World Tour Mutua Madrid Open Results

Friday
At Caja Magica
Madrid
Purse: €8,235,540
Surface: Red clay
MADRID (AP) _ Results Friday from Mutua Madrid Open at Caja Magica (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Semifinals
Jannik Sinner (1), Italy, def. Arthur Fils (21), France, 6-2, 6-4.
Alexander Zverev (2), Germany, def. Alexander Blockx, Belgium, 6-2, 7-5.
Men’s Doubles
Semifinals
Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (3), Britain, def. Luke Johnson, Britain, and Jan Zielinski, Poland, 6-3, 4-3, ret.
Guido Andreozzi, Argentina, and Manuel Guinard, France, def. Maximo Gonzalez and Andres Molteni, Argentina, 6-4, 7-6 (3).
Women’s Doubles
Semifinals
Diana Shnaider and Mirra Andreeva, Russia, def. Vera Zvonareva, Russia, and Laura Siegemund, Germany, 6-3, 6-2.
Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (2), Czechia, def. Kristina Mladenovic, France, and Aleksandra Krunic, Serbia, 6-4, 7-5.
