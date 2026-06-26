DICK’S Open Par Scores

Friday
At En-Joie GC
Endicott, N.Y.
Purse: $2.2 million
Yardage: 6,994; Par: 72
First Round
|Dicky Pride
|32-31—63
|-9
|Darren Clarke
|34-31—65
|-7
|Tommy Gainey
|34-31—65
|-7
|Padraig Harrington
|34-31—65
|-7
|Michael Block
|34-32—66
|-6
|Fredrik Jacobson
|33-33—66
|-6
|Thongchai Jaidee
|32-34—66
|-6
|Bo Van Pelt
|34-32—66
|-6
|Stephen Ames
|36-31—67
|-5
|Greg Chalmers
|36-31—67
|-5
|Brian Gay
|36-31—67
|-5
|Richard Green
|35-32—67
|-5
|Boo Weekley
|33-34—67
|-5
|Steve Allan
|33-35—68
|-4
|Chris DiMarco
|35-33—68
|-4
|Joe Durant
|34-34—68
|-4
|Scott Hend
|33-35—68
|-4
|Jason Caron
|34-35—69
|-3
|Matt Gogel
|35-34—69
|-3
|Ricardo Gonzalez
|37-32—69
|-3
|Retief Goosen
|36-33—69
|-3
|J.J. Henry
|35-34—69
|-3
|Bernhard Langer
|34-35—69
|-3
|George McNeill
|37-32—69
|-3
|Kenny Perry
|35-34—69
|-3
|Brett Quigley
|36-33—69
|-3
|Steve Stricker
|38-31—69
|-3
|Charlie Wi
|37-32—69
|-3
|Michael Allen
|36-34—70
|-2
|Doug Barron
|37-33—70
|-2
|Mathew Goggin
|35-35—70
|-2
|Lee Janzen
|33-37—70
|-2
|Miguel Angel Jimenez
|36-34—70
|-2
|Tag Ridings
|37-33—70
|-2
|Rory Sabbatini
|38-32—70
|-2
|Heath Slocum
|37-33—70
|-2
|Paul Stankowski
|35-35—70
|-2
|Vaughn Taylor
|36-34—70
|-2
|Notah Begay
|37-34—71
|-1
|David Bransdon
|34-37—71
|-1
|Chad Campbell
|36-35—71
|-1
|Alex Cejka
|37-34—71
|-1
|Mark Hensby
|35-36—71
|-1
|Robert Karlsson
|35-36—71
|-1
|Timothy O’Neal
|37-34—71
|-1
|Steve Pate
|35-36—71
|-1
|Tim Petrovic
|38-33—71
|-1
|Kirk Triplett
|35-36—71
|-1
|Ryan Armour
|37-35—72
|E
|Shane Bertsch
|38-34—72
|E
|Paul Goydos
|36-36—72
|E
|Tim Herron
|38-34—72
|E
|Colin Montgomerie
|37-35—72
|E
|John Rollins
|35-37—72
|E
|Michael Wright
|36-36—72
|E
|Y.E. Yang
|37-35—72
|E
|Billy Andrade
|38-35—73
|+1
|K.J. Choi
|37-36—73
|+1
|John Daly
|37-36—73
|+1
|Ken Duke
|37-36—73
|+1
|Fred Funk
|40-33—73
|+1
|Jeff Maggert
|39-34—73
|+1
|Rod Pampling
|36-37—73
|+1
|Ken Tanigawa
|37-36—73
|+1
|David Duval
|38-36—74
|+2
|Craig Hocknull
|39-35—74
|+2
|Rocco Mediate
|39-35—74
|+2
|Tom Pernice
|37-37—74
|+2
|John Senden
|37-37—74
|+2
|Scott McCarron
|37-38—75
|+3
|Corey Pavin
|39-36—75
|+3
|Woody Austin
|37-39—76
|+4
|Olin Browne
|40-36—76
|+4
|Angel Cabrera
|37-39—76
|+4
|Jay Haas
|38-38—76
|+4
|David Toms
|39-37—76
|+4
|Duffy Waldorf
|38-38—76
|+4
|Mark Wilson
|38-39—77
|+5
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