Sports on TV for May 25 – 31

The Associated Press

May 22, 2026, 10:04 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, May 25

COLLEGE BASEBALL

Noon

ESPN2 — NCAA Baseball Championship Selection Special

COLLEGE GOLF (WOMEN’S)

5:30 p.m.

GOLF — NCAA Tournament: Championships, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif.

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

1 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Championship, Charlottesville, Va.

MLB BASEBALL

3:30 p.m.

ESPN — N.Y. Yankees at Kansas City

7 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Miami at Toronto (7:07 p.m.) OR Colorado at L.A. Dodgers (9:10 p.m.)

10 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Seattle at Athletics (joined in progress) (9:40 p.m.) OR Colorado at L.A. Dodgers (joined in progress) (9:10 p.m.)

NBA BASKETBALL

8:10 p.m.

ESPN — Eastern Conference Final: New York at Cleveland, Game 4

NHL HOCKEY

8 p.m.

TNT — Eastern Conference Final: Carolina at Montreal, Game 3

TRUTV — Eastern Conference Final: Carolina at Montreal, Game 3

TENNIS

6 a.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

2 p.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

6 a.m. (Tuesday)

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

NBCSN — Portland at New York

PEACOCK — Portland at New York

_____

Tuesday, May 26

COLLEGE GOLF (WOMEN’S)

6 p.m.

GOLF — NCAA Tournament: Championships, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif.

MLB BASEBALL

6:30 p.m.

TBS — Atlanta at Boston (6:45 p.m.)

TRUTV — Atlanta at Boston (6:45 p.m.)

9:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Arizona at San Francisco (9:45 p.m.) OR Colorado at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)

NBA BASKETBALL

8:30 p.m.

NBC — Western Conference Final: San Antonio at Oklahoma City, Game 5 (if necessary)

PEACOCK — Western Conference Final: San Antonio at Oklahoma City, Game 5 (if necessary)

NHL HOCKEY

8 p.m.

ESPN — Western Conference Final: Colorado at Vegas, Game 4

TENNIS

6 a.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

2 p.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

6 a.m. (Wednesday)

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

_____

Wednesday, May 27

COLLEGE GOLF (WOMEN’S)

6 p.m.

GOLF — NCAA Tournament: Championships, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif.

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Washington at Cleveland (1:10 p.m.)

4 p.m.

MLBN — Arizona at San Francisco (joined in progress) (3:45 p.m.)

6:30 p.m.

FS1 — Tampa Bay at Baltimore (6:35 p.m.)

7:40 p.m.

PRIME VIDEO — N.Y. Yankees at Kansas City

10 p.m.

MLBN — Colorado at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)

NBA BASKETBALL

8:10 p.m.

ESPN — Eastern Conference Final: Cleveland at New York, Game 5 (if necessary)

NHL HOCKEY

8 p.m.

TNT — Eastern Conference Final: Carolina at Montreal, Game 4

TRUTV — Eastern Conference Final: Carolina at Montreal, Game 4

TENNIS

6 a.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

2 p.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

6 a.m. (Thursday)

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

WNBA BASKETBALL

7 p.m.

USA — Phoenix at New York

9 p.m.

USA — Atlanta at Minnesota

_____

Thursday, May 28

COLLEGE SOFTBALL

Noon

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Game 1, Oklahoma City, Okla.

2:30 p.m.

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Game 2, Oklahoma City, Okla.

7 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Game 3, Oklahoma City, Okla.

9:30 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Game 4, Oklahoma City, Okla.

GOLF

7 a.m.

GOLF — DP World Tour: Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel Tirol, First Round, Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, Kitzbühel, Austria

4 p.m.

GOLF — PGA Tour: Charles Schwab Challenge, First Round, Colonial Country Club, Fort Worth, Texas

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — L.A. Angels at Detroit (1:10 p.m.)

4 p.m.

MLBN — Atlanta at Boston (4:10 p.m.)

7 p.m.

