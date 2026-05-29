NCAA Division I Baseball Regionals Glance

The Associated Press

May 29, 2026, 9:09 PM

All times EDT

Double Elimination; x-if necessary

Atlanta Regional

Atlanta

Friday, May 29

Game 1 – Georgia Tech 22, UIC 5

Game 2 – The Citadel (35-24) vs. Oklahoma (32-21), ppd. to May 30

Saturday, May 30

Game 2 – The Citadel (35-24) vs. Oklahoma (32-21), 10 a.m.

Game 3 – UIC vs. Game 2 loser, 1 p.m.

Game 4 – Georgia Tech vs. Game 2 winner, 6 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – Game 3 winner vs. Game 4 loser, 1 p.m.

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 6 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Athens Regional

Athens, Ga.

Friday, May 29

Game 1 – Liberty 4, Boston College 3

Game 2 – Georgia (46-12) vs. LIU (30-20), 7 p.m.

Saturday, May 30

Game 3 – Boston College vs. Game 2 loser, noon

Game 4 – Liberty vs. Game 2 winner, 5 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – Game 3 winner vs. Game 4 loser, noon

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 5 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Auburn Regional

Auburn, Ala.

Friday, May 29

Game 1 – Milwaukee 13, Auburn 8

Game 2 – NC State (32-22) vs. UCF (31-21), 6 p.m.

Saturday, May 30

Game 3 – Auburn vs. Game 2 loser, 3 p.m.

Game 4 – Milwaukee vs. Game 2 winner, 8 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – Game 3 winner vs. Game 4 loser, 3 p.m.

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 8 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Austin Regional

Austin, Texas

Friday, May 29

Game 1 – Texas 19, Holy Cross 1

Game 2 – Tarleton St. (37-19) vs. UC Santa Barbara (38-18), 6 p.m.

Saturday, May 30

Game 3 – Holy Cross vs. Game 2 loser, 2 p.m.

Game 4 – Texas vs. Game 2 winner, 7 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – Game 3 winner vs. Game 4 loser, 1 p.m.

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 6 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Chapel Hill Regional

Chapel Hill, N.C.

Friday, May 29

Game 1 – East Carolina 7, Tennessee 3, 14 innings

Game 2 – North Carolina 8, VCU 0

Saturday, May 30

Game 3 – Tennessee vs. VCU, noon

Game 4 – East Carolina vs. North Carolina, 5 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – Game 3 winner vs. Game 4 loser, noon

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 5 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

College Station Regional

College Station, Texas

Friday, May 29

Game 1 – Texas A&M 7, Lamar 5

Game 2 – Texas St. (36-24) vs. Southern Cal (43-15), 9 p.m.

Saturday, May 30

Game 3 – Lamar vs. Game 2 loser, 4 p.m.

Game 4 – Texas A&M vs. Game 2 winner, 9 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – Game 3 winner vs. Game 4 loser, 4 p.m.

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 9 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Eugene Regional

Eugene, Ore.

Friday, May 29

Game 1 – Washington St. 3, Oregon St. 2

Game 2 – Oregon (40-16) vs. Yale (30-13-1), 8 p.m.

Saturday, May 30

Game 3 – Oregon St. vs. Game 2 loser, 4 p.m.

Game 4 – Washington St. vs. Game 2 winner, 9 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – Game 3 winner vs. Game 4 loser, 4 p.m.

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 9 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Gainesville Regional

Gainesville, Fla.

Friday, May 29

Game 1 – Florida 8, Rider 7

Game 2 – Troy (32-29) vs. Miami (38-18), 6 p.m.

Saturday, May 30

Game 3 – Rider vs. Game 2 loser, 1 p.m.

Game 4 – Florida vs. Game 2 winner, 4 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – Game 3 winner vs. Game 4 loser, noon

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 5 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Hattiesburg Regional

Hattiesburg, Miss.

Friday, May 29

Game 1 – Little Rock 7, Southern Miss 4

Game 2 – Jacksonville St. (46-13) vs. Virginia (36-21), 7 p.m.

Saturday, May 30

Game 3 – Southern Miss vs. Game 2 loser, 4 p.m.

Game 4 – Little Rock vs. Game 2 winner, 9 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – Game 3 winner vs. Game 4 loser, 4 p.m.

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 9 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Lawrence Regional

Lawrence, Kan.

Friday, May 29

Game 1 – Kansas 6 Northeastern 3

Game 2 – Missouri St. (34-19) vs. Arkansas (39-20), 6 p.m.

Saturday, May 30

Game 3 – Northeastern vs. Game 2 loser, 1 p.m.

Game 4 – Kansas vs. Game 2 winner, 6 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – Game 3 winner vs. Game 4 loser, 1 p.m.

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 6 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Lincoln Regional

Lincoln, Neb.

Friday, May 29

Game 1 – Nebraska 4, South Dakota St. 1

Game 2 – Arizona St. (37-19) vs. Mississippi (36-21), 9 p.m.

Saturday, May 30

Game 3 – South Dakota St. vs. Game 2 loser, 3 p.m.

Game 4 – Nebraska vs. Game 2 winner, 8 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – Game 3 winner vs. Game 4 loser

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Los Angeles Regional

Los Angeles

Friday, May 29

Game 1 – Saint Mary’s (Cal) 3, UCLA 2

Game 2 – Cal Poly (36-22) vs. Virginia Tech (30-24), 8 p.m.

Saturday, May 30

Game 3 – UCLA vs. Game 2 loser, 4 p.m.

Game 4 – Saint Mary’s (Cal) vs. Game 2 winner, 9 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – Game 3 winner vs. Game 4 loser, 4 p.m.

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 9 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Morgantown Regional

Morgantown, W.Va.

Friday, May 29

Game 1 – Kentucky 6, Wake Forest 5

Game 2 – West Virginia 10, Binghamton 1

Saturday, May 30

Game 3 – Wake Forest vs. Binghamton, noon

Game 4 – Kentucky vs. West Virginia, 5 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – Game 3 winner vs. Game 4 loser, noon

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 5 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Starkville Regional

Starkville, Miss.

Friday, May 29

Game 1 – Mississippi St. 10, Lipscomb 1

Game 2 – Louisiana (39-23) vs. Cincinnati (37-20), 7 p.m.

Saturday, May 30

Game 3 – Lipscomb vs. Game 2 loser, 4 p.m.

Game 4 – Mississippi St. vs. Game 2 winner, 9 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – Game 3 winner vs. Game 4 loser, 3 p.m.

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 8 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Tallahassee Regional

Tallahassee, Fla.

Friday, May 29

Game 1 – St. John’s 6, Florida St. 5

Game 2 – N. Illinois (35-17) vs. Coastal Carolina (37-21), 8 p.m.

Saturday, May 30

Game 3 – Florida St. vs. Game 2 loser, 1 p.m.

Game 4 – St. John’s vs. Game 2 winner, 6 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – Game 3 winner vs. Game 4 loser, 1 p.m.

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 6 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

Tuscaloosa Regional

Tuscaloosa, Ala.

Friday, May 29

Game 1 – SC-Upstate 8, Oklahoma St. 5

Game 2 – Alabama (37-19) vs. Alabama St. (34-21), 7 p.m.

Saturday, May 30

Game 3 – Oklahoma St. vs. Game 2 loser, 2 p.m.

Game 4 – SC-Upstate vs. Game 2 winner, 7 p.m.

Sunday, May 31

Game 5 – Game 3 winner vs. Game 4 loser, 3 p.m.

Game 6 – Game 4 winner vs. Game 5 winner, 8 p.m.

Monday, June 1

x-Game 7 – Rematch Game 6

