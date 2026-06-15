Cape Verde 0, Spain 0

|Cape Verde
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|Spain
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First Half_None.
Second Half_None.
Goalies_Cape Verde, Vozinha, Marcio Rosa, CJ Dos Santos; Spain, Unai Simon, David Raya, Joan Garcia.
Yellow Cards_Lopes Cabral, Cape Verde, 16th; Pedri, Spain, 90th+3.
Referee_Adham Mohammad Tumah Makhadmeh. Assistant Referees_Mohammad Mustafa Hassan Alkalaf, Ahmad Moannes Al Roalle, Joseph Dickerson. 4th Official_Andres Rojas.
A_67,640.
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