MLBN — Toronto at Baltimore (joined in progress) (6:35 p.m.)

NBA BASKETBALL

8:30 p.m.

NBC — Western Conference Final: Oklahoma City at San Antonio, Game 6 (if necessary)

PEACOCK — Western Conference Final: San Antonio at Oklahoma City, Game 6 (if necessary)

NHL HOCKEY

8 p.m.

ESPN — Western Conference Final: Vegas at Colorado, Game 5 (if necessary)

TENNIS

6 a.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

2 p.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

6 a.m. (Friday)

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

PRIME VIDEO — Las Vegas at Dallas

10 p.m.

PRIME VIDEO — Indiana at Golden State

_____

Friday, May 29

AUTO RACING

3 p.m.

FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Streets of Detroit, Detroit

7 p.m.

PRIME VIDEO — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Flote 200, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn.

COLLEGE BASEBALL

Noon

ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional

SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional

3 p.m.

ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional

SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional

6 p.m.

ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional

SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional

9 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional

COLLEGE SOFTBALL

7 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Game 5, Oklahoma City, Okla.

9:30 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Game 6, Oklahoma City, Okla.

GOLF

7 a.m.

GOLF — DP World Tour: Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel Tirol, Second Round, Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, Kitzbühel, Austria

Noon

GOLF — LPGA Tour: ShopRite LPGA powered by Wakefern, First Round, Seaview Hotel & Golf Club (Bay Course), Galloway, N.J.

4 p.m.

GOLF — PGA Tour: Charles Schwab Challenge, Second Round, Colonial Country Club, Fort Worth, Texas

MLB BASEBALL

6:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Atlanta at Cincinnati (6:40 p.m.) OR San Diego at Washington (6:45 p.m.)

6:40 p.m.

APPLE TV — Minnesota at Pittsburgh

9:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: N.Y. Yankees at Athletics (9:40 p.m.) OR Arizona at Seattle (joined in progress) (10:10 p.m.)

10:10 p.m.

APPLE TV — Philadelphia at L.A. Dodgers

NBA BASKETBALL

8:10 p.m.

ESPN — Eastern Conference Final: New York at Cleveland, Game 6 (if necessary)

NHL HOCKEY

8 p.m.

TNT — Eastern Conference Final: Montreal at Carolina, Game 5 (if necessary)

TRUTV — Eastern Conference Final: Montreal at Carolina, Game 5 (if necessary)

TENNIS

6 a.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

2 p.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

6 a.m. (Saturday)

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

UFL FOOTBALL

8 p.m.

FOX — Dallas at St. Louis

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

ION — TBA

10 p.m.

ION — Atlanta at Portland

_____

Saturday, May 30

AUTO RACING

9 a.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Streets of Detroit, Detroit

1 p.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Qualifying, Streets of Detroit, Detroit

4 p.m.

NBC — IMSA WeatherTech SportsCar Championship: Chevrolet Detroit Grand Prix Presented By Lear, Detroit Street Circuit, Detroit

7:30 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Sports Illustrated Resorts 250, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn.

BOXING

9 p.m.

ESPN — MVPW-03: Main Card, El Paso, Texas

COLLEGE BASEBALL

Noon

ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional

1 p.m.

SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional

3 p.m.

ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional

4 p.m.

SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional

6 p.m.

ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional

7 p.m.

SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional

9 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional

COLLEGE SOFTBALL

3 p.m.

ABC — Women’s College World Series: TBD, Game 7, Oklahoma City, Okla.

7 p.m.

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Game 8, Oklahoma City, Okla.

GOLF

7 a.m.

GOLF — DP World Tour: Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel Tirol, Third Round, Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, Kitzbühel, Austria

1:30 p.m.

GOLF — PGA Tour: Charles Schwab Challenge, Third Round, Colonial Country Club, Fort Worth, Texas

3:30 p.m.

