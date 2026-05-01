Sports on TV for May 2 – 3

The Associated Press

May 1, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Saturday, May 2

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:30 a.m.

FS2 — AFL: St. Kilda at Carlton

1 a.m. (Sunday)

FS2 — AFL: Melbourne at Sydney

5 a.m. (Sunday)

FS1 — AFL: Greater Western Sydney at Gold Coast

AUTO RACING

Noon

APPLE TV — Formula 1: Sprint Race, Miami International Autodrome, Miami

12:30 p.m.

PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Practice, Texas Motor Speedway, Fort Worth, Texas

1:40 p.m.

PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Qualifying, Texas Motor Speedway, Fort Worth, Texas

3:30 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Andy’s Frozen Custard 340, Texas Motor Speedway, Fort Worth, Texas

4 p.m.

APPLE TV — Formula 1: Qualifying, Miami International Autodrome, Miami

9:30 p.m.

FS1 — NHRA: Qualifying, South Georgia Motorsports Park, Adel, Ga. (taped)

BASKETBALL AFRICA LEAGUE

10 a.m.

NBATV — JCA Kings Cote d’Ivoire vs. AS Ville de Dakar

1 p.m.

NBATV — Club Africain Tunisia vs. FUS Rabat Morocco

COLLEGE BASEBALL

1 p.m.

ACCN — Boston College at Clemson

7 p.m.

BTN — Nebraska at Ohio St.

SECN — Florida at Oklahoma

7:30 p.m.

ESPNU — Miami at NC State

10 p.m.

BTN — Oregon at Washington

COLLEGE BEACH VOLLEYBALL (WOMEN’S)

10 a.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal, Gulf Shores, Ala.

11 a.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal, Gulf Shores, Ala.

Noon

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal, Gulf Shores, Ala.

1 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal, Gulf Shores, Ala.

2 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Semifinal, Gulf Shores, Ala.

3:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Semifinal, Gulf Shores, Ala.

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

Noon

BTN — Big Ten Tournament: Penn State vs. Johns Hopkins, Championship, Piscataway, N.J.

ESPNU — Metro Atlantic Tournament: Marist at Siena, Championship

2 p.m.

ESPNU — Big East Tournament: Providence vs. Georgetown, Championship, Providence, R.I.

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

3:30 p.m.

CBSSN — Patriot League Tournament: Army at Navy, Championship

4 p.m.

ESPNU — Big 12 Tournament: Colorado vs. Florida, Championship, Gainesville, Fla.

COLLEGE SOFTBALL

Noon

ESPN — Florida at Georgia

1 p.m.

SECN — Tennessee at Missouri

2:30 p.m.

BTN — Nebraska at Penn St.

ESPN — Baylor at Texas Tech

3 p.m.

SECN — Mississippi St. at Mississippi

4 p.m.

ACCN — Florida St. at Boston College

4:30 p.m.

BTN — Oregon at UCLA

5 p.m.

ESPN2 — Oklahoma at Texas A&M

SECN — Auburn at LSU

GOLF

6:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Turkish Airlines Open, Third Round, National GC, Belek, Antalya, Turkey

Noon

GOLF — PGA Tour: Cadillac Championship, Third Round, Trump National Doral – Blue Monster Course, Miami

3 p.m.

CBS — PGA Tour: Cadillac Championship, Third Round, Trump National Doral – Blue Monster Course, Miami

GOLF — PGA Tour Champions: Regions Tradition, Third Round, Greystone Golf & Country Club, Birmingham, Ala.

5:30 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Mexico Riviera Maya Open at Mayakoba, Third Round, El Camaleon Golf Course at Mayakoba, Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico

6 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: Turkish Airlines Open, Final Round, National GC, Belek, Antalya, Turkey

HORSE RACING

Noon

NBCSN — Kentucky Derby Prep: Preliminary Races, Churchill Downs, Louisville, Ky.

12:30 p.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

2:30 p.m.

NBC — Kentucky Derby Prep: Preliminary Races, Churchill Downs, Louisville, Ky.

