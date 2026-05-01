Sports on TV for May 4 – 10

The Associated Press

May 1, 2026, 10:04 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, May 4

COLLEGE SOFTBALL

7:30 p.m.

SECN — Tennessee at Missouri

MLB BASEBALL

7:30 p.m.

FS1 — Milwaukee at St. Louis (7:45 p.m.)

9:30 p.m.

MLBN — Atlanta at Seattle (9:40 p.m.)

NHL HOCKEY

7 p.m.

ESPN — Conference Second Round: TBD, Game 1

9:30 p.m.

ESPN — Conference Second Round: TBD, Game 1

SOFTBALL

7 p.m.

ESPN2 — 2026 Athletes Unlimited College Draft Show

_____

Tuesday, May 5

COLLEGE BASEBALL

8 p.m.

ESPN2 — Louisville at Vanderbilt

COLLEGE SOFTBALL

1 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Lexington, Ky.

4 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Lexington, Ky.

7 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Lexington, Ky.

MLB BASEBALL

8 p.m.

TBS — L.A. Dodgers at Houston (8:10 p.m.)

9:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Pittsburgh at Arizona (9:40 p.m.) OR Atlanta at Seattle (9:40 p.m.)

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

ESPN — Conference Second Round: TBD, Game 1

10 p.m.

ESPN — Conference Second Round: TBD, Game 1

_____

Wednesday, May 6

COLLEGE SOFTBALL

11 a.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Charlottesville, Va.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Lexington, Ky.

1:30 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Charlottesville, Va.

2 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Lexington, Ky.

5 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Charlottesville, Va.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Lexington, Ky.

7:30 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Charlottesville, Va.

8 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Lexington, Ky.

MLB BASEBALL

2 p.m.

MLBN — L.A. Dodgers at Houston (2:10 p.m.)

7 p.m.

MLBN — Texas at N.Y. Yankees (7:05 p.m.)

7:05 p.m.

PRIME VIDEO — Texas at N.Y. Yankees

10 p.m.

MLBN — Pittsburgh at Arizona (joined in progress) (9:40 p.m.)

NBA BASKETBALL

7:40 p.m.

ESPN — Conference Semifinal: TBD

10 p.m.

ESPN — Conference Semifinal: TBD

_____

Thursday, May 7

COLLEGE BASEBALL

8 p.m.

ESPNU — Auburn at Mississippi St.

COLLEGE SOFTBALL

11 a.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlottesville, Va.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Lexington, Ky.

1:30 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlottesville, Va.

2 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Lexington, Ky.

5 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlottesville, Va.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Lexington, Ky.

7:30 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlottesville, Va.

8 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Lexington, Ky.

GOLF

7:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Estrella Damm Catalunya Championship, First Round, Real Club de Golf El Prat, Barcelona, Spain

10 a.m.

GOLF — PGA Tour: ONEflight Myrtle Beach Classic, First Round, Dunes Golf and Beach Club, Myrtle, S.C.

Noon

GOLF — LPGA Tour: Mizuho Americas Open, First Round, Mountain Ridge Country Club, West Caldwell, N.J.

2 p.m.

GOLF — PGA Tour: Truist Championship, First Round, Quail Hollow Golf Club, Charlotte, N.C.

MLB BASEBALL

2 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Cincinnati at Chicago Cubs (2:20 p.m.) OR Cleveland at Kansas City (2:10 p.m.)

7 p.m.

ESPN — Tampa Bay at Boston

10 p.m.

ESPN — St. Louis at San Diego

_____

Friday, May 8

AUTO RACING

8 a.m.

FS2 — Indy NXT Series: Practice, IMS Road Course, Indianapolis

9 a.m.

FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, IMS Road Course, Indianapolis

1 p.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Warmup, IMS Road Course, Indianapolis

4 p.m.

FS2 — Indy NXT Series: Indianapolis Grand Prix – Race 1, IMS Road Course, Indianapolis

4:30 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Bully Hill Vineyards 176 at The Glen, Watkins Glen International, Watkins Glen, N.Y.

5:30 p.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Qualifying, IMS Road Course, Indianapolis

COLLEGE BASEBALL

5:30 p.m.

SECN — Alabama at South Carolina

7 p.m.

ESPNU — Illinois St. at Southern Cal

8:30 p.m.

SECN — Auburn at Mississippi St.

9 p.m.

ESPN2 — Oklahoma St. at Arizona St.

COLLEGE SOFTBALL

1 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Charlottesville, Va.

3:30 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Charlottesville, Va.

5 p.m.

ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Lexington, Ky.

7:30 p.m.

ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Lexington, Ky.

10 p.m.

ESPNU — Saint Mary’s (Calif.) at Santa Clara

GOLF

7:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Estrella Damm Catalunya Championship, Second Round, Real Club de Golf El Prat, Barcelona, Spain

10 a.m.

GOLF — PGA Tour: ONEflight Myrtle Beach Classic, Second Round, Dunes Golf and Beach Club, Myrtle, S.C.

Noon

GOLF — LPGA Tour: Mizuho Americas Open, Second Round, Mountain Ridge Country Club, West Caldwell, N.J.

2 p.m.

GOLF — PGA Tour: Truist Championship, Second Round, Quail Hollow Golf Club, Charlotte, N.C.

7 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Insperity Invitational, First Round, The Woodlands Country Club (Tournament Course), The Woodlands, Texas (Taped)

MLB BASEBALL

7:10 p.m.

APPLE TV — Minnesota at Cleveland

9:40 p.m.

APPLE TV — St. Louis at San Diego

UFL FOOTBALL

8 p.m.

