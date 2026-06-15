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Cape Verde 0, Spain 0

The Associated Press

June 15, 2026, 2:05 PM

Cape Verde 0 0 0
Spain 0 0 0

First Half_None.

Second Half_None.

Goalies_Cape Verde, Vozinha, Marcio Rosa, CJ Dos Santos; Spain, Unai Simon, David Raya, Joan Garcia.

Yellow Cards_Lopes Cabral, Cape Verde, 16th; Pedri, Spain, 90th+3.

Referee_Adham Mohammad Tumah Makhadmeh. Assistant Referees_Mohammad Mustafa Hassan Alkalaf, Ahmad Moannes Al Roalle, Joseph Dickerson. 4th Official_Andres Rojas.

A_67,640.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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