3 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

6:55 p.m.

NBC — 152nd Kentucky Derby: From Churchill Downs, Louisville, Ky.

IIHF HOCKEY (MEN’S)

9 a.m.

NHLN — U-18 World Championship: TBD, Bronze Medal Game, Bratislava, Slovakia

1 p.m.

NHLN — U-18 World Championship: TBD, Gold Medal Game, Bratislava, Slovakia

MIXED MARTIAL ARTS

10 p.m.

ESPN2 — PFL: Main Card, Sioux Falls, S.D.

MLB BASEBALL

2 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Arizona at Chicago Cubs (2:20 p.m.) OR Toronto at Minnesota (2:10 p.m.)

4 p.m.

FS1 — Cincinnati at Pittsburgh (4:05 p.m.)

7 p.m.

FOX — Regional Coverage: L.A. Dodgers at St. Louis (7:15 p.m.) OR Texas at Detroit (7:15 p.m.)

9:30 p.m.

MLBN — Kansas City at Seattle (9:40 p.m.)

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

NBC — Eastern Conference First Round: Philadelphia at Boston, Game 7

NHL HOCKEY

8 p.m.

ABC — Eastern Conference Second Round: Philadelphia at Carolina, Game 1

SOCCER (MEN’S)

10 a.m.

NBCSN — English Premier League: Brighton & Hove Albion at Newcastle United

USA — English Premier League: West Ham United at Brentford FC

12:30 p.m.

NBC — English Premier League: Fulham at Arsenal

2:30 p.m.

FOX — MLS: Seattle at Kansas City

4:30 p.m.

FOX — MLS: Portland at Salt Lake

6 p.m.

CBSSN — USL Championship: Louisville City at Detroit City

7 p.m.

FS1 — MLS: Orlando City at Inter Miami

SOCCER (WOMEN’S)

6:30 a.m.

CBSSN — Serie A: Juventus at Napoli

9 a.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Arsenal at OL Lyonnes, Semifinal – Leg 2

4 p.m.

ION — NWSL: Washington at Orlando

6:30 p.m.

ION — NWSL: Kansas City at North Carolina

8:45 p.m.

ION — NWSL: Utah at Angel City

TENNIS

8 a.m.

TENNIS CHANNEL — Madrid-ATP/WTA – Live; WTA Singles Final; ATP Doubles Final

UFL FOOTBALL

Noon

ABC — Dallas at DC

Sunday, May 3

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5 a.m.

FS1 — AFL: Greater Western Sydney at Gold Coast

AUTO RACING

1 p.m.

FS1 — NHRA: Qualifying, South Georgia Motorsports Park, Adel, Ga. (taped)

3 p.m.

NBC — AMA Supercross Championship: Round 16, Denver

3:30 p.m.

FS1 — NASCAR Cup Series: Würth 400 presented by LIQUI MOLY, Texas Motor Speedway, Fort Worth, Texas

4 p.m.

APPLE TV — Formula 1: Crypto.com Miami Grand Prix, Miami International Autodrome, Miami

NBCSN — IMSA WeatherTech SportsCar Championship: Monterey SportsCar Championship, WeatherTech Raceway Laguna Seca, Monterey, Calif.

7 p.m.

FS1 — NHRA: NHRA Southern Nationals, South Georgia Motorsports Park, Adel, Ga. (taped)

BASKETBALL (MEN’S)

10 p.m.

CBSSN — Military Basketball Association: TBD, Championship, Colorado Springs, Colo.

BASKETBALL (WOMEN’S)

7:30 p.m.

CBSSN — Military Basketball Association: TBD, Championship, Colorado Springs, Colo.

BASKETBALL AFRICA LEAGUE

10 a.m.

NBATV — ASC Ville de Dakar vs. Maktown Flyers Nigeria

1 p.m.

NBATV — Al Ahly Egypt vs. FUS Rabat Morocco

COLLEGE BASEBALL

Noon

SECN — Missouri at Georgia

2 p.m.

