Sports on TV for Monday, June 1

(All times Eastern) Schedule subject to change and/or blackouts Monday, June 1 COLLEGE BASEBALL Noon ESPNU — NCAA Tournament: TBD,…

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, June 1

COLLEGE BASEBALL

Noon

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional (if necessary)

3 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional (if necessary)

6 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional (if necessary)

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional (if necessary)

9 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional (if necessary)

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional (if necessary)

COLLEGE GOLF (MEN’S)

5:30 p.m.

GOLF — NCAA Tournament: Individual National Championship, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif.

COLLEGE SOFTBALL

Noon

ESPN — Women’s College World Series – Double Elimination Round: TBD, Game 11, Oklahoma City, Okla.

2:30 p.m.

ESPN — Women’s College World Series – Elimination Game: TBD, Game 12, Oklahoma City, Okla. (if necessary)

7 p.m.

ESPN — Women’s College World Series – Double Elimination Round: TBD, Game 13, Oklahoma City, Okla.

9:30 p.m.

ESPN — Women’s College World Series – Elimination Game: TBD, Game 14, Oklahoma City, Okla. (if necessary)

MLB BASEBALL

7:30 p.m.

FS1 — San Francisco at Milwaukee (7:40 p.m.)

SOCCER

6 p.m.

NBCSN — The Soccer Tournament: TBD, Cary, N.C.

7:20 p.m.

NBCSN — The Soccer Tournament: TBD, Cary, N.C.

8:40 p.m.

NBCSN — The Soccer Tournament: TBD, Cary, N.C.

SOCCER (MEN’S)

12:50 p.m.

FS2 — International Friendly: Norway vs. Sweden, Oslo, Norway

9 p.m.

FS2 — International Friendly: Canada vs. Uzbekistan, Edmonton, Alberta

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s Round of 16 & Doubles 3rd Round; Mixed Doubles Quarterfinals; Boys’ & Girls’ 1st and 2nd Round & Doubles 1st Round

TNT — ATP/WTA: French Open, Fourth Round, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Fourth Round, Paris

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s Round of 16 & Doubles 3rd Round; Mixed Doubles Quarterfinals; Boys’ & Girls’ 1st and 2nd Round & Doubles 1st Round

TNT — ATP/WTA: French Open, Fourth Round, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Fourth Round, Paris

2 p.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Fourth Round, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Fourth Round, Paris

5 a.m. (Tuesday)

TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s, Women’s & Mixed Doubles Quarterfinals; Boys’ & Girls’ 2nd Round & Doubles 1st and 2nd Round

TNT — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Doubles Coverage, Paris

6 a.m. (Tuesday)

TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s, Women’s & Mixed Doubles Quarterfinals; Boys’ & Girls’ 2nd Round & Doubles 1st and 2nd Round

TNT — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Doubles Coverage, Paris

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

USA — Seattle at Dallas

10 p.m.

NBCSN — Minnesota at Phoenix

PEACOCK — Minnesota at Phoenix

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