CBS — PGA Tour: Charles Schwab Challenge, Third Round, Colonial Country Club, Fort Worth, Texas

GOLF — LPGA Tour: ShopRite LPGA powered by Wakefern, Second Round, Seaview Hotel & Golf Club (Bay Course), Galloway, N.J.

6 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel Tirol, Final Round, Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, Kitzbühel, Austria

LACROSSE (MEN’S)

1 p.m.

ABC — PLL: New York at Denver

MLB BASEBALL

4 p.m.

FS1 — Kansas City at Texas (4:05 p.m.)

7 p.m.

FOX — Regional Coverage: Atlanta at Cincinnati (7:15 p.m.) OR Chicago Cubs at St. Louis (7:15 p.m.)

10 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Philadelphia at L.A. Dodgers (10:10 p.m.) OR Arizona at Seattle (10:10 p.m.)

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Western Conference Final: San Antonio at Oklahoma City, Game 7 (if necessary)

PEACOCK — Western Conference Final: San Antonio at Oklahoma City, Game 7 (if necessary)

NHL HOCKEY

8 p.m.

ABC — Western Conference Final: Colorado at Vegas, Game 6 (if necessary)

SOCCER (MEN’S)

Noon

CBS — UEFA Champions League: Paris Saint-Germain vs. Arsenal, Final, Budapest, Hungary

TENNIS

6 a.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

2 p.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

6 a.m. (Sunday)

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

UFL FOOTBALL

3 p.m.

ESPN2 — Houston at Birmingham

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

CBS — Indiana at Portland

_____

Sunday, May 31

AUTO RACING

9:30 a.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Warmup, Streets of Detroit, Detroit

12:30 p.m.

FOX — NTT IndyCar Series: Chevrolet Detroit Grand Prix, Streets of Detroit, Detroit

3 p.m.

FOX — NHRA: NHRA Potomac Nationals presented by JEGS, Maryland International Raceway, Mechanicsville, Md.

7 p.m.

PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Cracker Barrel 400, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn.

COLLEGE BASEBALL

Noon

ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional

SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional

3 p.m.

ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional

SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional

6 p.m.

ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional

SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional

9 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional

COLLEGE SOFTBALL

3 p.m.

ABC — Women’s College World Series: TBD, Game 9, Oklahoma City, Okla.

7 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Game 10, Oklahoma City, Okla.

GOLF

7 a.m.

GOLF — DP World Tour: Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel Tirol, Final Round, Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, Kitzbühel, Austria

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Charles Schwab Challenge, Final Round, Colonial Country Club, Fort Worth, Texas

3 p.m.

CBS — PGA Tour: Charles Schwab Challenge, Final Round, Colonial Country Club, Fort Worth, Texas

GOLF — LPGA Tour: ShopRite LPGA powered by Wakefern, Final Round, Seaview Hotel & Golf Club (Bay Course), Galloway, N.J.

MLB BASEBALL

Noon

PEACOCK — Toronto at Baltimore (12:15 p.m.)

4 p.m.

MLBN — N.Y. Yankees at Athletics (4:05 p.m.)

7 p.m.

NBC — Chicago Cubs at St. Louis (7:20 p.m.)

PEACOCK — Chicago Cubs at St. Louis (7:20 p.m.)

NBA BASKETBALL

8:10 p.m.

ESPN — Eastern Conference Final: Cleveland at New York, Game 7 (if necessary)

NHL HOCKEY

TBA

TNT — Eastern Conference Final: Carolina at Montreal, Game 6 (if necessary)

TRUTV — Eastern Conference Final: Carolina at Montreal, Game 6 (if necessary)

TENNIS

6 a.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

2 p.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

6 a.m. (Monday)

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

UFL FOOTBALL

Noon

ABC — Orlando at DC

6 p.m.

FOX — Louisville at Columbus

WNBA BASKETBALL

3:30 p.m.

NBC — Las Vegas at Golden State

PEACOCK — Las Vegas at Golden State

_____

