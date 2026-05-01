World Tour Mutua Madrid Open Results

The Associated Press

May 1, 2026, 5:45 PM

Friday

At Caja Magica

Madrid

Purse: €8,235,540

Surface: Red clay

MADRID (AP) _ Results Friday from Mutua Madrid Open at Caja Magica (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Semifinals

Jannik Sinner (1), Italy, def. Arthur Fils (21), France, 6-2, 6-4.

Alexander Zverev (2), Germany, def. Alexander Blockx, Belgium, 6-2, 7-5.

Men’s Doubles

Semifinals

Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (3), Britain, def. Luke Johnson, Britain, and Jan Zielinski, Poland, 6-3, 4-3, ret.

Guido Andreozzi, Argentina, and Manuel Guinard, France, def. Maximo Gonzalez and Andres Molteni, Argentina, 6-4, 7-6 (3).

Women’s Doubles

Semifinals

Diana Shnaider and Mirra Andreeva, Russia, def. Vera Zvonareva, Russia, and Laura Siegemund, Germany, 6-3, 6-2.

Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (2), Czechia, def. Kristina Mladenovic, France, and Aleksandra Krunic, Serbia, 6-4, 7-5.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

