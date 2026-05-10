Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Monday, May 11

The Associated Press

May 10, 2026, 10:12 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, May 11

BOWLING

6 p.m.

CBSSN — PBA Tour: Petraglia Championship – Finals, Bloomington, Minn.

7 p.m.

CBSSN — PBA Tour: Scorpion Championship – Match Play, Bloomington, Minn.

9 p.m.

CBSSN — PBA Tour: Scorpion Championship – Finals, Bloomington, Minn.

COLLEGE VOLLEYBALL (MEN’S)

7 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: UC Irvine vs. Hawaii, Championship, Los Angeles

MLB BASEBALL

8 p.m.

FS1 — Seattle at Houston (8:10 p.m.)

10 p.m.

MLBN — San Francisco at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Eastern Conference Semifinal: Detroit at Cleveland, Game 4

PEACOCK — Eastern Conference Semifinal: Detroit at Cleveland, Game 4

10:30 p.m.

PRIME VIDEO — Western Conference Semifinal: Oklahoma City at L.A. Lakers, Game 4

NHL HOCKEY

8 p.m.

ESPN — Western Conference Second Round: Colorado at Minnesota, Game 4

SOCCER (MEN’S)

1:45 p.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al Ahli at Al Taawoun

2:55 p.m.

CBSSN — English League Championship Playoffs: Hull City at Millwall, Semifinal – Leg 2

3 p.m.

USA — English Premier League: Leeds United at Tottenham Hotspur

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — Rome-ATP/WTA – Live; ATP 3rd Round; WTA Round of 16

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Rome-ATP/WTA – Live; ATP 3rd Round; WTA Round of 16

5 a.m. (Tuesday)

TENNIS CHANNEL — Rome-ATP/WTA – Live; ATP Round of 16; WTA Quarterfinal 1 & 2; ATP Doubles 2nd Round

6 a.m. (Tuesday)

TENNIS CHANNEL — Rome-ATP/WTA – Live; ATP Round of 16; WTA Quarterfinal 1 & 2; ATP Doubles 2nd Round

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up