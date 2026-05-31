Sports on TV for Monday, June 1

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, June 1
COLLEGE BASEBALL
Noon
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional (if necessary)
3 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional (if necessary)
6 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional (if necessary)
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional (if necessary)
9 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional (if necessary)
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional (if necessary)
COLLEGE GOLF (MEN’S)
5:30 p.m.
GOLF — NCAA Tournament: Individual National Championship, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif.
COLLEGE SOFTBALL
Noon
ESPN — Women’s College World Series – Double Elimination Round: TBD, Game 11, Oklahoma City, Okla.
2:30 p.m.
ESPN — Women’s College World Series – Elimination Game: TBD, Game 12, Oklahoma City, Okla. (if necessary)
7 p.m.
ESPN — Women’s College World Series – Double Elimination Round: TBD, Game 13, Oklahoma City, Okla.
9:30 p.m.
ESPN — Women’s College World Series – Elimination Game: TBD, Game 14, Oklahoma City, Okla. (if necessary)
MLB BASEBALL
7:30 p.m.
FS1 — San Francisco at Milwaukee (7:40 p.m.)
SOCCER
6 p.m.
NBCSN — The Soccer Tournament: TBD, Cary, N.C.
7:20 p.m.
NBCSN — The Soccer Tournament: TBD, Cary, N.C.
8:40 p.m.
NBCSN — The Soccer Tournament: TBD, Cary, N.C.
SOCCER (MEN’S)
12:50 p.m.
FS2 — International Friendly: Norway vs. Sweden, Oslo, Norway
9 p.m.
FS2 — International Friendly: Canada vs. Uzbekistan, Edmonton, Alberta
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s Round of 16 & Doubles 3rd Round; Mixed Doubles Quarterfinals; Boys’ & Girls’ 1st and 2nd Round & Doubles 1st Round
TNT — ATP/WTA: French Open, Fourth Round, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Fourth Round, Paris
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s Round of 16 & Doubles 3rd Round; Mixed Doubles Quarterfinals; Boys’ & Girls’ 1st and 2nd Round & Doubles 1st Round
TNT — ATP/WTA: French Open, Fourth Round, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Fourth Round, Paris
2 p.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Fourth Round, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Fourth Round, Paris
5 a.m. (Tuesday)
TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s, Women’s & Mixed Doubles Quarterfinals; Boys’ & Girls’ 2nd Round & Doubles 1st and 2nd Round
TNT — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Doubles Coverage, Paris
6 a.m. (Tuesday)
TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s, Women’s & Mixed Doubles Quarterfinals; Boys’ & Girls’ 2nd Round & Doubles 1st and 2nd Round
TNT — ATP/WTA: French Open, Quarterfinals, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Doubles Coverage, Paris
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
USA — Seattle at Dallas
10 p.m.
NBCSN — Minnesota at Phoenix
PEACOCK — Minnesota at Phoenix
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