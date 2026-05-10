Sports on TV for Monday, May 11

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, May 11
BOWLING
6 p.m.
CBSSN — PBA Tour: Petraglia Championship – Finals, Bloomington, Minn.
7 p.m.
CBSSN — PBA Tour: Scorpion Championship – Match Play, Bloomington, Minn.
9 p.m.
CBSSN — PBA Tour: Scorpion Championship – Finals, Bloomington, Minn.
COLLEGE VOLLEYBALL (MEN’S)
7 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: UC Irvine vs. Hawaii, Championship, Los Angeles
MLB BASEBALL
8 p.m.
FS1 — Seattle at Houston (8:10 p.m.)
10 p.m.
MLBN — San Francisco at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Eastern Conference Semifinal: Detroit at Cleveland, Game 4
PEACOCK — Eastern Conference Semifinal: Detroit at Cleveland, Game 4
10:30 p.m.
PRIME VIDEO — Western Conference Semifinal: Oklahoma City at L.A. Lakers, Game 4
NHL HOCKEY
8 p.m.
ESPN — Western Conference Second Round: Colorado at Minnesota, Game 4
SOCCER (MEN’S)
1:45 p.m.
FS2 — Saudi Pro League: Al Ahli at Al Taawoun
2:55 p.m.
CBSSN — English League Championship Playoffs: Hull City at Millwall, Semifinal – Leg 2
3 p.m.
USA — English Premier League: Leeds United at Tottenham Hotspur
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — Rome-ATP/WTA – Live; ATP 3rd Round; WTA Round of 16
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Rome-ATP/WTA – Live; ATP 3rd Round; WTA Round of 16
5 a.m. (Tuesday)
TENNIS CHANNEL — Rome-ATP/WTA – Live; ATP Round of 16; WTA Quarterfinal 1 & 2; ATP Doubles 2nd Round
6 a.m. (Tuesday)
TENNIS CHANNEL — Rome-ATP/WTA – Live; ATP Round of 16; WTA Quarterfinal 1 & 2; ATP Doubles 2nd Round
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.