All Times EDT
East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Tampa Bay
|33
|15
|.688
|—
|New York
|30
|21
|.588
|4½
|Toronto
|23
|27
|.460
|11
|Boston
|22
|27
|.449
|11½
|Baltimore
|21
|29
|.420
|13
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Cleveland
|30
|22
|.577
|—
|Chicago
|25
|24
|.510
|3½
|Minnesota
|23
|27
|.460
|6
|Kansas City
|20
|30
|.400
|9
|Detroit
|20
|31
|.392
|9½
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Athletics
|26
|24
|.520
|—
|Texas
|24
|25
|.490
|1½
|Seattle
|24
|27
|.471
|2½
|Houston
|20
|31
|.392
|6½
|Los Angeles
|17
|34
|.333
|9½
___
East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Atlanta
|35
|16
|.686
|—
|Philadelphia
|25
|25
|.500
|9½
|Washington
|25
|26
|.490
|10
|New York
|22
|28
|.440
|12½
|Miami
|22
|29
|.431
|13
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Milwaukee
|29
|18
|.617
|—
|Chicago
|29
|21
|.580
|1½
|St. Louis
|28
|21
|.571
|2
|Cincinnati
|26
|24
|.520
|4½
|Pittsburgh
|26
|24
|.520
|4½
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Los Angeles
|31
|19
|.620
|—
|San Diego
|29
|20
|.592
|1½
|Arizona
|26
|23
|.531
|4½
|San Francisco
|20
|30
|.400
|11
|Colorado
|19
|32
|.373
|12½
___
AMERICAN LEAGUE
Thursday’s Games
Cleveland 3, Detroit 1
Toronto 2, N.Y. Yankees 0
Athletics 3, L.A. Angels 2, 10 innings
Friday’s Games
Houston at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Cleveland at Philadelphia, 6:40 p.m.
Tampa Bay at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Pittsburgh at Toronto, 7:07 p.m.
Minnesota at Boston, 7:10 p.m.
Detroit at Baltimore, 7:15 p.m.
Seattle at Kansas City, 7:40 p.m.
Texas at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Athletics at San Diego, 9:40 p.m.
Chicago White Sox at San Francisco, 10:15 p.m.
Saturday’s Games
Tampa Bay (Rasmussen 4-1) at N.Y. Yankees (Weathers 2-2), 1:35 p.m.
Houston (Teng 2-3) at Chicago Cubs (Rea 4-2), 2:20 p.m.
Pittsburgh (Skenes 6-3) at Toronto (Corbin 1-1), 3:07 p.m.
Chicago White Sox (Fedde 0-4) at San Francisco (Houser 2-4), 4:05 p.m.
Cleveland (Cecconi 3-4) at Philadelphia (Wheeler 3-0), 4:05 p.m.
Detroit (Valdez 2-3) at Baltimore (Young 3-1), 4:05 p.m.
Minnesota (TBD) at Boston (Bello 2-5), 4:10 p.m.
Seattle (Kirby 5-3) at Kansas City (Kolek 2-0), 4:10 p.m.
Athletics (Ginn 2-2) at San Diego (Giolito 1-0), 9:40 p.m.
Texas (Eovaldi 5-4) at L.A. Angels (Ureña 1-4), 10:05 p.m.
Sunday’s Games
Pittsburgh at Toronto, 12:15 p.m.
Cleveland at Philadelphia, 1:35 p.m.
Detroit at Baltimore, 1:35 p.m.
Minnesota at Boston, 1:35 p.m.
Tampa Bay at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
Seattle at Kansas City, 2:10 p.m.
Houston at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Chicago White Sox at San Francisco, 4:05 p.m.
Athletics at San Diego, 4:10 p.m.
Texas at L.A. Angels, 7:20 p.m.
___
NATIONAL LEAGUE
Thursday’s Games
Pittsburgh 6, St. Louis 2
N.Y. Mets 2, Washington 1
Atlanta 9, Miami 3
Arizona 2, Colorado 1
Friday’s Games
Houston at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Cleveland at Philadelphia, 6:40 p.m.
St. Louis at Cincinnati, 6:40 p.m.
Pittsburgh at Toronto, 7:07 p.m.
N.Y. Mets at Miami, 7:10 p.m.
Washington at Atlanta, 7:15 p.m.
L.A. Dodgers at Milwaukee, 7:40 p.m.
Athletics at San Diego, 9:40 p.m.
Colorado at Arizona, 9:40 p.m.
Chicago White Sox at San Francisco, 10:15 p.m.
Saturday’s Games
Houston (Teng 2-3) at Chicago Cubs (Rea 4-2), 2:20 p.m.
Pittsburgh (Skenes 6-3) at Toronto (Corbin 1-1), 3:07 p.m.
Chicago White Sox (Fedde 0-4) at San Francisco (Houser 2-4), 4:05 p.m.
Cleveland (Cecconi 3-4) at Philadelphia (Wheeler 3-0), 4:05 p.m.
N.Y. Mets (Peralta 3-3) at Miami (Meyer 4-0), 4:10 p.m.
Washington (Irvin 1-4) at Atlanta (Holmes 3-1), 4:10 p.m.
L.A. Dodgers (Sasaki 2-3) at Milwaukee (Gasser 0-0), 7:15 p.m.
St. Louis (Pallante 4-4) at Cincinnati (Singer 2-4), 7:15 p.m.
Athletics (Ginn 2-2) at San Diego (Giolito 1-0), 9:40 p.m.
Colorado (Lorenzen 2-6) at Arizona (Gallen 2-4), 10:10 p.m.
Sunday’s Games
Pittsburgh at Toronto, 12:15 p.m.
Cleveland at Philadelphia, 1:35 p.m.
N.Y. Mets at Miami, 1:40 p.m.
St. Louis at Cincinnati, 1:40 p.m.
L.A. Dodgers at Milwaukee, 2:10 p.m.
Houston at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Chicago White Sox at San Francisco, 4:05 p.m.
Athletics at San Diego, 4:10 p.m.
Colorado at Arizona, 4:10 p.m.
Washington at Atlanta, 4:10 p.m.
