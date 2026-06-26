Live Radio
Home » Sports » DICK'S Open Par Scores

DICK’S Open Par Scores

The Associated Press

June 26, 2026, 6:21 PM

Friday

At En-Joie GC

Endicott, N.Y.

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,994; Par: 72

First Round

Dicky Pride 32-31—63 -9
Darren Clarke 34-31—65 -7
Tommy Gainey 34-31—65 -7
Padraig Harrington 34-31—65 -7
Michael Block 34-32—66 -6
Fredrik Jacobson 33-33—66 -6
Thongchai Jaidee 32-34—66 -6
Bo Van Pelt 34-32—66 -6
Stephen Ames 36-31—67 -5
Greg Chalmers 36-31—67 -5
Brian Gay 36-31—67 -5
Richard Green 35-32—67 -5
Boo Weekley 33-34—67 -5
Steve Allan 33-35—68 -4
Chris DiMarco 35-33—68 -4
Joe Durant 34-34—68 -4
Scott Hend 33-35—68 -4
Jason Caron 34-35—69 -3
Matt Gogel 35-34—69 -3
Ricardo Gonzalez 37-32—69 -3
Retief Goosen 36-33—69 -3
J.J. Henry 35-34—69 -3
Bernhard Langer 34-35—69 -3
George McNeill 37-32—69 -3
Kenny Perry 35-34—69 -3
Brett Quigley 36-33—69 -3
Steve Stricker 38-31—69 -3
Charlie Wi 37-32—69 -3
Michael Allen 36-34—70 -2
Doug Barron 37-33—70 -2
Mathew Goggin 35-35—70 -2
Lee Janzen 33-37—70 -2
Miguel Angel Jimenez 36-34—70 -2
Tag Ridings 37-33—70 -2
Rory Sabbatini 38-32—70 -2
Heath Slocum 37-33—70 -2
Paul Stankowski 35-35—70 -2
Vaughn Taylor 36-34—70 -2
Notah Begay 37-34—71 -1
David Bransdon 34-37—71 -1
Chad Campbell 36-35—71 -1
Alex Cejka 37-34—71 -1
Mark Hensby 35-36—71 -1
Robert Karlsson 35-36—71 -1
Timothy O’Neal 37-34—71 -1
Steve Pate 35-36—71 -1
Tim Petrovic 38-33—71 -1
Kirk Triplett 35-36—71 -1
Ryan Armour 37-35—72 E
Shane Bertsch 38-34—72 E
Paul Goydos 36-36—72 E
Tim Herron 38-34—72 E
Colin Montgomerie 37-35—72 E
John Rollins 35-37—72 E
Michael Wright 36-36—72 E
Y.E. Yang 37-35—72 E
Billy Andrade 38-35—73 +1
K.J. Choi 37-36—73 +1
John Daly 37-36—73 +1
Ken Duke 37-36—73 +1
Fred Funk 40-33—73 +1
Jeff Maggert 39-34—73 +1
Rod Pampling 36-37—73 +1
Ken Tanigawa 37-36—73 +1
David Duval 38-36—74 +2
Craig Hocknull 39-35—74 +2
Rocco Mediate 39-35—74 +2
Tom Pernice 37-37—74 +2
John Senden 37-37—74 +2
Scott McCarron 37-38—75 +3
Corey Pavin 39-36—75 +3
Woody Austin 37-39—76 +4
Olin Browne 40-36—76 +4
Angel Cabrera 37-39—76 +4
Jay Haas 38-38—76 +4
David Toms 39-37—76 +4
Duffy Waldorf 38-38—76 +4
Mark Wilson 38-39—77 +5

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up