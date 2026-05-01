Sports on TV for May 2 – 3

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Saturday, May 2
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:30 a.m.
FS2 — AFL: St. Kilda at Carlton
1 a.m. (Sunday)
FS2 — AFL: Melbourne at Sydney
5 a.m. (Sunday)
FS1 — AFL: Greater Western Sydney at Gold Coast
AUTO RACING
Noon
APPLE TV — Formula 1: Sprint Race, Miami International Autodrome, Miami
12:30 p.m.
PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Practice, Texas Motor Speedway, Fort Worth, Texas
1:40 p.m.
PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Qualifying, Texas Motor Speedway, Fort Worth, Texas
3:30 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Andy’s Frozen Custard 340, Texas Motor Speedway, Fort Worth, Texas
4 p.m.
APPLE TV — Formula 1: Qualifying, Miami International Autodrome, Miami
9:30 p.m.
FS1 — NHRA: Qualifying, South Georgia Motorsports Park, Adel, Ga. (taped)
BASKETBALL AFRICA LEAGUE
10 a.m.
NBATV — JCA Kings Cote d’Ivoire vs. AS Ville de Dakar
1 p.m.
NBATV — Club Africain Tunisia vs. FUS Rabat Morocco
COLLEGE BASEBALL
1 p.m.
ACCN — Boston College at Clemson
7 p.m.
BTN — Nebraska at Ohio St.
SECN — Florida at Oklahoma
7:30 p.m.
ESPNU — Miami at NC State
10 p.m.
BTN — Oregon at Washington
COLLEGE BEACH VOLLEYBALL (WOMEN’S)
10 a.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal, Gulf Shores, Ala.
11 a.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal, Gulf Shores, Ala.
Noon
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal, Gulf Shores, Ala.
1 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Quarterfinal, Gulf Shores, Ala.
2 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Semifinal, Gulf Shores, Ala.
3:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Semifinal, Gulf Shores, Ala.
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
Noon
BTN — Big Ten Tournament: Penn State vs. Johns Hopkins, Championship, Piscataway, N.J.
ESPNU — Metro Atlantic Tournament: Marist at Siena, Championship
2 p.m.
ESPNU — Big East Tournament: Providence vs. Georgetown, Championship, Providence, R.I.
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
3:30 p.m.
CBSSN — Patriot League Tournament: Army at Navy, Championship
4 p.m.
ESPNU — Big 12 Tournament: Colorado vs. Florida, Championship, Gainesville, Fla.
COLLEGE SOFTBALL
Noon
ESPN — Florida at Georgia
1 p.m.
SECN — Tennessee at Missouri
2:30 p.m.
BTN — Nebraska at Penn St.
ESPN — Baylor at Texas Tech
3 p.m.
SECN — Mississippi St. at Mississippi
4 p.m.
ACCN — Florida St. at Boston College
4:30 p.m.
BTN — Oregon at UCLA
5 p.m.
ESPN2 — Oklahoma at Texas A&M
SECN — Auburn at LSU
GOLF
6:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Turkish Airlines Open, Third Round, National GC, Belek, Antalya, Turkey
Noon
GOLF — PGA Tour: Cadillac Championship, Third Round, Trump National Doral – Blue Monster Course, Miami
3 p.m.
CBS — PGA Tour: Cadillac Championship, Third Round, Trump National Doral – Blue Monster Course, Miami
GOLF — PGA Tour Champions: Regions Tradition, Third Round, Greystone Golf & Country Club, Birmingham, Ala.
5:30 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Mexico Riviera Maya Open at Mayakoba, Third Round, El Camaleon Golf Course at Mayakoba, Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico
6 a.m. (Sunday)
GOLF — DP World Tour: Turkish Airlines Open, Final Round, National GC, Belek, Antalya, Turkey
HORSE RACING
Noon
NBCSN — Kentucky Derby Prep: Preliminary Races, Churchill Downs, Louisville, Ky.
12:30 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
2:30 p.m.