FOX — Columbus at St. Louis

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

ION — TBA

10 p.m.

ION — Golden State at Seattle

_____

Saturday, May 9

AUTO RACING

11:30 a.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Warmup, IMS Road Course, Indianapolis

2:30 p.m.

FS1 — Indy NXT Series: Indianapolis Grand Prix – Race 2, IMS Road Course, Indianapolis

4 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Mission 200 at The Glen, Watkins Glen International, Watkins Glen, N.Y.

4:30 p.m.

FOX — NTT IndyCar Series: Sonsio Grand Prix, IMS Road Course, Indianapolis

COLLEGE BASEBALL

1 p.m.

SECN — Alabama at South Carolina

4 p.m.

SECN — Auburn at Mississippi St.

6 p.m.

ACCN — Florida St. at Clemson

7 p.m.

SECN — LSU at Georgia

9 p.m.

ESPN2 — Oklahoma St. at Arizona St.

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

Noon

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round

2:30 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round

5 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round

7:30 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round

COLLEGE SOFTBALL

Noon

ESPN — Big 12 Tournament: TBD, Championship, Oklahoma City

ESPN2 — American Athletic Tournament: TBD, Championship, Greenville, N.C.

2:30 p.m.

ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Charlottesville, Va.

ESPN2 — Sun Belt Tournament: TBD, Championship, Lafayette, La.

5 p.m.

ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Championship, Lexington, Ky.

GOLF

7:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Estrella Damm Catalunya Championship, Third Round, Real Club de Golf El Prat, Barcelona, Spain

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Truist Championship, Third Round, Quail Hollow Golf Club, Charlotte, N.C.

3 p.m.

CBS — PGA Tour: Truist Championship, Third Round, Quail Hollow Golf Club, Charlotte, N.C.

GOLF — PGA Tour: ONEflight Myrtle Beach Classic, Third Round, Dunes Golf and Beach Club, Myrtle, S.C.

5 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Mizuho Americas Open, Third Round, Mountain Ridge Country Club, West Caldwell, N.J.

8:30 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Insperity Invitational, Second Round, The Woodlands Country Club (Tournament Course), The Woodlands, Texas (Taped)

MLB BASEBALL

4 p.m.

FS1 — Houston at Cincinnati (4:10 p.m.)

7 p.m.

FOX — Regional Coverage: N.Y. Mets at Arizona (7:15 p.m.) OR St. Louis at San Diego (7:15 p.m.)

NBA BASKETBALL

8:30 p.m.

ABC — Conference Semifinal: TBD

SOCCER (MEN’S)

10 a.m.

USA — English Premier League: AFC Bournemouth at Fulham

12:30 p.m.

NBC — English Premier League: Brentford at Manchester City

UFL FOOTBALL

1:30 p.m.

FOX — Louisville at DC

8 p.m.

ESPN — Dallas at Birmingham

WNBA BASKETBALL

1 p.m.

ABC — Dallas at Indiana

3:30 p.m.

ABC — Phoenix at Las Vegas

9 p.m.

NBATV — Chicago at Portland

_____

Sunday, May 10

AUTO RACING

3 p.m.

FS1 — NASCAR Cup Series: Go Bowling at The Glen, Watkins Glen International, Watkins Glen, N.Y.

NBC — AMA Supercross Championship: Round 17, Salt Lake City

COLLEGE BASEBALL

Noon

ESPN2 — Texas at Tennessee

SECN — Kentucky at Florida

3 p.m.

ESPN2 — Florida St. at Clemson

SECN — LSU at Georgia

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

Noon

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round

2:30 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round

5 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round

7:30 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round

COLLEGE SOFTBALL

7 p.m.

ESPN2 — NCAA Softball Selection Special

GOLF

7 a.m.

GOLF — DP World Tour: Estrella Damm Catalunya Championship, Final Round, Real Club de Golf El Prat, Barcelona, Spain

1 p.m.

CBS — LPGA Tour: Mizuho Americas Open, Third Round, Mountain Ridge Country Club, West Caldwell, N.J.

GOLF — PGA Tour: Truist Championship, Final Round, Quail Hollow Golf Club, Charlotte, N.C.

3 p.m.

CBS — PGA Tour: Truist Championship, Final Round, Quail Hollow Golf Club, Charlotte, N.C.

GOLF — PGA Tour: ONEflight Myrtle Beach Classic, Final Round, Dunes Golf and Beach Club, Myrtle, S.C.

5 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Insperity Invitational, Final Round, The Woodlands Country Club (Tournament Course), The Woodlands, Texas

MLB BASEBALL

Noon

PEACOCK — Washington at Miami (12:10 p.m.)

7 p.m.

PEACOCK — Detroit at Kansas City (7:20 p.m.)

NBA BASKETBALL

3 p.m.

ABC — 2026 NBA Draft Lottery

3:30 p.m.

ABC — Conference Semifinal: TBD

NHL HOCKEY

7 p.m.

ESPN — Conference Second Round: TBD

9:30 p.m.

ESPN — Conference Second Round: TBD

SOCCER (MEN’S)

9 a.m.

USA — English Premier League: Newcastle United at Nottingham Forest

11:30 a.m.

USA — English Premier League: Arsenal at West Ham United

2:55 p.m.

ESPN — La Liga: Real Madrid at Barcelona

SOCCER (WOMEN’S)

12:25 p.m.

ESPN — NWSL: Chicago at Kansas City

UFL FOOTBALL

6 p.m.

FS1 — Orlando at Houston

WNBA BASKETBALL

6 p.m.

USA — Las Vegas at Los Angeles

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

