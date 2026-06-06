American Family Insurance Championship Par Scores

Saturday
At TPC Wisconsin
Madison, Wis.
Purse: $3 million
Yardage: 7,031; Par: 71
Second Round
|D.Clarke/B.Crane
|62-54—116
|-26
|G.Chalmers/C.Percy
|61-58—119
|-23
|A.Cejka/T.O’Neal
|63-57—120
|-22
|B.Gay/R.Sabbatini
|60-60—120
|-22
|J.Caron/B.Quigley
|62-58—120
|-22
|D.Barron/D.Pride
|63-58—121
|-21
|F.Jacobson/S.Kjeldsen
|59-62—121
|-21
|S.Parel/P.Stankowski
|62-59—121
|-21
|T.Gainey/T.Ridings
|63-58—121
|-21
|G.McNeill/K.Perry
|64-58—122
|-20
|H.Slocum/B.Weekley
|66-56—122
|-20
|R.Green/M.Hensby
|60-62—122
|-20
|S.Alker/B.Langer
|61-61—122
|-20
|H.Frazar/T.Petrovic
|62-61—123
|-19
|M.Allen/J.Daly
|63-60—123
|-19
|S.Bertsch/E.Els
|63-60—123
|-19
|S.Cink/Z.Johnson
|65-58—123
|-19
|J.Durant/K.Sutherland
|65-59—124
|-18
|R.Goosen/B.Van Pelt
|64-60—124
|-18
|S.Allan/D.Bransdon
|65-59—124
|-18
|S.Appleby/M.Wright
|62-62—124
|-18
|W.Austin/V.Taylor
|64-60—124
|-18
|B.Andrade/J.Maggert
|62-63—125
|-17
|K.Tanigawa/M.Weir
|65-60—125
|-17
|A.Cabrera/R.Gonzalez
|64-62—126
|-16
|D.Duval/M.Gogel
|65-61—126
|-16
|S.Flesch/P.Goydos
|64-62—126
|-16
|S.Stricker/M.Tiziani
|65-61—126
|-16
|J.Kelly/J.Leonard
|67-60—127
|-15
|T.Pernice/V.Singh
|66-61—127
|-15
|M.Jimenez/J.Olazabal
|64-64—128
|-14
|C.Wi/Y.Yang
|65-64—129
|-13
|B.Jobe/S.McCarron
|68-63—131
|-11
|F.Funk/G.Sauers
|64-67—131
|-11
|C.Campbell/R.Pampling
|66-66—132
|-10
|K.Duke/T.Lehman
|69-63—132
|-10
|D.Love III/S.Verplank
|68-65—133
|-9
|L.Janzen/R.Mediate
|69-67—136
|-6
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