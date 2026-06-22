2026 NBA Draft Order

The 2026 NBA Draft which begins Tuesday night, June 23 at 8 p.m. Eastern from the Barclays Center in Brooklyn, N.Y. with the second round to be held Wednesday night, June 24 starting at 8 p.m.
First Round
1. Washington
2. Utah
3. Memphis
4. Chicago
5. L.A. Clippers (from Indiana)
6. Brooklyn
7. Sacramento
8. Atlanta (from New Orleans)
9. Dallas
10. Milwaukee
11. Golden State
12. Oklahoma City (from L.A. Clippers)
13. Miami
14. Charlotte
15. Chicago (from Portland)
16. Memphis (from Phoenix via Orlando)
17. Oklahoma City (from Philadelphia)
18. Charlotte (from Orlando via Phoenix)
19. Toronto
20. San Antonio (from Atlanta)
21. Detroit (from Minnesota)
22. Philadelphia (from Houston via Oklahoma City)
23. Atlanta (from Cleveland)
24. New York
25. L.A. Lakers
26. Denver
27. Boston
28. Minnesota (from Detroit)
29. Cleveland (from San Antonio via Atlanta)
30. Dallas (from Oklahoma City via Washington and Philadelphia)
Second Round
31. New York (from Washington via Oklahoma City and Houston)
32. Memphis (from Indiana via Milwaukee)
33. Brooklyn
34. Sacramento
35. San Antonio (from Utah via Minnesota)
36. L.A. Clippers (from Memphis via Atlanta and Utah)
37. Oklahoma City (from Dallas)
38. Chicago (from New Orleans via Boston, Detroit, and Portland)
39. Houston (from Chicago via Washington)
40. Boston (from Milwaukee via Orlando)
41. Miami (from Golden State via Charlotte, New York, Oklahoma City, and Atlanta)
42. San Antonio (from Portland via New Orleans)
43. Brooklyn (from L.A. Clippers via Houston)
44. San Antonio (from Miami via Indiana)
45. Sacramento (from Charlotte via San Antonio, Atlanta, and New York)
46. Orlando
47. Phoenix (from Philadelphia via Houston and Oklahoma City)
48. Dallas (from Phoenix via Washington)
49. Denver (from Atlanta via Brooklyn and Golden State)
50. Toronto
51. Washington (from Minnesota via Detroit and New York)
52. L.A. Clippers (from Cleveland)
53. Houston
54. Golden State (from L.A. Lakers via Toronto, Miami, and Cleveland)
55. New York
56. Chicago (from Denver via Minnesota, Phoenix, Charlotte, and Phoenix)
57. Atlanta (from Boston)
58. New Orleans (from Detroit via New York, Brooklyn, Phoenix, Orlando, and L.A. Clippers)
59. Minnesota (from San Antonio via Indiana)
60. Washington (from Oklahoma City via San Antonio and Miami)
______
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.