ACCN — Duke at North Carolina

ESPN — Mississippi St. at Texas

3 p.m.

SECN — Mississippi at Arkansas

COLLEGE BEACH VOLLEYBALL (WOMEN’S)

12:30 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Championship, Gulf Shores, Ala.

COLLEGE GOLF (MEN’S)

5:30 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: Championship, Pumpkin Ridge Golf Club, North Plains, Ore.

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

Noon

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Charlotte, N.C.

CBSSN — Patriot League Tournament: TBD, Championship, West Point, N.Y.

1 p.m.

ESPNU — Ivy League Tournament: TBD, Championship, Ithaca, N.Y.

9:30 p.m.

ESPNU — NCAA Men’s Lacrosse Selection Special

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

11 a.m.

ESPNU — Metro Atlantic Tournament: TBD, Championship

9 p.m.

ESPNU — NCAA Women’s Lacrosse Selection Special

COLLEGE SOFTBALL

Noon

BTN — Nebraska at Penn St.

2 p.m.

BTN — Oregon at UCLA

5 p.m.

ACCN — Florida St. at Boston College

GOLF

6 a.m.

GOLF — DP World Tour: Turkish Airlines Open, Final Round, National GC, Belek, Antalya, Turkey

Noon

GOLF — PGA Tour: Cadillac Championship, Final Round, Trump National Doral – Blue Monster Course, Miami

1 p.m.

CBS — LPGA Tour: Mexico Riviera Maya Open at Mayakoba, Final Round, El Camaleon Golf Course at Mayakoba, Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico

3 p.m.

CBS — PGA Tour: Cadillac Championship, Final Round, Trump National Doral – Blue Monster Course, Miami

GOLF — PGA Tour Champions: Regions Tradition, Final Round, Greystone Golf & Country Club, Birmingham, Ala.

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

LACROSSE (MEN’S)

6 p.m.

ESPNU — NLL Playoffs: Toronto at San Diego, Semifinal – Game 2

MLB BASEBALL

12:30 p.m.

NBCSN — Toronto at Minnesota (12:35 p.m.)

PEACOCK — Toronto at Minnesota (12:35 p.m.)

4 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Chicago White Sox at San Diego (4:10 p.m.) OR N.Y. Mets at L.A. Angels (4:07 p.m.)

7 p.m.

NBCSN — Texas at Detroit (7:20 p.m.)

PEACOCK — Texas at Detroit (7:20 p.m.)

NBA BASKETBALL

TBA

TBA — Eastern Conference First Round: Toronto at Cleveland, Game 7

TBA — Eastern Conference First Round: Orlando at Detroit, Game 7

TBA — Western Conference First Round: Houston at L.A. Lakers, Game 7

NHL HOCKEY

TBA — Eastern Conference First Round: Boston at Buffalo, Game 7

TBA — Eastern Conference First Round: Montreal at Tampa Bay, Game 7

TBA — Western Conference First Round: Utah at Vegas, Game 7

SOCCER (MEN’S)

6:55 a.m.

CBSSN — Scottish Premier League: Celtic at Hibernian

10:30 a.m.

NBCSN — English Premier League: Liverpool at Manchester United

2 p.m.

USA — English Premier League: Tottenham Hotspur at Aston Villa

3 p.m.

ESPN2 — La Liga: Real Madrid at RCD Espanyol

SOCCER (WOMEN’S)

1 p.m.

ESPN2 — NWSL: Portland at Chicago

3 p.m.

CBSSN — NWSL: Denver at Boston

5 p.m.

CBSSN — NWSL: Racing Louisville at NJ/NY Gotham

Midnight

CBSSN — UEFA Champions League: Bayern Munich at Barcelona, Semifinal – Leg 2

TENNIS

8 a.m.

TENNIS CHANNEL — Madrid – ATP/WTA – Live; ATP Singles Final; WTA Doubles Final

UFL FOOTBALL

4 p.m.

FOX — Birmingham at Orlando

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

