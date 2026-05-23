Trophy Hassan II Tour Scores

Saturday
At Royal Golf Dar Es Salam – Red Course
Rabat, Morocco
Purse: $2.5 million
Yardage: 7,329; Par: 73
Final Round
|Scott Hend
|66-69-69—204
|Steven Alker
|72-69-68—209
|Tommy Gainey
|67-67-75—209
|Alex Cejka
|72-68-71—211
|Ernie Els
|74-68-69—211
|Jason Caron
|71-67-74—212
|Soren Kjeldsen
|70-70-72—212
|Tag Ridings
|73-68-71—212
|Fredrik Jacobson
|72-70-71—213
|George McNeill
|70-74-69—213
|Darren Fichardt
|70-65-80—215
|Colin Montgomerie
|78-67-70—215
|Heath Slocum
|74-67-74—215
|Paul Stankowski
|74-72-69—215
|Y.E. Yang
|71-71-73—215
|Peter Baker
|73-73-70—216
|Matt Gogel
|69-73-74—216
|Rob Labritz
|72-73-71—216
|Jeff Maggert
|74-74-68—216
|Greg Chalmers
|71-68-78—217
|Dicky Pride
|77-71-69—217
|Vaughn Taylor
|75-72-70—217
|Charlie Wi
|74-72-71—217
|Ryan Armour
|74-72-72—218
|David Bransdon
|72-72-74—218
|Brandt Jobe
|78-70-70—218
|Jose Maria Olazabal
|72-73-73—218
|Cameron Percy
|68-73-77—218
|Bo Van Pelt
|77-71-70—218
|Woody Austin
|78-69-72—219
|Rory Sabbatini
|76-73-70—219
|Vijay Singh
|75-70-74—219
|Brian Gay
|75-75-70—220
|Mark Hensby
|77-70-73—220
|Thongchai Jaidee
|77-67-76—220
|John Senden
|78-70-72—220
|Ken Tanigawa
|72-73-75—220
|Felipe Aguilar
|70-75-76—221
|Stephen Ames
|76-75-70—221
|Harrison Frazar
|78-71-72—221
|Keith Horne
|75-72-74—221
|Chris DiMarco
|75-76-71—222
|Tom Pernice
|73-75-74—222
|Brett Quigley
|80-73-69—222
|Mario Tiziani
|72-75-75—222
|J.J. Henry
|74-78-71—223
|Miguel Angel Jimenez
|77-74-72—223
|Brendan Jones
|74-74-76—224
|Justin Leonard
|75-74-75—224
|Stuart Appleby
|72-73-80—225
|Carlos Franco
|81-68-76—225
|Billy Andrade
|75-75-76—226
|Robert Karlsson
|79-73-74—226
|Timothy O’Neal
|76-75-75—226
|Willie Wood
|77-77-72—226
|Shane Bertsch
|77-73-77—227
|Boo Weekley
|81-70-76—227
|Joe Durant
|79-73-77—229
|Wes Short
|77-74-79—230
|K.J. Choi
|80-77-75—232
|Robert Gamez
|78-76-79—233
|Jason Bohn
|78-79-77—234
|Scott Parel
|78-78-78—234
|David Frost
|77-78-81—236
|Jay Don Blake
|83-78-77—238
|Jean Van de Velde
|87-80-80—247
