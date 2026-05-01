Sports on TV for May 4 – 10

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, May 4
COLLEGE SOFTBALL
7:30 p.m.
SECN — Tennessee at Missouri
MLB BASEBALL
7:30 p.m.
FS1 — Milwaukee at St. Louis (7:45 p.m.)
9:30 p.m.
MLBN — Atlanta at Seattle (9:40 p.m.)
NHL HOCKEY
7 p.m.
ESPN — Conference Second Round: TBD, Game 1
9:30 p.m.
ESPN — Conference Second Round: TBD, Game 1
SOFTBALL
7 p.m.
ESPN2 — 2026 Athletes Unlimited College Draft Show
Tuesday, May 5
COLLEGE BASEBALL
8 p.m.
ESPN2 — Louisville at Vanderbilt
COLLEGE SOFTBALL
1 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Lexington, Ky.
4 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Lexington, Ky.
7 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Lexington, Ky.
MLB BASEBALL
8 p.m.
TBS — L.A. Dodgers at Houston (8:10 p.m.)
9:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Pittsburgh at Arizona (9:40 p.m.) OR Atlanta at Seattle (9:40 p.m.)
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
ESPN — Conference Second Round: TBD, Game 1
10 p.m.
ESPN — Conference Second Round: TBD, Game 1
Wednesday, May 6
COLLEGE SOFTBALL
11 a.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Charlottesville, Va.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Lexington, Ky.
1:30 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Charlottesville, Va.
2 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Lexington, Ky.
5 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Charlottesville, Va.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Lexington, Ky.
7:30 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Charlottesville, Va.
8 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Lexington, Ky.
MLB BASEBALL
2 p.m.
MLBN — L.A. Dodgers at Houston (2:10 p.m.)
7 p.m.
MLBN — Texas at N.Y. Yankees (7:05 p.m.)
7:05 p.m.
PRIME VIDEO — Texas at N.Y. Yankees
10 p.m.
MLBN — Pittsburgh at Arizona (joined in progress) (9:40 p.m.)
NBA BASKETBALL
7:40 p.m.
ESPN — Conference Semifinal: TBD
10 p.m.
ESPN — Conference Semifinal: TBD
Thursday, May 7
COLLEGE BASEBALL
8 p.m.
ESPNU — Auburn at Mississippi St.
COLLEGE SOFTBALL
11 a.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlottesville, Va.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Lexington, Ky.
1:30 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlottesville, Va.
2 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Lexington, Ky.
5 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlottesville, Va.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Lexington, Ky.
7:30 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlottesville, Va.
8 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Lexington, Ky.
GOLF
7:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Estrella Damm Catalunya Championship, First Round, Real Club de Golf El Prat, Barcelona, Spain
10 a.m.
GOLF — PGA Tour: ONEflight Myrtle Beach Classic, First Round, Dunes Golf and Beach Club, Myrtle, S.C.
Noon
GOLF — LPGA Tour: Mizuho Americas Open, First Round, Mountain Ridge Country Club, West Caldwell, N.J.
2 p.m.
GOLF — PGA Tour: Truist Championship, First Round, Quail Hollow Golf Club, Charlotte, N.C.
MLB BASEBALL
2 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Cincinnati at Chicago Cubs (2:20 p.m.) OR Cleveland at Kansas City (2:10 p.m.)
7 p.m.
ESPN — Tampa Bay at Boston
10 p.m.
ESPN — St. Louis at San Diego
Friday, May 8
AUTO RACING
8 a.m.
FS2 — Indy NXT Series: Practice, IMS Road Course, Indianapolis
9 a.m.
FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, IMS Road Course, Indianapolis
1 p.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Warmup, IMS Road Course, Indianapolis
4 p.m.
FS2 — Indy NXT Series: Indianapolis Grand Prix – Race 1, IMS Road Course, Indianapolis
4:30 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Bully Hill Vineyards 176 at The Glen, Watkins Glen International, Watkins Glen, N.Y.
5:30 p.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Qualifying, IMS Road Course, Indianapolis
COLLEGE BASEBALL
5:30 p.m.
SECN — Alabama at South Carolina
7 p.m.
ESPNU — Illinois St. at Southern Cal
8:30 p.m.
SECN — Auburn at Mississippi St.
9 p.m.
ESPN2 — Oklahoma St. at Arizona St.
COLLEGE SOFTBALL
1 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Charlottesville, Va.
3:30 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Charlottesville, Va.
5 p.m.
ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Lexington, Ky.
7:30 p.m.
ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Lexington, Ky.
10 p.m.
ESPNU — Saint Mary’s (Calif.) at Santa Clara
GOLF
7:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Estrella Damm Catalunya Championship, Second Round, Real Club de Golf El Prat, Barcelona, Spain
10 a.m.
GOLF — PGA Tour: ONEflight Myrtle Beach Classic, Second Round, Dunes Golf and Beach Club, Myrtle, S.C.
Noon
GOLF — LPGA Tour: Mizuho Americas Open, Second Round, Mountain Ridge Country Club, West Caldwell, N.J.
2 p.m.
GOLF — PGA Tour: Truist Championship, Second Round, Quail Hollow Golf Club, Charlotte, N.C.
7 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Insperity Invitational, First Round, The Woodlands Country Club (Tournament Course), The Woodlands, Texas (Taped)
MLB BASEBALL
7:10 p.m.
APPLE TV — Minnesota at Cleveland
9:40 p.m.
APPLE TV — St. Louis at San Diego
UFL FOOTBALL
8 p.m.
