135
J.Ewart Shadoff/A.Belac 71-64—135
M.Katsu/H.Shibuno 68-67—135
M.Rhodes/J.Lopez Ramirez 71-64—135
M.Zhang/C.Boyd 67-68—135
N.An/S.Joo 70-65—135
N.Broch Estrup/G.Dryburgh 67-68—135
P.Delacour/M.Metraux 72-64—136
A.Doherty/M.Young 71-66—137
C.Boutier/N.Koerstz Madsen 75-62—137
C.Herbin/L.Walsh 70-67—137
C.Tejedo Mulet/C.Lopez-Chacarra Coto 70-67—137
J.Inkster/A.Yin 69-68—137
L.Duncan/L.Maguire 68-69—137
M.Kreiter/B.Do 73-64—137
N.Nadaud/H.Briem 70-67—137
W.Hsu/A.Krauter 72-65—137
Y.Liu/M.Liu 69-68—137

Missed Cut

A.Pano/B.Chacon 70-68—138
I.Gabsa/S.Schubert 72-66—138
L.John/R.Smyth 74-64—138
P.Chien/S.Vinijchaitham 71-67—138
R.O’Toole/A.Valenzuela 72-66—138
S.Kemp/M.Leblanc 75-63—138
D.Darquea/S.Garcia 72-67—139
E.McMyler/L.Beck 74-65—139
E.Pedersen/N.Guseva 72-67—139
J.Porvasnik/K.Smith-Stroh 70-69—139
J.Suwannapura/G.Stoll 72-67—139
L.Li/G.Ruffels 75-64—139
Y.Tseng/S.Cheng 71-68—139
Y.Yoshida/S.Baba 73-66—139
B.Matthews/L.Tenuta 74-66—140
B.Pagdanganan/C.Wannasaen 72-68—140
J.Jeon/M.Kang 74-66—140
L.Ko/D.Kang 74-66—140
L.Thompson/M.Khang 73-67—140
P.Phatlum/A.Yubol 70-70—140
A.Ernst/A.Cernousek 74-67—141
A.Munoz/I.Fierro 74-67—141
L.Abe/S.White 73-68—141
L.Strom/F.Kinhult 72-69—141
A.Lee/Y.Noh 77-65—142
J.Chang/S.Kyriacou 75-67—142
J.Shin/A.Kim 76-66—142
J.Song/L.Salas 74-68—142
J.Yan/K.Park 74-68—142
E.Hara/K.Sakurai 77-66—143
H.Cooper/M.Green 75-68—143
J.Jolly/K.Babineaux 73-70—143
M.De Roey/P.Roussin 73-70—143
M.Wang/M.Saigo 74-71—145
R.Liu/Y.Liu 76-69—145
J.Lee5/J.Lee6 78-71—149
P.Reto/A.Lewis 79-71—150
H.Kang/T.Chan 73-78—151

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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