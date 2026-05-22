Live Radio
Home » Sports » Baseball Glance

Baseball Glance

The Associated Press

May 22, 2026, 10:04 AM

All Times EDT

East Division

W L Pct GB
Tampa Bay 33 15 .688
New York 30 21 .588
Toronto 23 27 .460 11
Boston 22 27 .449 11½
Baltimore 21 29 .420 13

Central Division

W L Pct GB
Cleveland 30 22 .577
Chicago 25 24 .510
Minnesota 23 27 .460 6
Kansas City 20 30 .400 9
Detroit 20 31 .392

West Division

W L Pct GB
Athletics 26 24 .520
Texas 24 25 .490
Seattle 24 27 .471
Houston 20 31 .392
Los Angeles 17 34 .333

___

East Division

W L Pct GB
Atlanta 35 16 .686
Philadelphia 25 25 .500
Washington 25 26 .490 10
New York 22 28 .440 12½
Miami 22 29 .431 13

Central Division

W L Pct GB
Milwaukee 29 18 .617
Chicago 29 21 .580
St. Louis 28 21 .571 2
Cincinnati 26 24 .520
Pittsburgh 26 24 .520

West Division

W L Pct GB
Los Angeles 31 19 .620
San Diego 29 20 .592
Arizona 26 23 .531
San Francisco 20 30 .400 11
Colorado 19 32 .373 12½

___

AMERICAN LEAGUE

Thursday’s Games

Cleveland 3, Detroit 1

Toronto 2, N.Y. Yankees 0

Athletics 3, L.A. Angels 2, 10 innings

Friday’s Games

Houston at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Cleveland at Philadelphia, 6:40 p.m.

Tampa Bay at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Pittsburgh at Toronto, 7:07 p.m.

Minnesota at Boston, 7:10 p.m.

Detroit at Baltimore, 7:15 p.m.

Seattle at Kansas City, 7:40 p.m.

Texas at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Athletics at San Diego, 9:40 p.m.

Chicago White Sox at San Francisco, 10:15 p.m.

Saturday’s Games

Tampa Bay (Rasmussen 4-1) at N.Y. Yankees (Weathers 2-2), 1:35 p.m.

Houston (Teng 2-3) at Chicago Cubs (Rea 4-2), 2:20 p.m.

Pittsburgh (Skenes 6-3) at Toronto (Corbin 1-1), 3:07 p.m.

Chicago White Sox (Fedde 0-4) at San Francisco (Houser 2-4), 4:05 p.m.

Cleveland (Cecconi 3-4) at Philadelphia (Wheeler 3-0), 4:05 p.m.

Detroit (Valdez 2-3) at Baltimore (Young 3-1), 4:05 p.m.

Minnesota (TBD) at Boston (Bello 2-5), 4:10 p.m.

Seattle (Kirby 5-3) at Kansas City (Kolek 2-0), 4:10 p.m.

Athletics (Ginn 2-2) at San Diego (Giolito 1-0), 9:40 p.m.

Texas (Eovaldi 5-4) at L.A. Angels (Ureña 1-4), 10:05 p.m.

Sunday’s Games

Pittsburgh at Toronto, 12:15 p.m.

Cleveland at Philadelphia, 1:35 p.m.

Detroit at Baltimore, 1:35 p.m.

Minnesota at Boston, 1:35 p.m.

Tampa Bay at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

Seattle at Kansas City, 2:10 p.m.

Houston at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Chicago White Sox at San Francisco, 4:05 p.m.

Athletics at San Diego, 4:10 p.m.

Texas at L.A. Angels, 7:20 p.m.

___

NATIONAL LEAGUE

Thursday’s Games

Pittsburgh 6, St. Louis 2

N.Y. Mets 2, Washington 1

Atlanta 9, Miami 3

Arizona 2, Colorado 1

Friday’s Games

Houston at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Cleveland at Philadelphia, 6:40 p.m.

St. Louis at Cincinnati, 6:40 p.m.

Pittsburgh at Toronto, 7:07 p.m.

N.Y. Mets at Miami, 7:10 p.m.

Washington at Atlanta, 7:15 p.m.

L.A. Dodgers at Milwaukee, 7:40 p.m.

Athletics at San Diego, 9:40 p.m.

Colorado at Arizona, 9:40 p.m.

Chicago White Sox at San Francisco, 10:15 p.m.

Saturday’s Games

Houston (Teng 2-3) at Chicago Cubs (Rea 4-2), 2:20 p.m.

Pittsburgh (Skenes 6-3) at Toronto (Corbin 1-1), 3:07 p.m.

Chicago White Sox (Fedde 0-4) at San Francisco (Houser 2-4), 4:05 p.m.

Cleveland (Cecconi 3-4) at Philadelphia (Wheeler 3-0), 4:05 p.m.

N.Y. Mets (Peralta 3-3) at Miami (Meyer 4-0), 4:10 p.m.

Washington (Irvin 1-4) at Atlanta (Holmes 3-1), 4:10 p.m.

L.A. Dodgers (Sasaki 2-3) at Milwaukee (Gasser 0-0), 7:15 p.m.

St. Louis (Pallante 4-4) at Cincinnati (Singer 2-4), 7:15 p.m.

Athletics (Ginn 2-2) at San Diego (Giolito 1-0), 9:40 p.m.

Colorado (Lorenzen 2-6) at Arizona (Gallen 2-4), 10:10 p.m.

Sunday’s Games

Pittsburgh at Toronto, 12:15 p.m.

Cleveland at Philadelphia, 1:35 p.m.

N.Y. Mets at Miami, 1:40 p.m.

St. Louis at Cincinnati, 1:40 p.m.

L.A. Dodgers at Milwaukee, 2:10 p.m.

Houston at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Chicago White Sox at San Francisco, 4:05 p.m.

Athletics at San Diego, 4:10 p.m.

Colorado at Arizona, 4:10 p.m.

Washington at Atlanta, 4:10 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up