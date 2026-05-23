Trophy Hassan II Tour Scores

The Associated Press

May 23, 2026, 12:12 PM

Saturday

At Royal Golf Dar Es Salam – Red Course

Rabat, Morocco

Purse: $2.5 million

Yardage: 7,329; Par: 73

Final Round

Scott Hend 66-69-69—204
Steven Alker 72-69-68—209
Tommy Gainey 67-67-75—209
Alex Cejka 72-68-71—211
Ernie Els 74-68-69—211
Jason Caron 71-67-74—212
Soren Kjeldsen 70-70-72—212
Tag Ridings 73-68-71—212
Fredrik Jacobson 72-70-71—213
George McNeill 70-74-69—213
Darren Fichardt 70-65-80—215
Colin Montgomerie 78-67-70—215
Heath Slocum 74-67-74—215
Paul Stankowski 74-72-69—215
Y.E. Yang 71-71-73—215
Peter Baker 73-73-70—216
Matt Gogel 69-73-74—216
Rob Labritz 72-73-71—216
Jeff Maggert 74-74-68—216
Greg Chalmers 71-68-78—217
Dicky Pride 77-71-69—217
Vaughn Taylor 75-72-70—217
Charlie Wi 74-72-71—217
Ryan Armour 74-72-72—218
David Bransdon 72-72-74—218
Brandt Jobe 78-70-70—218
Jose Maria Olazabal 72-73-73—218
Cameron Percy 68-73-77—218
Bo Van Pelt 77-71-70—218
Woody Austin 78-69-72—219
Rory Sabbatini 76-73-70—219
Vijay Singh 75-70-74—219
Brian Gay 75-75-70—220
Mark Hensby 77-70-73—220
Thongchai Jaidee 77-67-76—220
John Senden 78-70-72—220
Ken Tanigawa 72-73-75—220
Felipe Aguilar 70-75-76—221
Stephen Ames 76-75-70—221
Harrison Frazar 78-71-72—221
Keith Horne 75-72-74—221
Chris DiMarco 75-76-71—222
Tom Pernice 73-75-74—222
Brett Quigley 80-73-69—222
Mario Tiziani 72-75-75—222
J.J. Henry 74-78-71—223
Miguel Angel Jimenez 77-74-72—223
Brendan Jones 74-74-76—224
Justin Leonard 75-74-75—224
Stuart Appleby 72-73-80—225
Carlos Franco 81-68-76—225
Billy Andrade 75-75-76—226
Robert Karlsson 79-73-74—226
Timothy O’Neal 76-75-75—226
Willie Wood 77-77-72—226
Shane Bertsch 77-73-77—227
Boo Weekley 81-70-76—227
Joe Durant 79-73-77—229
Wes Short 77-74-79—230
K.J. Choi 80-77-75—232
Robert Gamez 78-76-79—233
Jason Bohn 78-79-77—234
Scott Parel 78-78-78—234
David Frost 77-78-81—236
Jay Don Blake 83-78-77—238
Jean Van de Velde 87-80-80—247

