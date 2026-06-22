Live Radio
Home » Sports » 2026 NBA Draft Order

2026 NBA Draft Order

The Associated Press

June 22, 2026, 4:34 PM

The 2026 NBA Draft which begins Tuesday night, June 23 at 8 p.m. Eastern from the Barclays Center in Brooklyn, N.Y. with the second round to be held Wednesday night, June 24 starting at 8 p.m.

First Round

1. Washington

2. Utah

3. Memphis

4. Chicago

5. L.A. Clippers (from Indiana)

6. Brooklyn

7. Sacramento

8. Atlanta (from New Orleans)

9. Dallas

10. Milwaukee

11. Golden State

12. Oklahoma City (from L.A. Clippers)

13. Miami

14. Charlotte

15. Chicago (from Portland)

16. Memphis (from Phoenix via Orlando)

17. Oklahoma City (from Philadelphia)

18. Charlotte (from Orlando via Phoenix)

19. Toronto

20. San Antonio (from Atlanta)

21. Detroit (from Minnesota)

22. Philadelphia (from Houston via Oklahoma City)

23. Atlanta (from Cleveland)

24. New York

25. L.A. Lakers

26. Denver

27. Boston

28. Minnesota (from Detroit)

29. Cleveland (from San Antonio via Atlanta)

30. Dallas (from Oklahoma City via Washington and Philadelphia)

Second Round

31. New York (from Washington via Oklahoma City and Houston)

32. Memphis (from Indiana via Milwaukee)

33. Brooklyn

34. Sacramento

35. San Antonio (from Utah via Minnesota)

36. L.A. Clippers (from Memphis via Atlanta and Utah)

37. Oklahoma City (from Dallas)

38. Chicago (from New Orleans via Boston, Detroit, and Portland)

39. Houston (from Chicago via Washington)

40. Boston (from Milwaukee via Orlando)

41. Miami (from Golden State via Charlotte, New York, Oklahoma City, and Atlanta)

42. San Antonio (from Portland via New Orleans)

43. Brooklyn (from L.A. Clippers via Houston)

44. San Antonio (from Miami via Indiana)

45. Sacramento (from Charlotte via San Antonio, Atlanta, and New York)

46. Orlando

47. Phoenix (from Philadelphia via Houston and Oklahoma City)

48. Dallas (from Phoenix via Washington)

49. Denver (from Atlanta via Brooklyn and Golden State)

50. Toronto

51. Washington (from Minnesota via Detroit and New York)

52. L.A. Clippers (from Cleveland)

53. Houston

54. Golden State (from L.A. Lakers via Toronto, Miami, and Cleveland)

55. New York

56. Chicago (from Denver via Minnesota, Phoenix, Charlotte, and Phoenix)

57. Atlanta (from Boston)

58. New Orleans (from Detroit via New York, Brooklyn, Phoenix, Orlando, and L.A. Clippers)

59. Minnesota (from San Antonio via Indiana)

60. Washington (from Oklahoma City via San Antonio and Miami)

______

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up