FOX — Columbus at St. Louis
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
ION — TBA
10 p.m.
ION — Golden State at Seattle
Saturday, May 9
AUTO RACING
11:30 a.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Warmup, IMS Road Course, Indianapolis
2:30 p.m.
FS1 — Indy NXT Series: Indianapolis Grand Prix – Race 2, IMS Road Course, Indianapolis
4 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Mission 200 at The Glen, Watkins Glen International, Watkins Glen, N.Y.
4:30 p.m.
FOX — NTT IndyCar Series: Sonsio Grand Prix, IMS Road Course, Indianapolis
COLLEGE BASEBALL
1 p.m.
SECN — Alabama at South Carolina
4 p.m.
SECN — Auburn at Mississippi St.
6 p.m.
ACCN — Florida St. at Clemson
7 p.m.
SECN — LSU at Georgia
9 p.m.
ESPN2 — Oklahoma St. at Arizona St.
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
Noon
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round
2:30 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round
5 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round
7:30 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round
COLLEGE SOFTBALL
Noon
ESPN — Big 12 Tournament: TBD, Championship, Oklahoma City
ESPN2 — American Athletic Tournament: TBD, Championship, Greenville, N.C.
2:30 p.m.
ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Charlottesville, Va.
ESPN2 — Sun Belt Tournament: TBD, Championship, Lafayette, La.
5 p.m.
ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Championship, Lexington, Ky.
GOLF
7:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Estrella Damm Catalunya Championship, Third Round, Real Club de Golf El Prat, Barcelona, Spain
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: Truist Championship, Third Round, Quail Hollow Golf Club, Charlotte, N.C.
3 p.m.
CBS — PGA Tour: Truist Championship, Third Round, Quail Hollow Golf Club, Charlotte, N.C.
GOLF — PGA Tour: ONEflight Myrtle Beach Classic, Third Round, Dunes Golf and Beach Club, Myrtle, S.C.
5 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Mizuho Americas Open, Third Round, Mountain Ridge Country Club, West Caldwell, N.J.
8:30 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Insperity Invitational, Second Round, The Woodlands Country Club (Tournament Course), The Woodlands, Texas (Taped)
MLB BASEBALL
4 p.m.
FS1 — Houston at Cincinnati (4:10 p.m.)
7 p.m.
FOX — Regional Coverage: N.Y. Mets at Arizona (7:15 p.m.) OR St. Louis at San Diego (7:15 p.m.)
NBA BASKETBALL
8:30 p.m.
ABC — Conference Semifinal: TBD
SOCCER (MEN’S)
10 a.m.
USA — English Premier League: AFC Bournemouth at Fulham
12:30 p.m.
NBC — English Premier League: Brentford at Manchester City
UFL FOOTBALL
1:30 p.m.
FOX — Louisville at DC
8 p.m.
ESPN — Dallas at Birmingham
WNBA BASKETBALL
1 p.m.
ABC — Dallas at Indiana
3:30 p.m.
ABC — Phoenix at Las Vegas
9 p.m.
NBATV — Chicago at Portland
Sunday, May 10
AUTO RACING
3 p.m.
FS1 — NASCAR Cup Series: Go Bowling at The Glen, Watkins Glen International, Watkins Glen, N.Y.
NBC — AMA Supercross Championship: Round 17, Salt Lake City
COLLEGE BASEBALL
Noon
ESPN2 — Texas at Tennessee
SECN — Kentucky at Florida
3 p.m.
ESPN2 — Florida St. at Clemson
SECN — LSU at Georgia
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
Noon
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round
2:30 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round
5 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round
7:30 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round
COLLEGE SOFTBALL
7 p.m.
ESPN2 — NCAA Softball Selection Special
GOLF
7 a.m.
GOLF — DP World Tour: Estrella Damm Catalunya Championship, Final Round, Real Club de Golf El Prat, Barcelona, Spain
1 p.m.
CBS — LPGA Tour: Mizuho Americas Open, Third Round, Mountain Ridge Country Club, West Caldwell, N.J.
GOLF — PGA Tour: Truist Championship, Final Round, Quail Hollow Golf Club, Charlotte, N.C.
3 p.m.
CBS — PGA Tour: Truist Championship, Final Round, Quail Hollow Golf Club, Charlotte, N.C.
GOLF — PGA Tour: ONEflight Myrtle Beach Classic, Final Round, Dunes Golf and Beach Club, Myrtle, S.C.
5 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Insperity Invitational, Final Round, The Woodlands Country Club (Tournament Course), The Woodlands, Texas
MLB BASEBALL
Noon
PEACOCK — Washington at Miami (12:10 p.m.)
7 p.m.
PEACOCK — Detroit at Kansas City (7:20 p.m.)
NBA BASKETBALL
3 p.m.
ABC — 2026 NBA Draft Lottery
3:30 p.m.
ABC — Conference Semifinal: TBD
NHL HOCKEY
7 p.m.
ESPN — Conference Second Round: TBD
9:30 p.m.
ESPN — Conference Second Round: TBD
SOCCER (MEN’S)
9 a.m.
USA — English Premier League: Newcastle United at Nottingham Forest
11:30 a.m.
USA — English Premier League: Arsenal at West Ham United
2:55 p.m.
ESPN — La Liga: Real Madrid at Barcelona
SOCCER (WOMEN’S)
12:25 p.m.
ESPN — NWSL: Chicago at Kansas City
UFL FOOTBALL
6 p.m.
FS1 — Orlando at Houston
WNBA BASKETBALL
6 p.m.
USA — Las Vegas at Los Angeles
