Trophy Hassan II Par Scores

Saturday
At Royal Golf Dar Es Salam – Red Course
Rabat, Morocco
Purse: $2.5 million
Yardage: 7,329; Par: 73
Final Round
|Scott Hend
|66-69-69—204
|-15
|Steven Alker
|72-69-68—209
|-10
|Tommy Gainey
|67-67-75—209
|-10
|Alex Cejka
|72-68-71—211
|-8
|Ernie Els
|74-68-69—211
|-8
|Jason Caron
|71-67-74—212
|-7
|Soren Kjeldsen
|70-70-72—212
|-7
|Tag Ridings
|73-68-71—212
|-7
|Fredrik Jacobson
|72-70-71—213
|-6
|George McNeill
|70-74-69—213
|-6
|Darren Fichardt
|70-65-80—215
|-4
|Colin Montgomerie
|78-67-70—215
|-4
|Heath Slocum
|74-67-74—215
|-4
|Paul Stankowski
|74-72-69—215
|-4
|Y.E. Yang
|71-71-73—215
|-4
|Peter Baker
|73-73-70—216
|-3
|Matt Gogel
|69-73-74—216
|-3
|Rob Labritz
|72-73-71—216
|-3
|Jeff Maggert
|74-74-68—216
|-3
|Greg Chalmers
|71-68-78—217
|-2
|Dicky Pride
|77-71-69—217
|-2
|Vaughn Taylor
|75-72-70—217
|-2
|Charlie Wi
|74-72-71—217
|-2
|Ryan Armour
|74-72-72—218
|-1
|David Bransdon
|72-72-74—218
|-1
|Brandt Jobe
|78-70-70—218
|-1
|Jose Maria Olazabal
|72-73-73—218
|-1
|Cameron Percy
|68-73-77—218
|-1
|Bo Van Pelt
|77-71-70—218
|-1
|Woody Austin
|78-69-72—219
|E
|Rory Sabbatini
|76-73-70—219
|E
|Vijay Singh
|75-70-74—219
|E
|Brian Gay
|75-75-70—220
|+1
|Mark Hensby
|77-70-73—220
|+1
|Thongchai Jaidee
|77-67-76—220
|+1
|John Senden
|78-70-72—220
|+1
|Ken Tanigawa
|72-73-75—220
|+1
|Felipe Aguilar
|70-75-76—221
|+2
|Stephen Ames
|76-75-70—221
|+2
|Harrison Frazar
|78-71-72—221
|+2
|Keith Horne
|75-72-74—221
|+2
|Chris DiMarco
|75-76-71—222
|+3
|Tom Pernice
|73-75-74—222
|+3
|Brett Quigley
|80-73-69—222
|+3
|Mario Tiziani
|72-75-75—222
|+3
|J.J. Henry
|74-78-71—223
|+4
|Miguel Angel Jimenez
|77-74-72—223
|+4
|Brendan Jones
|74-74-76—224
|+5
|Justin Leonard
|75-74-75—224
|+5
|Stuart Appleby
|72-73-80—225
|+6
|Carlos Franco
|81-68-76—225
|+6
|Billy Andrade
|75-75-76—226
|+7
|Robert Karlsson
|79-73-74—226
|+7
|Timothy O’Neal
|76-75-75—226
|+7
|Willie Wood
|77-77-72—226
|+7
|Shane Bertsch
|77-73-77—227
|+8
|Boo Weekley
|81-70-76—227
|+8
|Joe Durant
|79-73-77—229
|+10
|Wes Short
|77-74-79—230
|+11
|K.J. Choi
|80-77-75—232
|+13
|Robert Gamez
|78-76-79—233
|+14
|Jason Bohn
|78-79-77—234
|+15
|Scott Parel
|78-78-78—234
|+15
|David Frost
|77-78-81—236
|+17
|Jay Don Blake
|83-78-77—238
|+19
|Jean Van de Velde
|87-80-80—247
|+28
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.