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Croatia 1, Panama 0

The Associated Press

June 24, 2026, 12:37 AM

Croatia 0 1 1
Panama 0 0 0

First Half_None.

Second Half_1, Croatia, Budimir, (Stanisic), 54th minute.

Goalies_Croatia, Dominik Livakovic, Ivor Pandur, Dominik Kotarski; Panama, Orlando Mosquera, Luis Mejia, Cesar Samudio.

Yellow Cards_Barcenas, Panama, 61st; Sucic, Croatia, 90th+2.

Referee_Pierre Ghislain Atcho. Assistant Referees_Boris Ditsoga, Amos Abeigne Ndong, Nicolas Gallo Barragan. 4th Official_Khalid Saleh Alturais.

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