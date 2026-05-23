Live Radio
Home » Sports » Trophy Hassan II Par Scores

Trophy Hassan II Par Scores

The Associated Press

May 23, 2026, 12:12 PM

Saturday

At Royal Golf Dar Es Salam – Red Course

Rabat, Morocco

Purse: $2.5 million

Yardage: 7,329; Par: 73

Final Round

Scott Hend 66-69-69—204 -15
Steven Alker 72-69-68—209 -10
Tommy Gainey 67-67-75—209 -10
Alex Cejka 72-68-71—211 -8
Ernie Els 74-68-69—211 -8
Jason Caron 71-67-74—212 -7
Soren Kjeldsen 70-70-72—212 -7
Tag Ridings 73-68-71—212 -7
Fredrik Jacobson 72-70-71—213 -6
George McNeill 70-74-69—213 -6
Darren Fichardt 70-65-80—215 -4
Colin Montgomerie 78-67-70—215 -4
Heath Slocum 74-67-74—215 -4
Paul Stankowski 74-72-69—215 -4
Y.E. Yang 71-71-73—215 -4
Peter Baker 73-73-70—216 -3
Matt Gogel 69-73-74—216 -3
Rob Labritz 72-73-71—216 -3
Jeff Maggert 74-74-68—216 -3
Greg Chalmers 71-68-78—217 -2
Dicky Pride 77-71-69—217 -2
Vaughn Taylor 75-72-70—217 -2
Charlie Wi 74-72-71—217 -2
Ryan Armour 74-72-72—218 -1
David Bransdon 72-72-74—218 -1
Brandt Jobe 78-70-70—218 -1
Jose Maria Olazabal 72-73-73—218 -1
Cameron Percy 68-73-77—218 -1
Bo Van Pelt 77-71-70—218 -1
Woody Austin 78-69-72—219 E
Rory Sabbatini 76-73-70—219 E
Vijay Singh 75-70-74—219 E
Brian Gay 75-75-70—220 +1
Mark Hensby 77-70-73—220 +1
Thongchai Jaidee 77-67-76—220 +1
John Senden 78-70-72—220 +1
Ken Tanigawa 72-73-75—220 +1
Felipe Aguilar 70-75-76—221 +2
Stephen Ames 76-75-70—221 +2
Harrison Frazar 78-71-72—221 +2
Keith Horne 75-72-74—221 +2
Chris DiMarco 75-76-71—222 +3
Tom Pernice 73-75-74—222 +3
Brett Quigley 80-73-69—222 +3
Mario Tiziani 72-75-75—222 +3
J.J. Henry 74-78-71—223 +4
Miguel Angel Jimenez 77-74-72—223 +4
Brendan Jones 74-74-76—224 +5
Justin Leonard 75-74-75—224 +5
Stuart Appleby 72-73-80—225 +6
Carlos Franco 81-68-76—225 +6
Billy Andrade 75-75-76—226 +7
Robert Karlsson 79-73-74—226 +7
Timothy O’Neal 76-75-75—226 +7
Willie Wood 77-77-72—226 +7
Shane Bertsch 77-73-77—227 +8
Boo Weekley 81-70-76—227 +8
Joe Durant 79-73-77—229 +10
Wes Short 77-74-79—230 +11
K.J. Choi 80-77-75—232 +13
Robert Gamez 78-76-79—233 +14
Jason Bohn 78-79-77—234 +15
Scott Parel 78-78-78—234 +15
David Frost 77-78-81—236 +17
Jay Don Blake 83-78-77—238 +19
Jean Van de Velde 87-80-80—247 +28

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up