NBC — Kentucky Derby Prep: Preliminary Races, Churchill Downs, Louisville, Ky.
3 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
6:55 p.m.
NBC — 152nd Kentucky Derby: From Churchill Downs, Louisville, Ky.
IIHF HOCKEY (MEN’S)
9 a.m.
NHLN — U-18 World Championship: TBD, Bronze Medal Game, Bratislava, Slovakia
1 p.m.
NHLN — U-18 World Championship: TBD, Gold Medal Game, Bratislava, Slovakia
MIXED MARTIAL ARTS
10 p.m.
ESPN2 — PFL: Main Card, Sioux Falls, S.D.
MLB BASEBALL
2 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Arizona at Chicago Cubs (2:20 p.m.) OR Toronto at Minnesota (2:10 p.m.)
4 p.m.
FS1 — Cincinnati at Pittsburgh (4:05 p.m.)
7 p.m.
FOX — Regional Coverage: L.A. Dodgers at St. Louis (7:15 p.m.) OR Texas at Detroit (7:15 p.m.)
9:30 p.m.
MLBN — Kansas City at Seattle (9:40 p.m.)
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
NBC — Eastern Conference First Round: Philadelphia at Boston, Game 7
NHL HOCKEY
8 p.m.
ABC — Eastern Conference Second Round: Philadelphia at Carolina, Game 1
SOCCER (MEN’S)
10 a.m.
NBCSN — English Premier League: Brighton & Hove Albion at Newcastle United
USA — English Premier League: West Ham United at Brentford FC
12:30 p.m.
NBC — English Premier League: Fulham at Arsenal
2:30 p.m.
FOX — MLS: Seattle at Kansas City
4:30 p.m.
FOX — MLS: Portland at Salt Lake
6 p.m.
CBSSN — USL Championship: Louisville City at Detroit City
7 p.m.
FS1 — MLS: Orlando City at Inter Miami
SOCCER (WOMEN’S)
6:30 a.m.
CBSSN — Serie A: Juventus at Napoli
9 a.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Arsenal at OL Lyonnes, Semifinal – Leg 2
4 p.m.
ION — NWSL: Washington at Orlando
6:30 p.m.
ION — NWSL: Kansas City at North Carolina
8:45 p.m.
ION — NWSL: Utah at Angel City
TENNIS
8 a.m.
TENNIS CHANNEL — Madrid-ATP/WTA – Live; WTA Singles Final; ATP Doubles Final
UFL FOOTBALL
Noon
ABC — Dallas at DC
(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, May 3
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5 a.m.
FS1 — AFL: Greater Western Sydney at Gold Coast
AUTO RACING
1 p.m.
FS1 — NHRA: Qualifying, South Georgia Motorsports Park, Adel, Ga. (taped)
3 p.m.
NBC — AMA Supercross Championship: Round 16, Denver
3:30 p.m.
FS1 — NASCAR Cup Series: Würth 400 presented by LIQUI MOLY, Texas Motor Speedway, Fort Worth, Texas
4 p.m.
APPLE TV — Formula 1: Crypto.com Miami Grand Prix, Miami International Autodrome, Miami
NBCSN — IMSA WeatherTech SportsCar Championship: Monterey SportsCar Championship, WeatherTech Raceway Laguna Seca, Monterey, Calif.
7 p.m.
FS1 — NHRA: NHRA Southern Nationals, South Georgia Motorsports Park, Adel, Ga. (taped)
BASKETBALL (MEN’S)
10 p.m.
CBSSN — Military Basketball Association: TBD, Championship, Colorado Springs, Colo.
BASKETBALL (WOMEN’S)
7:30 p.m.
CBSSN — Military Basketball Association: TBD, Championship, Colorado Springs, Colo.
BASKETBALL AFRICA LEAGUE
10 a.m.
NBATV — ASC Ville de Dakar vs. Maktown Flyers Nigeria
1 p.m.
NBATV — Al Ahly Egypt vs. FUS Rabat Morocco
COLLEGE BASEBALL
Noon
SECN — Missouri at Georgia
2 p.m.
ACCN — Duke at North Carolina
ESPN — Mississippi St. at Texas
3 p.m.
SECN — Mississippi at Arkansas
COLLEGE BEACH VOLLEYBALL (WOMEN’S)
12:30 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Championship, Gulf Shores, Ala.
COLLEGE GOLF (MEN’S)
5:30 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: Championship, Pumpkin Ridge Golf Club, North Plains, Ore.
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
Noon
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Charlotte, N.C.
CBSSN — Patriot League Tournament: TBD, Championship, West Point, N.Y.
1 p.m.
ESPNU — Ivy League Tournament: TBD, Championship, Ithaca, N.Y.
9:30 p.m.
ESPNU — NCAA Men’s Lacrosse Selection Special
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
11 a.m.
ESPNU — Metro Atlantic Tournament: TBD, Championship
9 p.m.
ESPNU — NCAA Women’s Lacrosse Selection Special
COLLEGE SOFTBALL
Noon
BTN — Nebraska at Penn St.
2 p.m.
BTN — Oregon at UCLA
5 p.m.
ACCN — Florida St. at Boston College
GOLF
6 a.m.
GOLF — DP World Tour: Turkish Airlines Open, Final Round, National GC, Belek, Antalya, Turkey
Noon
GOLF — PGA Tour: Cadillac Championship, Final Round, Trump National Doral – Blue Monster Course, Miami
1 p.m.
CBS — LPGA Tour: Mexico Riviera Maya Open at Mayakoba, Final Round, El Camaleon Golf Course at Mayakoba, Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico
3 p.m.
CBS — PGA Tour: Cadillac Championship, Final Round, Trump National Doral – Blue Monster Course, Miami
GOLF — PGA Tour Champions: Regions Tradition, Final Round, Greystone Golf & Country Club, Birmingham, Ala.
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
LACROSSE (MEN’S)
6 p.m.
ESPNU — NLL Playoffs: Toronto at San Diego, Semifinal – Game 2
MLB BASEBALL
12:30 p.m.
NBCSN — Toronto at Minnesota (12:35 p.m.)
PEACOCK — Toronto at Minnesota (12:35 p.m.)
4 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Chicago White Sox at San Diego (4:10 p.m.) OR N.Y. Mets at L.A. Angels (4:07 p.m.)
7 p.m.
NBCSN — Texas at Detroit (7:20 p.m.)
PEACOCK — Texas at Detroit (7:20 p.m.)
NBA BASKETBALL
TBA
TBA — Eastern Conference First Round: Toronto at Cleveland, Game 7
TBA — Eastern Conference First Round: Orlando at Detroit, Game 7
TBA — Western Conference First Round: Houston at L.A. Lakers, Game 7
NHL HOCKEY
TBA — Eastern Conference First Round: Boston at Buffalo, Game 7
TBA — Eastern Conference First Round: Montreal at Tampa Bay, Game 7
TBA — Western Conference First Round: Utah at Vegas, Game 7
SOCCER (MEN’S)
6:55 a.m.
CBSSN — Scottish Premier League: Celtic at Hibernian
10:30 a.m.
NBCSN — English Premier League: Liverpool at Manchester United
2 p.m.
USA — English Premier League: Tottenham Hotspur at Aston Villa
3 p.m.
ESPN2 — La Liga: Real Madrid at RCD Espanyol
SOCCER (WOMEN’S)
1 p.m.
ESPN2 — NWSL: Portland at Chicago
3 p.m.
CBSSN — NWSL: Denver at Boston
5 p.m.
CBSSN — NWSL: Racing Louisville at NJ/NY Gotham
Midnight
CBSSN — UEFA Champions League: Bayern Munich at Barcelona, Semifinal – Leg 2
TENNIS
8 a.m.
TENNIS CHANNEL — Madrid – ATP/WTA – Live; ATP Singles Final; WTA Doubles Final
UFL FOOTBALL
4 p.m.
FOX — Birmingham at Orlando
